快訊

養老計畫夢碎…63歲嬤獨力養大4孫子女 無奈嘆「沒奢望能退休」

刑事局前副局長是「詐騙被害人」？ 黃建榮涉恐嚇出庭不認罪

獨居長者困自宅「進門見奄奄一息」...議員轟6小時通報空窗 北市回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

水情告急！經部：即起新竹轉「黃燈」夜間減壓供水 科園廠商自主節水

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

經濟部水利署12日邀集各自來水事業、農田水利署、水庫管理及地方政府等相關單位召開供水情勢檢討會議，雖3月上旬春雨對農業整田有助益，惟為確保5月底前公共用水維持供應，經與會單位研商評估後，決定自12日起新竹地區由水情提醒綠燈轉為減壓供水黃燈，即日成立旱災水利署緊急應變小組，並提報經濟部亦同步成立緊急應變小組加強因應。

去年秋天起西半部降雨偏低，水利署透過桃園新竹備援管線、曾文南化聯通管等珍珠串計畫跨區調度、水庫總量管制、自來水常態減壓、農業加強灌溉管理及人工增雨等措施，去年夏天迄今整體節水調度成效已達8.1億噸。雖然3月上旬的春雨已對農業整田帶來實質的幫助，經各單位共同努力及3月初春雨，全台灌區將於3月中下旬陸續順利完成，較高用水的整田時期。考量中央氣象署預估，未來3月及4月降雨仍以偏少至正常為主，5月梅雨情形尚具不確定性，因此有必要及早部署、滾動檢討各項供水措施，強化整體供水韌性。

新竹地區於水情黃燈階段將在離峰時段（23時至翌日5時）實施自來水減壓供水，並停止供應行政機關及國營事業非必要用水。

此外，水利署請台水公司精準調配供水、管控水壓、預佈水車及供水站，減輕高地或管末用戶影響，並請新竹縣政府及新竹市政府開放水資源回收中心放流水或公共污水處理廠放流水，提供工地、道路清洗等次級用水使用。因應後續降雨不確定性高，水利署已持續推動「多調水、多找水、多省水」等因應作為，在跨區調水方面，目前由桃園石門水庫每日支援17.5萬噸以上，苗栗永和山水庫每日支援5.5萬噸以上，全力穩定新竹地區供水。

水利署表示，在找水方面，除啟用每日可供水3.1萬噸的頭前溪抗旱水井外，亦請農業部持續協助頭前溪灌區節水供灌俾增加水庫水源。在多省水方面，經濟部與國科會將持續協助產業園區及科學園區廠商達成自主節水。

水利署強調，目前水情已進入枯水期後段關鍵時刻，梅雨季來臨前降雨仍具不確定性，水利署將持續每日監控水情，並與各單位共同研商及滾動檢討各項供水調度及節水措施，審慎應對後續水情變化。

行政機關 地方政府 水情

延伸閱讀

節約用水！新竹地區今起水情轉黃燈 實施離峰減壓供水

避春耕缺水 農田水利署：優先輪流灌溉 陸續啟用抗旱水井

水情緊張！寶二、曾文水庫蓄水率僅4成 多地實施人工增雨

南部水庫水情堪慮？ 南水分署澄清「蓄水率非唯一指標」

相關新聞

指標油價破百美元 油價下周漲幅？龔明鑫：應該不會比這周多

國際油價隨著美伊戰爭的進展而上下巨幅波動，伊朗放話要讓油價漲到200美元，經濟部長龔明鑫12日表示，油價波動大，台灣就是做好完全準備，原油調度空間比天然氣大很多，國內儲備天數遠高於此，至於國內油價，下周調漲幅度應該不會比這周還多。

川普祭301條款鎖定半導體 業界：國家級議題非單一企業能扛

美國近期針對台灣、中國、歐盟、日、韓等貿易夥伴啟動「301條款」調查，並列出半導體、鋼鐵、化學品及電子產品等20項受產能過剩困擾的重點產業；半導體產業成為各界關注焦點。業界普遍認為，此舉對產業「勢必產生影響」，但由於半導體橫跨晶片設計、晶圓製造、封測及設備等產業鏈，這屬於國家層級的產業議題，非單一企業所能應對。

水情告急！經部：即起新竹轉「黃燈」 夜間減壓供水 科園廠商自主節水

經濟部水利署12日邀集各自來水事業、農田水利署、水庫管理及地方政府等相關單位召開供水情勢檢討會議，雖3月上旬春雨對農業整田有助益，惟為確保5月底前公共用水維持供應，經與會單位研商評估後，決定自12日起新竹地區由水情提醒綠燈轉為減壓供水黃燈，即日成立旱災水利署緊急應變小組，並提報經濟部亦同步成立緊急應變小組加強因應。

財政部預告 三億元以上AI算力設施列促參法重大公建範圍

財政部促參司12日預告修正「促進民間參與公共建設法之重大公共建設範圍」草案，配合數位發展部推動數位公共建設的政策，並鼓勵民間參與興建營運人工智慧（AI）算力設施，將於數位建設類別增訂人工智慧（AI）算力設施。

美對台啟動301調查 學者：旨在補足關稅法源

美國對台啟動301條款調查，市場高度關注是否將迎來新一波貿易制裁。學者分析，此舉並非針對台灣實施新懲罰，核心目的在於補足對等關稅的法律法源，以取代先前被美國最高法院裁定違法的《國際緊急經濟權力法》（IEEPA），預期調查結果將符合現有的關稅框架，並確保台灣與日、韓等競爭對手處於相同的起跑點。

中東戰事牽動 4月電價將凍漲？經濟部長表態了

經濟部將在3月底召開電價費率審議會，決定4月電價。受到中東戰事影響，推升油價及天然氣價格，外界關切4月電價動向。經濟部長龔明鑫12日受訪表示，經濟部將向電價費率審議會表達，現階段穩定物價，對國家運作較好。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。