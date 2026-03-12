財部預告投資額3億AI算力設施 納重大公建享租稅優惠

配合行政院推動AI新十大建設，財政部今天預告，增列投資總額逾新台幣3億元以上、總算力規模達標的AI算力設施，為促進民間參與公共建設法的重大公共建設範圍，可享相關租稅優惠，以鼓勵民間參與興建營運。

促進民間參與公共建設法規定，民間機構得自所參與重大公共建設開始營運後有課稅所得的年度起，最長以5年為限，免納營利事業所得稅。

財政部今天預告修正促參法的重大公共建設範圍草案。

財政部說明，考量AI算力中心及相關服務屬於資訊及數位產業的基礎建設，國家發展計畫（114至117年）也明定算力屬AI產業重要基礎，可加速台灣生成式人工智慧（Gen AI）模型自主開發與多元應用能力，從而協助百工百業推動產業革新，因此增訂一定規模以上的AI算力設施納入促參法的重大公共建設範圍。

至於AI算力設施規模，草案明定2項要件，首先是投資總額不含土地達3億元以上，再者，當運算精度為32位元浮點運算（Floating Point，縮寫為FP）時，其總算力規模達每秒15千兆次浮點運算（15PetaFLOPS）以上。

財政部解釋，規定投資總額的原因，是考量AI算力設施含軟、硬體設備等，其投資金額應達一定數額，所提供的服務水準始較具規模效益，此外，考量發展AI推論、模型訓練等，需提供具一定規模的算力設施，因此草案也增列算力設施的理論峰值性能（Rpeak）及其總算力規模相關規定。

財政部說明，由於鼓勵民間參與興建營運AI算力中心，可協助百工百業產業革新，有助國家發展，屬配合重大政策、對民眾權益無實質影響性者，因此縮短預告期間為7日。