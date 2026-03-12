川普祭301條款鎖定半導體 業界：國家級議題非單一企業能扛

美國近期針對台灣、中國、歐盟、日、韓等貿易夥伴啟動「301條款」調查，並列出半導體、鋼鐵、化學品及電子產品等20項受產能過剩困擾的重點產業；半導體產業成為各界關注焦點。業界普遍認為，此舉對產業「勢必產生影響」，但由於半導體橫跨晶片設計、晶圓製造、封測及設備等產業鏈，這屬於國家層級的產業議題，非單一企業所能應對。

業界指出，台灣在全球供應鏈雖具備先進製程的領先優勢，但在成熟製程領域，面臨中、日、韓積極布局的激烈競爭。若未來涉及關稅調整，增加的成本將由哪一方吸收，仍是市場觀察指標。而從產業面觀察，台灣在先進製程領域具有不可或缺的地位，技術門檻高、毛利率也相對較高，仍是全球供應鏈的重要環節，通常產品技術愈高端、附加價值愈高，供應端的議價能力就愈強。

然而，業界也坦言美國此舉「並不理想」，甚至質疑其商業公平性，半導體產業鏈也涵蓋晶片設計、晶圓製造、封裝測試及相關供應鏈，目前尚無廠商願意獨自表態，多寄望政府層級出面協調。

產業界人士分析，美國在先進製程短期內仍難以實現完全自主，即便欲以Intel 主導製造，但良率與製程瓶頸仍需仰賴外部代工。從全球產能布局來看，台灣仍是最核心的製造基地。相對而言，成熟製程市場目前供過於求，若受關稅衝擊，受限於資金與人力，相關廠商短期內難以轉型先進製程，出口競爭力恐面臨挑戰。