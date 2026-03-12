聽新聞
0:00 / 0:00
財政部預告 三億元以上AI算力設施列促參法重大公建範圍
財政部促參司12日預告修正「促進民間參與公共建設法之重大公共建設範圍」草案，配合數位發展部推動數位公共建設的政策，並鼓勵民間參與興建營運人工智慧（AI）算力設施，將於數位建設類別增訂人工智慧（AI）算力設施。
促參司預告，將AI算力設施列入數位建設的重大公共建設範圍，限制包括投資總額不含土地達金額三億元以上，以及當運算精度為32位元浮點運算（Floating Point 32）時，其總算力規模達每秒15千兆次浮點運算（15 PetaFLOPS）以上。
促參司表示，行政院今年1月28日核定「AI新十大建設推動方案」，算力建設屬該方案的數位基磐，又依據數位發展部表示，人工智慧（AI）算力中心及相關 服務屬於資訊及數位產業之基礎建設，鼓勵民間參與興建營運，可協助百 工百業之產業革新及有助國家發展，屬配合重大政策且授予民眾利益對民 眾權益無實質影響性者，因此縮短預告期間為7日。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。