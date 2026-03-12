財政部預告 三億元以上AI算力設施列促參法重大公建範圍

美國對台啟動301條款調查，市場高度關注是否將迎來新一波貿易制裁。學者分析，此舉並非針對台灣實施新懲罰，核心目的在於補足對等關稅的法律法源，以取代先前被美國最高法院裁定違法的《國際緊急經濟權力法》（IEEPA），預期調查結果將符合現有的關稅框架，並確保台灣與日、韓等競爭對手處於相同的起跑點。

2026-03-12 16:57