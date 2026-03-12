快訊

財政部預告 三億元以上AI算力設施列促參法重大公建範圍

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部促參司12日預告修正「促進民間參與公共建設法之重大公共建設範圍」草案，配合數位發展部推動數位公共建設的政策，並鼓勵民間參與興建營運人工智慧（AI）算力設施，將於數位建設類別增訂人工智慧（AI）算力設施。

促參司預告，將AI算力設施列入數位建設的重大公共建設範圍，限制包括投資總額不含土地達金額三億元以上，以及當運算精度為32位元浮點運算（Floating Point 32）時，其總算力規模達每秒15千兆次浮點運算（15 PetaFLOPS）以上。

促參司表示，行政院今年1月28日核定「AI新十大建設推動方案」，算力建設屬該方案的數位基磐，又依據數位發展部表示，人工智慧（AI）算力中心及相關 服務屬於資訊及數位產業之基礎建設，鼓勵民間參與興建營運，可協助百 工百業之產業革新及有助國家發展，屬配合重大政策且授予民眾利益對民 眾權益無實質影響性者，因此縮短預告期間為7日。

數位發展部 算力 行政院

指標油價破百美元 油價下周漲幅？龔明鑫：應該不會比這周多

國際油價隨著美伊戰爭的進展而上下巨幅波動，伊朗放話要讓油價漲到200美元，經濟部長龔明鑫12日表示，油價波動大，台灣就是做好完全準備，原油調度空間比天然氣大很多，國內儲備天數遠高於此，至於國內油價，下周調漲幅度應該不會比這周還多。

中東戰事牽動 4月電價將凍漲？經濟部長表態了

經濟部將在3月底召開電價費率審議會，決定4月電價。受到中東戰事影響，推升油價及天然氣價格，外界關切4月電價動向。經濟部長龔明鑫12日受訪表示，經濟部將向電價費率審議會表達，現階段穩定物價，對國家運作較好。

美啟動301調查 卓揆：以 ART 為基礎守住我國整體利益及產業發展

針對美方對我國等16國啟動301調查，行政院長卓榮泰12日於行政院會表示，美國啟動301調查，在我國談判團隊預期之中，今日上午副院長鄭麗君已再度召集談判團隊及相關部會，就301調查啟動後的事項預作準備。鄭麗君強調，美方公布301條款調查前，也已先知會我方，相關發展我方政府已有掌握與準備。

川普祭301條款鎖定半導體 業界：國家級議題非單一企業能扛

美國近期針對台灣、中國、歐盟、日、韓等貿易夥伴啟動「301條款」調查，並列出半導體、鋼鐵、化學品及電子產品等20項受產能過剩困擾的重點產業；半導體產業成為各界關注焦點。業界普遍認為，此舉對產業「勢必產生影響」，但由於半導體橫跨晶片設計、晶圓製造、封測及設備等產業鏈，這屬於國家層級的產業議題，非單一企業所能應對。

美對台啟動301調查 學者：旨在補足關稅法源

美國對台啟動301條款調查，市場高度關注是否將迎來新一波貿易制裁。學者分析，此舉並非針對台灣實施新懲罰，核心目的在於補足對等關稅的法律法源，以取代先前被美國最高法院裁定違法的《國際緊急經濟權力法》（IEEPA），預期調查結果將符合現有的關稅框架，並確保台灣與日、韓等競爭對手處於相同的起跑點。

