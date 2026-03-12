非法廢棄物輸出入最高重罰千萬 環境部與海關聯手嚴守邊境

為防堵事業廢棄物非法闖關，環境部環境管理署聯手資源循環署與財政部關務署，全面強化邊境查驗。透過精準資料比對與現場抽查，針對高風險貨品嚴格把關，從源頭阻絕污染風險，守護國土環境。

統計去年全年共合作查驗進出口貨櫃96批次，查獲違規案件72件，違規比率達查驗數的75％，歸納5大常見違規樣態包括與產品混裝夾帶；錯認法規，未事先申請許可；假二手良品名義進出口；未符合產業用料規範；提不出合法證明與檢測報告等。提醒輸出入者切勿以身試法，相關案件均依法裁處，並依情形要求退運、退關出倉或限期改善，有效攔阻不法廢棄物流入國內或流向國外。

環境部環境管理署強力呼籲，事業廢棄物於輸入、輸出、過境、轉口前，依廢棄物清理法第38條規定，務必向地方環保機關申請核發許可文件並誠實申報。若以其他名義掩飾廢棄物企圖闖關，最高可依同法第53條規定重罰1,000萬元，更可能面臨刑事責任。

多一分確認，少一分風險！若不確定報關貨品是否屬廢棄物、「屬產業用料需求之事業廢棄物」認定，均可備妥貨品照片、來源與用途說明、規格型錄等相關資料洽詢地方環保機關；若是稅則疑義，則可洽詢財政部關務署。

環境部環境管理署表示，邊境管理是廢棄物治理的重要防線，也是維護環境安全的重要關鍵，未來將持續深化跨機關資訊共享與合作，嚴守邊境防線，共同守護國土環境資源與國際形象。