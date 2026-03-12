美對台啟動301調查 學者：旨在補足關稅法源

美國對台啟動301條款調查，市場高度關注是否將迎來新一波貿易制裁。學者分析，此舉並非針對台灣實施新懲罰，核心目的在於補足對等關稅的法律法源，以取代先前被美國最高法院裁定違法的《國際緊急經濟權力法》（IEEPA），預期調查結果將符合現有的關稅框架，並確保台灣與日、韓等競爭對手處於相同的起跑點。

東海大學經濟系教授邱達生表示，川普政府先前動用《國際緊急經濟權力法》課徵對等關稅，主因是該法案具備「迅速、便捷」的特性，總統可直接下令而無需經過公聽會或國會調查。然而，在美國最高法院裁定失效後，美方急需尋找具備同等影響力的法源，而《1974年貿易法》下的301條款，正是最正式且具法律效力的工具。

邱達生指出，美方目前啟動的是「一般301調查」，而非針對智慧財產權的「特別301」。由於台灣對美擁有巨額貿易順差，美方將透過公聽會與調查程序，檢視台灣是否存在補貼或匯率操縱等行為。不過，這套程序的實質意圖是為了落實關稅措施，並維繫雙邊已達成的協議與優惠，而非要加重懲罰。

針對產業衝擊，邱達生認為，台灣產業界最在意的是與日、韓兩國的競爭態勢。由於台灣、日本與韓國在工具機等機械設備產業的出口結構相似，在美國市場具備高度競爭關係。若美方透過301調查將各國關稅拉齊至相同水準，對台灣而言，能確保不會在起跑點上吃虧。

邱達生分析，301調查通常需要約150天的作業時間，結果將在夏季出爐，在調查出爐前的這段期間，國內針對貿易協議的溝通也至關重要，應加速內部共識，以應對未來美方正式確立的新貿易規範。