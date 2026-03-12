快訊

張菲舊愛出事了！金元萱違法遭移送 涉非法經營「偷跑5年」被抓包

喉嚨好像刀割！沒去日本竟染「食人菌」 一家8人感染、8歲兒哭喊痛

三重發生工安意外 建築工人疑自10樓墜地命危送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

美對台啟動301調查 學者：旨在補足關稅法源

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

美國對台啟動301條款調查，市場高度關注是否將迎來新一波貿易制裁。學者分析，此舉並非針對台灣實施新懲罰，核心目的在於補足對等關稅的法律法源，以取代先前被美國最高法院裁定違法的《國際緊急經濟權力法》（IEEPA），預期調查結果將符合現有的關稅框架，並確保台灣與日、韓等競爭對手處於相同的起跑點。

東海大學經濟系教授邱達生表示，川普政府先前動用《國際緊急經濟權力法》課徵對等關稅，主因是該法案具備「迅速、便捷」的特性，總統可直接下令而無需經過公聽會或國會調查。然而，在美國最高法院裁定失效後，美方急需尋找具備同等影響力的法源，而《1974年貿易法》下的301條款，正是最正式且具法律效力的工具。

邱達生指出，美方目前啟動的是「一般301調查」，而非針對智慧財產權的「特別301」。由於台灣對美擁有巨額貿易順差，美方將透過公聽會與調查程序，檢視台灣是否存在補貼或匯率操縱等行為。不過，這套程序的實質意圖是為了落實關稅措施，並維繫雙邊已達成的協議與優惠，而非要加重懲罰。

針對產業衝擊，邱達生認為，台灣產業界最在意的是與日、韓兩國的競爭態勢。由於台灣、日本與韓國在工具機等機械設備產業的出口結構相似，在美國市場具備高度競爭關係。若美方透過301調查將各國關稅拉齊至相同水準，對台灣而言，能確保不會在起跑點上吃虧。

邱達生分析，301調查通常需要約150天的作業時間，結果將在夏季出爐，在調查出爐前的這段期間，國內針對貿易協議的溝通也至關重要，應加速內部共識，以應對未來美方正式確立的新貿易規範。

美國最高法院 關稅 美國

延伸閱讀

美啟動301調查 卓揆：以 ART 為基礎守住我國整體利益及產業發展

【重磅快評】美啟動301霸王條款 台灣產業如何挺過最差情境

美對台啟動新301調查 連賢明示警：301條款懲罰稅率「沒有上限」

美國祭出301調查 學者：若延伸企業行為制裁 台灣恐面臨更大壓力

相關新聞

中東戰事牽動 4月電價將凍漲？經濟部長表態了

經濟部將在3月底召開電價費率審議會，決定4月電價。受到中東戰事影響，推升油價及天然氣價格，外界關切4月電價動向。經濟部長龔明鑫12日受訪表示，經濟部將向電價費率審議會表達，現階段穩定物價，對國家運作較好。

美啟動301調查 卓揆：以 ART 為基礎守住我國整體利益及產業發展

針對美方對我國等16國啟動301調查，行政院長卓榮泰12日於行政院會表示，美國啟動301調查，在我國談判團隊預期之中，今日上午副院長鄭麗君已再度召集談判團隊及相關部會，就301調查啟動後的事項預作準備。鄭麗君強調，美方公布301條款調查前，也已先知會我方，相關發展我方政府已有掌握與準備。

【重磅快評】美啟動301霸王條款 台灣產業如何挺過最差情境

美國貿易代表署（USTR）宣布對台灣、中國、歐盟、南韓、日本等16個貿易夥伴啟動301條款調查，台灣半導體晶片與電子產品都在調查範圍內。美方採取此一舉動不令人意外，這是川普政府在最高法院裁定其先前援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）課徵的對等關稅違憲後，為填補關稅空缺、重建貿易壁壘的一記回馬槍。

經濟部：電價審議會3月底召開 希望物價平穩

中東戰爭已引起能源價格動盪，即將召開的電價費率審議會備受關注，外傳審議會將於20日召開，經濟部今日澄清，3月份「電價費率審議委員會」會議時間預定3月底召開，目前正與委員洽詢時間。

美對台啟動301調查 學者：旨在補足關稅法源

美國對台啟動301條款調查，市場高度關注是否將迎來新一波貿易制裁。學者分析，此舉並非針對台灣實施新懲罰，核心目的在於補足對等關稅的法律法源，以取代先前被美國最高法院裁定違法的《國際緊急經濟權力法》（IEEPA），預期調查結果將符合現有的關稅框架，並確保台灣與日、韓等競爭對手處於相同的起跑點。

指標油價破百美元 油價下周漲幅？龔明鑫：應該不會比這周多

國際油價隨著美伊戰爭的進展而上下巨幅波動，伊朗放話要讓油價漲到200美元，經濟部長龔明鑫12日表示，油價波動大，台灣就是做好完全準備，原油調度空間比天然氣大很多，國內儲備天數遠高於此，至於國內油價，下周調漲幅度應該不會比這周還多。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。