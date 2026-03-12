快訊

指標油價破百美元 油價下周漲幅？龔明鑫：應該不會比這周多

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
國際油價飆漲，政府啟動緊急緩漲機制，由中油吸收漲幅，免得衝擊物價。圖／本報資料照片
國際油價隨著美伊戰爭的進展而上下巨幅波動，伊朗放話要讓油價漲到200美元，經濟部長龔明鑫12日表示，油價波動大，台灣就是做好完全準備，原油調度空間比天然氣大很多，國內儲備天數遠高於此，至於國內油價，下周調漲幅度應該不會比這周還多。

中東戰事2月底開打後，國際油價急劇上漲，本周是中油首次因應此次美伊戰爭而調漲油價，但因行政院新增的油價緊急緩漲機制，中油因此大幅吸收了油價應有的調漲幅度，汽油每公升吸收3.9元，柴油每公升吸收3.7元。

中油指標原油價格本周累計至11日，周均價來到每桶112美元，油價繼續上漲，中油下周國內油價是否再吸收漲幅？龔明鑫表示，若指標油價能維持在90多美元，調漲幅度應該不至於比這周還多，但油價走勢還要看未來幾天的狀況。

油價機制原有雙緩漲機制已行之多年，現在又新增緊急緩漲機制一道防線，中油賣油無法反映成本，恐怕今年會繼續虧損，龔明鑫表示，中油原先期待今年可達不虧損目標，但那時戰事尚未發生，但世事難料，戰爭一來，身為國營事業總是要擔負起平穩物價的責任，經濟部不會苛責他，在平穩物價的任務下做好萬全準備。

天然氣準備進度方面，龔明鑫表示，3、月4月的天然氣安全存量已完成調度，部分提前提貨，部分透過現貨市場採購，調度來源大部分以澳洲及美國為主，行政院長卓榮泰已指示開始進行5月天然氣的準備，「這幾天在調度上感覺比之前順利」，「我們覺得有信心，可以安全度過這次挑戰」。

因戰爭減少的天然氣調度到位，但價格部分，4月1日就得見真章，屆時由中油吸收？還是反映在售價上？龔明鑫表示，現在才3月中，等到月底再來看看，「雖然還沒最後決定，不過我們的態度偏向，穩定物價目標還是重要的事」。

3月底同時還有電價費率審議會要召開，龔明鑫表示，目前還在洽詢電價審議委員可以開會的時間，雖然強調電價是否調整要尊重電價審議委員會的決定，但行政部門會表達委員表達「穩定物價」的期待，這樣做對於整體國家的運作是比較好的決定。

台電去年已轉虧為盈，中油今年恐陷入第6年的衰退，而台水預計今年虧損將擴大，對於凍漲近32年水價是否能解凍？龔明鑫則笑而未答。

原油價格 卓榮泰 天然氣

相關新聞

中東戰事牽動 4月電價將凍漲？經濟部長表態了

經濟部將在3月底召開電價費率審議會，決定4月電價。受到中東戰事影響，推升油價及天然氣價格，外界關切4月電價動向。經濟部長龔明鑫12日受訪表示，經濟部將向電價費率審議會表達，現階段穩定物價，對國家運作較好。

美啟動301調查 卓揆：以 ART 為基礎守住我國整體利益及產業發展

針對美方對我國等16國啟動301調查，行政院長卓榮泰12日於行政院會表示，美國啟動301調查，在我國談判團隊預期之中，今日上午副院長鄭麗君已再度召集談判團隊及相關部會，就301調查啟動後的事項預作準備。鄭麗君強調，美方公布301條款調查前，也已先知會我方，相關發展我方政府已有掌握與準備。

【重磅快評】美啟動301霸王條款 台灣產業如何挺過最差情境

美國貿易代表署（USTR）宣布對台灣、中國、歐盟、南韓、日本等16個貿易夥伴啟動301條款調查，台灣半導體晶片與電子產品都在調查範圍內。美方採取此一舉動不令人意外，這是川普政府在最高法院裁定其先前援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）課徵的對等關稅違憲後，為填補關稅空缺、重建貿易壁壘的一記回馬槍。

經濟部：電價審議會3月底召開 希望物價平穩

中東戰爭已引起能源價格動盪，即將召開的電價費率審議會備受關注，外傳審議會將於20日召開，經濟部今日澄清，3月份「電價費率審議委員會」會議時間預定3月底召開，目前正與委員洽詢時間。

指標油價破百美元 油價下周漲幅？龔明鑫：應該不會比這周多

國際油價隨著美伊戰爭的進展而上下巨幅波動，伊朗放話要讓油價漲到200美元，經濟部長龔明鑫12日表示，油價波動大，台灣就是做好完全準備，原油調度空間比天然氣大很多，國內儲備天數遠高於此，至於國內油價，下周調漲幅度應該不會比這周還多。

美啟動301調查 經貿辦：未來調查結果基本上會反映已達成協訂內容

美國政府提出要啟動301調查，對此，行政院經貿辦指出，美方主要是希望與各國維持清楚且明確的協定關係，若各國也能依照既有協定維持相關規範，未來調查結果基本上也會反映各國與美方已經達成的協定內容。

