指標油價破百美元 油價下周漲幅？龔明鑫：應該不會比這周多

國際油價隨著美伊戰爭的進展而上下巨幅波動，伊朗放話要讓油價漲到200美元，經濟部長龔明鑫12日表示，油價波動大，台灣就是做好完全準備，原油調度空間比天然氣大很多，國內儲備天數遠高於此，至於國內油價，下周調漲幅度應該不會比這周還多。

中東戰事2月底開打後，國際油價急劇上漲，本周是中油首次因應此次美伊戰爭而調漲油價，但因行政院新增的油價緊急緩漲機制，中油因此大幅吸收了油價應有的調漲幅度，汽油每公升吸收3.9元，柴油每公升吸收3.7元。

中油指標原油價格本周累計至11日，周均價來到每桶112美元，油價繼續上漲，中油下周國內油價是否再吸收漲幅？龔明鑫表示，若指標油價能維持在90多美元，調漲幅度應該不至於比這周還多，但油價走勢還要看未來幾天的狀況。

油價機制原有雙緩漲機制已行之多年，現在又新增緊急緩漲機制一道防線，中油賣油無法反映成本，恐怕今年會繼續虧損，龔明鑫表示，中油原先期待今年可達不虧損目標，但那時戰事尚未發生，但世事難料，戰爭一來，身為國營事業總是要擔負起平穩物價的責任，經濟部不會苛責他，在平穩物價的任務下做好萬全準備。

天然氣準備進度方面，龔明鑫表示，3、月4月的天然氣安全存量已完成調度，部分提前提貨，部分透過現貨市場採購，調度來源大部分以澳洲及美國為主，行政院長卓榮泰已指示開始進行5月天然氣的準備，「這幾天在調度上感覺比之前順利」，「我們覺得有信心，可以安全度過這次挑戰」。

因戰爭減少的天然氣調度到位，但價格部分，4月1日就得見真章，屆時由中油吸收？還是反映在售價上？龔明鑫表示，現在才3月中，等到月底再來看看，「雖然還沒最後決定，不過我們的態度偏向，穩定物價目標還是重要的事」。

3月底同時還有電價費率審議會要召開，龔明鑫表示，目前還在洽詢電價審議委員可以開會的時間，雖然強調電價是否調整要尊重電價審議委員會的決定，但行政部門會表達委員表達「穩定物價」的期待，這樣做對於整體國家的運作是比較好的決定。

台電去年已轉虧為盈，中油今年恐陷入第6年的衰退，而台水預計今年虧損將擴大，對於凍漲近32年水價是否能解凍？龔明鑫則笑而未答。