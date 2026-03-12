美啟動337調查 經長：已與涉案台廠聯繫提供協助

針對美國國際貿易委員會（USITC）宣布，對自台灣與中國進口的汽車零件廠商發起337條款調查，經濟部長龔明鑫今天表示，行政部門立場就是要依法行政，廠商於海內外銷售，都必須遵守規定包括當地法令，目前政府已與涉案的10家台灣業者聯繫溝通，若企業有需要，政府會提供必要協助。

日前底特律汽車製造商通用汽車（General Motors）提出專利侵權申訴，美國國際貿易委員會宣布，已對自台灣與中國進口的汽車零件發起337條款調查，牽連維輪實業股份有限公司與耿鼎企業股份有限公司等10家台灣業者被列為答辯對象。

針對337條款調查，龔明鑫今天主持經濟部業務會報前受訪表示，行政部門的立場就是要依法行政，企業不論在國內或產品出口到其他國家，都必須遵守當地法令，目前政府已與涉及案件的台灣業者取得聯繫與溝通，如企業有需要都會提供協助。

美國對等關稅法源失效後，美國貿易代表署（USTR）宣布依「1974年貿易法」第301條款，對台灣、中國、歐盟、韓國、日本等貿易夥伴進行301條款調查。對此龔明鑫表示，相關議題涉及台美談判，今早行政院會已說明，後續由行政院經貿談判辦公室對外說明較為適當。但他也強調，台灣與美方一直保持密切溝通，任何議題都會透過溝通尋求比較好的結果。

對於中東戰事引發能源供應疑慮，龔明鑫指出，依現行規定，天然氣安全存量為11天，政府一直持續確保相關庫存，目前3、4月預計經過荷莫茲海峽的22艘船已完成調度，部分船隻已在3月中前通過，其餘則透過提前提貨與現貨市場調整來源，「大部分的來源主要以澳洲和美國為主，其他亞洲國家也有」，政府會盡量做到來源多元化。

龔明鑫也表示，除了3、4月的供應沒有問題，5月的天然氣調度也會開始規劃，只要看到合適來源，就可以開始安排相關日程。他表示，從這幾天情況來看，天然氣調度比之前又更順利，主要是因為國際間天然氣生產國如澳洲或美國，也了解亞洲國家可能有需求，會把需要的天然氣供應出來，因此對5月天然氣的供應仍有信心。

針對石油部分，龔明鑫指出，相較於天然氣，石油調度空間更大，台灣目前法定石油儲備為90天，包括政府30天、民間60天，但實際儲備量遠高於這個數字，因此具有相當大的調度彈性。

他也表示，國際原油供應中需要經過荷莫茲海峽的比例相對較低，可以從其他地區調度。至於是否會向俄羅斯購買原油，龔明鑫強調，「我們現在不從俄羅斯這邊買」，相關政策目前沒有更改，也沒有討論要更改。

針對下週汽柴油是否再調漲，龔明鑫表示，政府仍會依照雙平穩與緊急緩漲機制做適當調整，按照目前估算，若維持在每桶90多美元區間，「調整幅度不至於會比本週更多」，但仍需觀察近日市場變化。

至於天然氣價格，龔明鑫表示，4月是否調整仍需觀察月底情況，但政府整體態度仍是以穩定物價為優先考量。

在強迫勞動議題上，龔明鑫表示，巨大公司單一事件已經說明了，並與美國相關單位保持良好溝通，勞動部日前也已發布避免強迫勞動指引，經濟部將協助讓國內業者了解並遵循相關規範。至於企業與人權國家行動計畫（NAP）的更新進度，龔明鑫表示，未來也會結合台美相關協議內容，調整後再送交行政院。