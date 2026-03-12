中東戰事牽動 4月電價將凍漲？經濟部長表態了

經濟部將在3月底召開電價費率審議會，決定4月電價。受到中東戰事影響，推升油價及天然氣價格，外界關切4月電價動向。經濟部長龔明鑫12日受訪表示，經濟部將向電價費率審議會表達，現階段穩定物價，對國家運作較好。

龔明鑫強調，最後電價走勢，仍要由電價費率審議會拍板。

經濟部表示，電價費率審議委員會定期在每年3月及9月召開，現預定3月底召開，目前正與委員洽詢時間。此外，至今經濟部未曾討論6月加開臨時會的議程。

針對中東戰事持續，龔明鑫表示，3-4月受影響22艘天然氣船已調度完畢，行政院指示，5月調度要及早準備進行。龔明鑫認為，這幾天調度上比之前又更順利一點，這是因為國際間這些能源生產出口的國家，知道亞洲國家有這樣的需求，所以會把需要的天然氣供應出來。他有信心，台灣可以安全地度過這次的挑戰。