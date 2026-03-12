快訊

炎上準備？韓式餐廳老闆道歉「經典賽控分」祭優惠 網傻眼：完美得罪兩邊

房市崩盤前兆？去年3700家建商歇業嚇壞 專家破解：根本放大恐慌

木星順行ing！「12生肖開運指南」春分之前快照做…財運滾滾來

中東戰事牽動 4月電價將凍漲？經濟部長表態了

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
經濟部龔明鑫部長。聯合報系資料照片／記者邱德祥攝影 邱德祥
經濟部龔明鑫部長。聯合報系資料照片／記者邱德祥攝影 邱德祥

經濟部將在3月底召開電價費率審議會，決定4月電價。受到中東戰事影響，推升油價及天然氣價格，外界關切4月電價動向。經濟部長龔明鑫12日受訪表示，經濟部將向電價費率審議會表達，現階段穩定物價，對國家運作較好。

龔明鑫強調，最後電價走勢，仍要由電價費率審議會拍板。

經濟部表示，電價費率審議委員會定期在每年3月及9月召開，現預定3月底召開，目前正與委員洽詢時間。此外，至今經濟部未曾討論6月加開臨時會的議程。

針對中東戰事持續，龔明鑫表示，3-4月受影響22艘天然氣船已調度完畢，行政院指示，5月調度要及早準備進行。龔明鑫認為，這幾天調度上比之前又更順利一點，這是因為國際間這些能源生產出口的國家，知道亞洲國家有這樣的需求，所以會把需要的天然氣供應出來。他有信心，台灣可以安全地度過這次的挑戰。

中東 天然氣價格 電價

延伸閱讀

卓榮泰：啟動5月替代天然氣源調度 6月增加美國進口量

經濟部：電價審議會3月底召開 希望物價平穩

平穩物價…油價啟動緊急緩漲機制 中油再吸收6成漲幅

美伊戰事若拉長 4月評估燃煤發電

相關新聞

中東戰事牽動 4月電價將凍漲？經濟部長表態了

經濟部將在3月底召開電價費率審議會，決定4月電價。受到中東戰事影響，推升油價及天然氣價格，外界關切4月電價動向。經濟部長龔明鑫12日受訪表示，經濟部將向電價費率審議會表達，現階段穩定物價，對國家運作較好。

美啟動301調查 卓揆：以 ART 為基礎守住我國整體利益及產業發展

針對美方對我國等16國啟動301調查，行政院長卓榮泰12日於行政院會表示，美國啟動301調查，在我國談判團隊預期之中，今日上午副院長鄭麗君已再度召集談判團隊及相關部會，就301調查啟動後的事項預作準備。鄭麗君強調，美方公布301條款調查前，也已先知會我方，相關發展我方政府已有掌握與準備。

【重磅快評】美啟動301霸王條款 台灣產業如何挺過最差情境

美國貿易代表署（USTR）宣布對台灣、中國、歐盟、南韓、日本等16個貿易夥伴啟動301條款調查，台灣半導體晶片與電子產品都在調查範圍內。美方採取此一舉動不令人意外，這是川普政府在最高法院裁定其先前援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）課徵的對等關稅違憲後，為填補關稅空缺、重建貿易壁壘的一記回馬槍。

經濟部：電價審議會3月底召開 希望物價平穩

中東戰爭已引起能源價格動盪，即將召開的電價費率審議會備受關注，外傳審議會將於20日召開，經濟部今日澄清，3月份「電價費率審議委員會」會議時間預定3月底召開，目前正與委員洽詢時間。

美啟動301調查 經貿辦：未來調查結果基本上會反映已達成協訂內容

美國政府提出要啟動301調查，對此，行政院經貿辦指出，美方主要是希望與各國維持清楚且明確的協定關係，若各國也能依照既有協定維持相關規範，未來調查結果基本上也會反映各國與美方已經達成的協定內容。

棒球熱帶旺大魯閣 展店美國1大差異遇「亂流」

隨著國內的棒球熱，一路從2024年底的世界12強比賽到今年的世界棒球經典賽發酵，大魯閣台灣打擊練習場的營收每月成長幅度都在三成左右。這家老牌紡織業者近年轉型休閒健身產業有成，2025年更插旗美國，也是首家以娛樂產業進軍美國的企業。有別於台灣企業到美國首選的美西加州，大魯閣選擇從美中出發，考量是什麼？美國市場和台灣又有何不同？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。