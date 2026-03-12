中東戰火難撼半導體霸權 歷史經驗：這兩大關鍵成護體

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

中東局勢近期未定，引發能源與金融市場波動。美國與以色列對伊朗發動軍事打擊並造成伊朗高層傷亡，隨後伊朗展開報復行動，區域緊張情勢升高。不過，回顧歷史經驗，地緣政治衝突對金融市場多屬短期衝擊，隨著市場逐步消化後，投資焦點通常仍會回到總體經濟與企業獲利兩大表現。

伊朗革命衛隊並警告荷姆茲海峽航運安全風險，由於全球約兩成石油貿易需經由該水道，加上市場憂慮原油供應可能受影響，帶動油價短期上揚。

聯邦投信表示，台股短線波動可能加大，若衝突時間超出市場預期，或情勢擴大至周邊國家，將可能影響全球風險情緒，並透過油價上升推升通膨壓力，進而影響美國聯準會貨幣政策節奏。

此外，台股今年頻創新高；不過與2022年俄烏戰爭爆發時不同，目前全球通膨壓力已較當時緩和，美國聯準會亦處於降息循環，整體流動性環境仍相對友善。中長期台股趨勢仍取決於企業獲利，受惠AI需求與CSP資本支出，台股2026年獲利預估上修，指數若回檔合理水位應視為布局時機。

聯邦投信認為，在全球經濟維持溫和成長與科技升級趨勢延續下，科技產業仍是中長期投資布局的重要主軸。族群上，建議聚焦AI伺服器關鍵零組件、高速運算晶片、先進封裝與光通訊等核心領域，以及半導體與記憶體等關鍵供應鏈，掌握科技升級帶來的結構性成長機會。

安聯投信補充，現階段除關注美伊局勢外，若拉長回歸經濟基本面來看，考量就業與通膨表現，美國、英國與新興市場在2026年仍具降息空間；整體來看，2026年全球多數央行仍會維持寬鬆貨幣政策，但各國央行將進入降息觀察期，確認當前政策能否在不拉高通膨情況支撐經濟表現再牽動後續利率政策走向。布局上可著重高品質債券，多元配置。

相關新聞

中東戰事牽動 4月電價將凍漲？經濟部長表態了

經濟部將在3月底召開電價費率審議會，決定4月電價。受到中東戰事影響，推升油價及天然氣價格，外界關切4月電價動向。經濟部長龔明鑫12日受訪表示，經濟部將向電價費率審議會表達，現階段穩定物價，對國家運作較好。

美啟動301調查 卓揆：以 ART 為基礎守住我國整體利益及產業發展

針對美方對我國等16國啟動301調查，行政院長卓榮泰12日於行政院會表示，美國啟動301調查，在我國談判團隊預期之中，今日上午副院長鄭麗君已再度召集談判團隊及相關部會，就301調查啟動後的事項預作準備。鄭麗君強調，美方公布301條款調查前，也已先知會我方，相關發展我方政府已有掌握與準備。

【重磅快評】美啟動301霸王條款 台灣產業如何挺過最差情境

美國貿易代表署（USTR）宣布對台灣、中國、歐盟、南韓、日本等16個貿易夥伴啟動301條款調查，台灣半導體晶片與電子產品都在調查範圍內。美方採取此一舉動不令人意外，這是川普政府在最高法院裁定其先前援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）課徵的對等關稅違憲後，為填補關稅空缺、重建貿易壁壘的一記回馬槍。

經濟部：電價審議會3月底召開 希望物價平穩

中東戰爭已引起能源價格動盪，即將召開的電價費率審議會備受關注，外傳審議會將於20日召開，經濟部今日澄清，3月份「電價費率審議委員會」會議時間預定3月底召開，目前正與委員洽詢時間。

美啟動301調查 經貿辦：未來調查結果基本上會反映已達成協訂內容

美國政府提出要啟動301調查，對此，行政院經貿辦指出，美方主要是希望與各國維持清楚且明確的協定關係，若各國也能依照既有協定維持相關規範，未來調查結果基本上也會反映各國與美方已經達成的協定內容。

棒球熱帶旺大魯閣 展店美國1大差異遇「亂流」

隨著國內的棒球熱，一路從2024年底的世界12強比賽到今年的世界棒球經典賽發酵，大魯閣台灣打擊練習場的營收每月成長幅度都在三成左右。這家老牌紡織業者近年轉型休閒健身產業有成，2025年更插旗美國，也是首家以娛樂產業進軍美國的企業。有別於台灣企業到美國首選的美西加州，大魯閣選擇從美中出發，考量是什麼？美國市場和台灣又有何不同？

