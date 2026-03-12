中東戰火難撼半導體霸權 歷史經驗：這兩大關鍵成護體

中東局勢近期未定，引發能源與金融市場波動。美國與以色列對伊朗發動軍事打擊並造成伊朗高層傷亡，隨後伊朗展開報復行動，區域緊張情勢升高。不過，回顧歷史經驗，地緣政治衝突對金融市場多屬短期衝擊，隨著市場逐步消化後，投資焦點通常仍會回到總體經濟與企業獲利兩大表現。

伊朗革命衛隊並警告荷姆茲海峽航運安全風險，由於全球約兩成石油貿易需經由該水道，加上市場憂慮原油供應可能受影響，帶動油價短期上揚。

聯邦投信表示，台股短線波動可能加大，若衝突時間超出市場預期，或情勢擴大至周邊國家，將可能影響全球風險情緒，並透過油價上升推升通膨壓力，進而影響美國聯準會貨幣政策節奏。

此外，台股今年頻創新高；不過與2022年俄烏戰爭爆發時不同，目前全球通膨壓力已較當時緩和，美國聯準會亦處於降息循環，整體流動性環境仍相對友善。中長期台股趨勢仍取決於企業獲利，受惠AI需求與CSP資本支出，台股2026年獲利預估上修，指數若回檔合理水位應視為布局時機。

聯邦投信認為，在全球經濟維持溫和成長與科技升級趨勢延續下，科技產業仍是中長期投資布局的重要主軸。族群上，建議聚焦AI伺服器關鍵零組件、高速運算晶片、先進封裝與光通訊等核心領域，以及半導體與記憶體等關鍵供應鏈，掌握科技升級帶來的結構性成長機會。

安聯投信補充，現階段除關注美伊局勢外，若拉長回歸經濟基本面來看，考量就業與通膨表現，美國、英國與新興市場在2026年仍具降息空間；整體來看，2026年全球多數央行仍會維持寬鬆貨幣政策，但各國央行將進入降息觀察期，確認當前政策能否在不拉高通膨情況支撐經濟表現再牽動後續利率政策走向。布局上可著重高品質債券，多元配置。