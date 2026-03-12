美啟動301調查 卓揆：以 ART 為基礎守住我國整體利益及產業發展

針對美方對我國等16國啟動301調查，行政院長卓榮泰12日於行政院會表示，美國啟動301調查，在我國談判團隊預期之中，今日上午副院長鄭麗君已再度召集談判團隊及相關部會，就301調查啟動後的事項預作準備。鄭麗君強調，美方公布301條款調查前，也已先知會我方，相關發展我方政府已有掌握與準備。

鄭麗君在會中補充說明，美國貿易代表署（USTR）於美東時間11日宣布依《1974年貿易法》第301條款，對中國大陸、歐盟、南韓、日本、印度、台灣等16個主要貿易夥伴啟動調查。這項宣布如美方政府先前所預告，也如我方政府所掌握，並已對外所做說明，這是美方因應最高法院判決，繼122條款暫時性關稅措施之後，重建制度性關稅措施的替代性法律途徑。由於我方談判團隊先前已持續透過視訊及其他管道與美方保持密切聯繫，美方公布301條款調查前，也已先知會我方，相關發展我方政府已有掌握與準備。

鄭麗君表示，自美國聯邦最高法院2月20日判決後，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）大使多次對外明確表示，將啟動其他法律途徑延續關稅措施，包括立即在判決當日改採《1974年貿易法》第122條款對全球課徵150日10%+MFN暫時性關稅，雖然美國總統川普曾宣布將提高為15%，但尚未正式公告行政命令，目前稅率仍為10%+MFN。而122條款行政命令宣布當時，葛里爾大使也同時說明，未來可能依第301條款對多國啟動貿易調查等替代性法律途徑。

鄭麗君指出，這段期間，我方政府第一時間已向社會說明美方關稅政策未來可能發展，包括122條款及301條款。此外，我方也與USTR及美國商務部保持密切聯繫溝通，並進行多次視訊會議，雙方都表達希望鞏固談判成果，不論是「台美對等貿易協定（ART）」或「台美投資合作備忘錄（MOU）」。我方政府也已向社會說明，上階段談判成果將會是我方面對後續關稅措施最有利的基礎，不論美方後續關稅政策法律工具如何變動，政府的目標就是在既有談判成果的基礎上，確保我國所取得的相對優勢和最佳待遇結果不打折扣。

鄭麗君提到，稍早美方宣布301調查時，被問及301調查對各國既有協議之影響，美國貿易代表葛里爾大使已於記者會中表示，川普希望持續維持與各國的協議，若各國希望持續維持協議，當美方完成這些調查時，屆時所有因素都會被納入考量，各國所做的承諾及執行情況也會被考慮，美方只需將這些因素，與301條款程序的各項要求進行對應即可。

鄭麗君強調，綜上顯見美方展開301調查是為重建關稅措施建立法律基礎，談判團隊後續將持續與美方保持互動聯繫溝通。我方政府認為，上階段談判成果將會是我方面對後續關稅措施最有利的基礎，301條款可能納入調查的多項議題，在ART中已有共識，我方相信在調查過程後，其結果將可充分反映先前的談判成果，確保我國所取得的相對優勢和最佳待遇結果不打折扣。

最後，卓榮泰表示，過去的努力都會留下美麗的足跡，過去的談判已達到一定成果，美方也會把過去達成協議的ART，作為未來301調查對應的一些條件與基礎，我方已取得相對比較有利的地位。面對接下來的調查，需要各部會充分配合政府談判團隊在整體談判及調查過程中的節奏及應對，把對我國最有利的、對產業最有利的整體利益全面守住，守住我國應該有的產業發展機會。