快訊

炎上準備？韓式餐廳老闆道歉「經典賽控分」祭優惠 網傻眼：完美得罪兩邊

房市崩盤前兆？去年3700家建商歇業嚇壞 專家破解：根本放大恐慌

木星順行ing！「12生肖開運指南」春分之前快照做…財運滾滾來

聽新聞
0:00 / 0:00

美啟動301調查 卓揆：以 ART 為基礎守住我國整體利益及產業發展

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長卓榮泰。（本報資料照片）
行政院長卓榮泰。（本報資料照片）

針對美方對我國等16國啟動301調查，行政院長卓榮泰12日於行政院會表示，美國啟動301調查，在我國談判團隊預期之中，今日上午副院長鄭麗君已再度召集談判團隊及相關部會，就301調查啟動後的事項預作準備。鄭麗君強調，美方公布301條款調查前，也已先知會我方，相關發展我方政府已有掌握與準備。

鄭麗君在會中補充說明，美國貿易代表署（USTR）於美東時間11日宣布依《1974年貿易法》第301條款，對中國大陸、歐盟、南韓、日本、印度、台灣等16個主要貿易夥伴啟動調查。這項宣布如美方政府先前所預告，也如我方政府所掌握，並已對外所做說明，這是美方因應最高法院判決，繼122條款暫時性關稅措施之後，重建制度性關稅措施的替代性法律途徑。由於我方談判團隊先前已持續透過視訊及其他管道與美方保持密切聯繫，美方公布301條款調查前，也已先知會我方，相關發展我方政府已有掌握與準備。

鄭麗君表示，自美國聯邦最高法院2月20日判決後，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）大使多次對外明確表示，將啟動其他法律途徑延續關稅措施，包括立即在判決當日改採《1974年貿易法》第122條款對全球課徵150日10%+MFN暫時性關稅，雖然美國總統川普曾宣布將提高為15%，但尚未正式公告行政命令，目前稅率仍為10%+MFN。而122條款行政命令宣布當時，葛里爾大使也同時說明，未來可能依第301條款對多國啟動貿易調查等替代性法律途徑。

鄭麗君指出，這段期間，我方政府第一時間已向社會說明美方關稅政策未來可能發展，包括122條款及301條款。此外，我方也與USTR及美國商務部保持密切聯繫溝通，並進行多次視訊會議，雙方都表達希望鞏固談判成果，不論是「台美對等貿易協定（ART）」或「台美投資合作備忘錄（MOU）」。我方政府也已向社會說明，上階段談判成果將會是我方面對後續關稅措施最有利的基礎，不論美方後續關稅政策法律工具如何變動，政府的目標就是在既有談判成果的基礎上，確保我國所取得的相對優勢和最佳待遇結果不打折扣。

鄭麗君提到，稍早美方宣布301調查時，被問及301調查對各國既有協議之影響，美國貿易代表葛里爾大使已於記者會中表示，川普希望持續維持與各國的協議，若各國希望持續維持協議，當美方完成這些調查時，屆時所有因素都會被納入考量，各國所做的承諾及執行情況也會被考慮，美方只需將這些因素，與301條款程序的各項要求進行對應即可。

鄭麗君強調，綜上顯見美方展開301調查是為重建關稅措施建立法律基礎，談判團隊後續將持續與美方保持互動聯繫溝通。我方政府認為，上階段談判成果將會是我方面對後續關稅措施最有利的基礎，301條款可能納入調查的多項議題，在ART中已有共識，我方相信在調查過程後，其結果將可充分反映先前的談判成果，確保我國所取得的相對優勢和最佳待遇結果不打折扣。

最後，卓榮泰表示，過去的努力都會留下美麗的足跡，過去的談判已達到一定成果，美方也會把過去達成協議的ART，作為未來301調查對應的一些條件與基礎，我方已取得相對比較有利的地位。面對接下來的調查，需要各部會充分配合政府談判團隊在整體談判及調查過程中的節奏及應對，把對我國最有利的、對產業最有利的整體利益全面守住，守住我國應該有的產業發展機會。

最高法院 卓榮泰 談判團隊

延伸閱讀

301條款地位高於台美協定 施俊吉：若美國不留餘地 有ART又奈何？

美對台等16國啟動301調查 白委：不要拿ART迴避因應之道

美對台啟動301調查 陳冠廷：是重建關稅法律基礎的系統性動作

卓榮泰：台美ART應對301調查 我方已取得相對有利地位

相關新聞

美啟動301調查 卓揆：以 ART 為基礎守住我國整體利益及產業發展

針對美方對我國等16國啟動301調查，行政院長卓榮泰12日於行政院會表示，美國啟動301調查，在我國談判團隊預期之中，今日上午副院長鄭麗君已再度召集談判團隊及相關部會，就301調查啟動後的事項預作準備。鄭麗君強調，美方公布301條款調查前，也已先知會我方，相關發展我方政府已有掌握與準備。

【重磅快評】美啟動301霸王條款 台灣產業如何挺過最差情境

美國貿易代表署（USTR）宣布對台灣、中國、歐盟、南韓、日本等16個貿易夥伴啟動301條款調查，台灣半導體晶片與電子產品都在調查範圍內。美方採取此一舉動不令人意外，這是川普政府在最高法院裁定其先前援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）課徵的對等關稅違憲後，為填補關稅空缺、重建貿易壁壘的一記回馬槍。

經濟部：電價審議會3月底召開 希望物價平穩

中東戰爭已引起能源價格動盪，即將召開的電價費率審議會備受關注，外傳審議會將於20日召開，經濟部今日澄清，3月份「電價費率審議委員會」會議時間預定3月底召開，目前正與委員洽詢時間。

中東戰事牽動…4月電價將凍漲？經濟部長表態了

經濟部將在3月底召開電價費率審議會，決定4月電價。受到中東戰事影響，推升油價及天然氣價格，外界關切4月電價動向。經濟部長龔明鑫12日受訪表示，經濟部將向電價費率審議會表達，現階段穩定物價，對國家運作較好。

美啟動301調查 經貿辦：未來調查結果基本上會反映已達成協訂內容

美國政府提出要啟動301調查，對此，行政院經貿辦指出，美方主要是希望與各國維持清楚且明確的協定關係，若各國也能依照既有協定維持相關規範，未來調查結果基本上也會反映各國與美方已經達成的協定內容。

棒球熱帶旺大魯閣 展店美國1大差異遇「亂流」

隨著國內的棒球熱，一路從2024年底的世界12強比賽到今年的世界棒球經典賽發酵，大魯閣台灣打擊練習場的營收每月成長幅度都在三成左右。這家老牌紡織業者近年轉型休閒健身產業有成，2025年更插旗美國，也是首家以娛樂產業進軍美國的企業。有別於台灣企業到美國首選的美西加州，大魯閣選擇從美中出發，考量是什麼？美國市場和台灣又有何不同？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。