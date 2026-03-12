中東戰火延燒、油價蠢動！AI 供應鏈長線買點浮現

近期中東局勢再度升溫，美國與伊朗之間的地緣政治衝突引發市場關注。由於中東地區為全球重要能源供應核心，一旦衝突擴大，往往首先反映在能源價格上，帶動國際油價波動並推升通膨預期，進而影響全球金融市場表現。

聯邦投信表示，地緣政治事件通常會在短期內提高市場不確定性，資金避險情緒升溫使股市波動加劇，但從歷史經驗觀察，多數衝突對金融市場的影響仍以短期為主，長期仍會回歸經濟基本面與企業獲利表現。

針對投資策略，聯邦投信分析，若衝突屬於短期事件，市場通常會因恐慌情緒而出現快速修正，但在全球經濟基本面未明顯惡化的情況下，這類回檔往往提供中長期布局機會。投資人可在市場非理性下跌時逐步增加長期成長產業配置，例如科技創新、AI供應鏈及全球基礎建設等領域。

不過，若衝突時間拉長，油價與能源成本上升可能進一步影響企業獲利與經濟成長，市場波動度也可能提高，因此投資組合可適度提升防禦性，例如增加收益型資產配置並降低高波動股票比例，以維持整體投資組合穩定度。

另外，美伊地緣政治風險，VIX恐慌指數快速攀升。據彭博統計，市場衝擊發生時若以多重資產投資進場，持有1年、3年皆雙位數正報酬。台中銀投信海外研究團隊指出，後續國際局勢若出現緩和訊號，多元資產配置更能機動調整股、債、可轉債及ETF等，掌握市場回補行情。

事實上，每逢金融事件發生視為投資買點，借鏡歷史2003年第二次海灣戰爭，以及2010年歐元區危機發生時，以股債等多元資產布局，持有一年報酬分別為26%、16%，投資時間拉長至3年，報酬分別為46%、30%。

台中銀GAMMA量化多重資產基金研究團隊指出，2月底美伊衝突爆發，投資人關心市場何時反應基本面，監測市場大環境來看，2026年S&P 500企業獲利展望好，市場動能受地緣政風險治拖累，此時調整債券、可轉債比重以平衡波動。