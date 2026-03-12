快訊

中東戰火延燒、油價蠢動！AI 供應鏈長線買點浮現

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

近期中東局勢再度升溫，美國與伊朗之間的地緣政治衝突引發市場關注。由於中東地區為全球重要能源供應核心，一旦衝突擴大，往往首先反映在能源價格上，帶動國際油價波動並推升通膨預期，進而影響全球金融市場表現。

聯邦投信表示，地緣政治事件通常會在短期內提高市場不確定性，資金避險情緒升溫使股市波動加劇，但從歷史經驗觀察，多數衝突對金融市場的影響仍以短期為主，長期仍會回歸經濟基本面與企業獲利表現。

針對投資策略，聯邦投信分析，若衝突屬於短期事件，市場通常會因恐慌情緒而出現快速修正，但在全球經濟基本面未明顯惡化的情況下，這類回檔往往提供中長期布局機會。投資人可在市場非理性下跌時逐步增加長期成長產業配置，例如科技創新、AI供應鏈及全球基礎建設等領域。

不過，若衝突時間拉長，油價與能源成本上升可能進一步影響企業獲利與經濟成長，市場波動度也可能提高，因此投資組合可適度提升防禦性，例如增加收益型資產配置並降低高波動股票比例，以維持整體投資組合穩定度。

另外，美伊地緣政治風險，VIX恐慌指數快速攀升。據彭博統計，市場衝擊發生時若以多重資產投資進場，持有1年、3年皆雙位數正報酬。台中銀投信海外研究團隊指出，後續國際局勢若出現緩和訊號，多元資產配置更能機動調整股、債、可轉債及ETF等，掌握市場回補行情。

事實上，每逢金融事件發生視為投資買點，借鏡歷史2003年第二次海灣戰爭，以及2010年歐元區危機發生時，以股債等多元資產布局，持有一年報酬分別為26%、16%，投資時間拉長至3年，報酬分別為46%、30%。

台中銀GAMMA量化多重資產基金研究團隊指出，2月底美伊衝突爆發，投資人關心市場何時反應基本面，監測市場大環境來看，2026年S&P 500企業獲利展望好，市場動能受地緣政風險治拖累，此時調整債券、可轉債比重以平衡波動。

美啟動301調查 卓揆：以 ART 為基礎守住我國整體利益及產業發展

針對美方對我國等16國啟動301調查，行政院長卓榮泰12日於行政院會表示，美國啟動301調查，在我國談判團隊預期之中，今日上午副院長鄭麗君已再度召集談判團隊及相關部會，就301調查啟動後的事項預作準備。鄭麗君強調，美方公布301條款調查前，也已先知會我方，相關發展我方政府已有掌握與準備。

【重磅快評】美啟動301霸王條款 台灣產業如何挺過最差情境

美國貿易代表署（USTR）宣布對台灣、中國、歐盟、南韓、日本等16個貿易夥伴啟動301條款調查，台灣半導體晶片與電子產品都在調查範圍內。美方採取此一舉動不令人意外，這是川普政府在最高法院裁定其先前援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）課徵的對等關稅違憲後，為填補關稅空缺、重建貿易壁壘的一記回馬槍。

經濟部：電價審議會3月底召開 希望物價平穩

中東戰爭已引起能源價格動盪，即將召開的電價費率審議會備受關注，外傳審議會將於20日召開，經濟部今日澄清，3月份「電價費率審議委員會」會議時間預定3月底召開，目前正與委員洽詢時間。

中東戰事牽動…4月電價將凍漲？經濟部長表態了

經濟部將在3月底召開電價費率審議會，決定4月電價。受到中東戰事影響，推升油價及天然氣價格，外界關切4月電價動向。經濟部長龔明鑫12日受訪表示，經濟部將向電價費率審議會表達，現階段穩定物價，對國家運作較好。

美啟動301調查 經貿辦：未來調查結果基本上會反映已達成協訂內容

美國政府提出要啟動301調查，對此，行政院經貿辦指出，美方主要是希望與各國維持清楚且明確的協定關係，若各國也能依照既有協定維持相關規範，未來調查結果基本上也會反映各國與美方已經達成的協定內容。

棒球熱帶旺大魯閣 展店美國1大差異遇「亂流」

隨著國內的棒球熱，一路從2024年底的世界12強比賽到今年的世界棒球經典賽發酵，大魯閣台灣打擊練習場的營收每月成長幅度都在三成左右。這家老牌紡織業者近年轉型休閒健身產業有成，2025年更插旗美國，也是首家以娛樂產業進軍美國的企業。有別於台灣企業到美國首選的美西加州，大魯閣選擇從美中出發，考量是什麼？美國市場和台灣又有何不同？

