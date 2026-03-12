【重磅快評】美啟動301霸王條款 台灣產業如何挺過最差情境

美國貿易代表署（USTR）宣布對台灣、中國、歐盟、南韓、日本等16個貿易夥伴啟動301條款調查，台灣半導體晶片與電子產品都在調查範圍內。美方採取此一舉動不令人意外，這是川普政府在最高法院裁定其先前援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）課徵的對等關稅違憲後，為填補關稅空缺、重建貿易壁壘的一記回馬槍。

1974年制定的301條款，初衷是平衡美國進出口貿易的順逆差，防止外國不公平競爭損害美國產業。1988年修訂後，還衍生出「特別301條款（Special 301）」，專注於智慧財產權保護，以及「超級301條款（Super 301）」，針對國家層面所有不公平貿易障礙採取更強硬措施。此一條款堪稱霸王級條款，美國可在未經世界貿易組織（WTO）仲裁的情況下，單方面認定貿易不公平並啟動報復，自行啟動調查和懲罰措施，報復性關稅甚至還可以無上限，因此被外界批評為濫用「單邊主義」，損害多邊貿易秩序和國際協議精神。過去美國曾用這項武器對付過許多國家，中國、日本都吃過苦頭。

由於川普政府引用IEEPA課徵的對等關稅被判違憲，迅即動用貿易法122條款課徵臨時關稅10%，但臨時關稅只能實施150天，預計在今年7月24日到期，外界原本就預期301條款會是無縫接軌的工具。至於這項調查對已簽定貿易協議的影響，美國貿易代表葛里爾的說法是，這些協議「獨立存在」。意思很明顯，意在警告這些貿易夥伴別以為對等關稅援引IEEPA失效，接下來122條款在7月到期失效，就可不理會先前與川普政府達成的貿易協議，關稅大刀還是可能會隨時落下。

美方此次301調查三大評估指標是：持續的貿易順差、對美雙邊貿易順差、閒置或未充分利用的生產產能」。由於台灣是美國第4大貿易逆差國，去年台美貿易順差創下近1500億美元的歷史新高，官方甚至估計2026年可能突破2千億美元，這無疑讓台灣成為美方眼中最具代表性的目標之一。隨著AI算力需求爆發，台灣晶片對美出口激增。美方此次點名「產能與生產過剩」，大有劍指台灣對高階晶片產能壟斷的意味，並試圖以此迫使更多產能移往美國本土。

而台灣在全球AI伺服器與通訊設備的關鍵地位，也被美方解讀為對其本土製造業的擠壓。此外，鋼鐵、鋁、電池及機械等傳統製造業都名列其中，美方正試圖透過調查，檢視台灣是否存在政府補貼或低薪競爭等「不公平貿易行為」。若301調查最終導致懲罰性關稅，相關產業將面臨比現行更高的懲罰性關稅，對相對產業衝擊甚巨。

雖說美國啟動301調查的經濟體多達16個，其中也不乏已和美方簽訂貿易協議者，台灣不是唯一一個，但官方膝蓋式反射動作的回應：「對於相關發展早有掌握與準備」、「已做最好的因應與準備」，這些輕描淡寫的話都無法安撫人心，人民需要的是政府對各種情境的研判因應，做好沙盤推演，特別是萬一發生「最差情境」，台灣已做好哪些應變，這才是執政者應有的務實態度。