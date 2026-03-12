快訊

美對台啟動新301調查 連賢明示警：301條款懲罰稅率「沒有上限」

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

美國總統川普政府在對等關稅受挫後，宣布對台灣等多國啟動301條款調查。中經院院長連賢明於臉書發文示警，倘若美方啟動針對「匯率操縱」的調查，台灣對美貿易順差及經常帳順差比率均已遠超美方紅線，恐成首波衝擊對象，且301條款懲罰稅率「沒有上限」，後續影響不容小覷。

連賢明於臉書發文分析，美方啟動301條款調查具有高度針對性，其中「匯率操縱」項目通常參酌美國財政部的三項量化指標。觀察台灣數據，第一，對美貿易順差每年應低於150億美元，但台灣2025年已達1,500億美元，規模達標標的10倍；第二，經常帳順差占GDP比率應在3%以下，台灣2025年占比竟超過20%。

至於第三項指標「單邊干預匯市」，即過去12個月中有8個月淨買入外匯且總額超過GDP的2%，連賢明直言，這部分是否踩到美方紅線，恐需向中央銀行確認。

連賢明指出，301條款需經過調查程序方可實施，美方預計於5月5日舉行聽證會，調查結果可能在7月底出爐，屆時恐與「全球關稅」政策無縫接軌。首波調查名單共計16國，除台灣外，還包括中國大陸、南韓、日本、越南、墨西哥歐盟等，美方所持理由主要為「產能過剩」。

此外，美方動作頻頻，預計明日下午啟動另一項針對強迫勞動產品禁令的301調查，釐清各國是否有效落實相關措施。連賢明提醒，台灣過去曾有自行車龍頭捷安特上榜的紀錄，本次調查是否波及台廠相關供應鏈，值得高度警戒。

歐盟 美方 墨西哥 台灣 對等關稅

