TPASS 免斷炊受關注 行政院：新興計畫先動支不符預算法

立法院會日前通過公決案，本年度38項新興計畫預算可先行予以動支，總計約718億元，外界關心TPASS免去斷炊風險，對此，行政院發言人李慧芝表示，這樣的作法並不符合憲法與預算法的相關規定，依規定，預算審議必須經過立法院三讀程序，才能完成法定程序。未來如果立法院重新審議整本總預算，仍然可以對任何一筆新興計畫進行刪除或凍結，目前的情況仍存在相當大的不確定性。

李慧芝指出，相關計畫與新增項目，整體具有相當龐大的經費需求，總金額高達新台幣2,992億元。不過，目前立法院通過的僅是行政計畫的部分共識，並將718項、138項計畫暫時同意動支。然而，這樣的作法並不符合憲法與預算法的相關規定。依規定，預算審議必須經過立法院三讀程序，才能完成法定程序。

李慧芝說，未來如果立法院重新審議整本總預算，仍然可以對任何一筆新興計畫進行刪除或凍結，此情況仍存在相當大的不確定性，可能造成中央與地方政府在執行政策時面臨不確定性，包括相關計畫是否能執行，以及最終能執行到什麼程度，都難以預估。因此，行政部門仍呼籲立法院應盡速完成整體總預算的審議，完成法定程序。

李慧芝也特別指出，今天報告的六大社福津貼，以及老農津貼與國民年金的調整，都必須等到總預算完成審議後，政府才能依法辦理追加。換言之，這些措施涉及所有國人的福利，必須在總預算完成後，相關補助與調整才能正式推動。此次社福津貼調整涉及人數相當龐大，總計約有318萬人，這些族群多為社會中的弱勢群體，其基本生活、生計與福祉都仰賴相關補助。

最後，李慧芝再次呼籲立法院儘速完成總預算審議，以確保各項社會福利措施能夠順利推動，落實照顧弱勢並實現社會公平正義。