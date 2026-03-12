美啟動301調查 經貿辦：未來調查結果基本上會反應已達成協訂內容

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

美國政府提出要啟動301調查，對此，行政院經貿辦指出，美方主要是希望與各國維持清楚且明確的協定關係，若各國也能依照既有協定維持相關規範，未來調查結果基本上也會反映各國與美方已經達成的協定內容。

行政院發言人李慧芝表示，美方啟動301調查著件事，有事先知會我方，因此我方已充分掌握，後續我方也會持續與美方密切溝通，也已召開過多次視訊會議，我方仍是以維持先前所簽訂的台美對等貿易協定（ART）為基礎，確保我國所取得的相對優勢和最佳待遇結果不打折扣。

經貿辦表示，美國貿易代表署（USTR）也提到希望與各國維持清楚且明確的協定關係，如果各國也能依照既有協定維持相關規範，未來調查結果基本上也會反映各國與美方已經達成的協定內容，如果最終調查結果仍與台美原先談定的協定內容一致，相關協定對台灣經濟所帶來的正面或其他影響，而這部分政府先前已經做過相當完整的評估與說明，現階段仍會持續關注調查進程，並與美方保持溝通，以掌握後續發展。

至於301調查後續的公聽會等等程序，經貿辦說明，台灣方面無法代替美方發言，但需要再次強調，美方之所以啟動301調查，是因為在最高法院判決之後，美方曾提到需要重建關稅措施的法律基礎，因此，美方進行相關調查，是為了建立或補強這項法律基礎，至於如果沒有進行調查，是否仍能重建相關法律基礎，這部分仍須由美方自行決定。

經貿辦說，舉行公聽會等程序，都是美國在發動301調查時的正常程序，依台灣方面判斷，美方之所以遵循完整的程序，主要是為了確保其關稅措施具備穩固的法律基礎，避免未來相關結果再度受到利害關係人挑戰，甚至一路訴訟到最高法院。

因此，在整個調查過程中，美方對於程序性的規定會相當嚴格並確實遵守。至於台灣方面會採取哪些回應或作法，目前仍持續與美方保持聯繫。如果有新的進展，也會適時對外說明。

經貿 李慧芝 最高法院

相關新聞

經濟部：電價審議會3月底召開 希望物價平穩

中東戰爭已引起能源價格動盪，即將召開的電價費率審議會備受關注，外傳審議會將於20日召開，經濟部今日澄清，3月份「電價費率審議委員會」會議時間預定3月底召開，目前正與委員洽詢時間。

台日半導體聚落組聯合陣線 陳其邁與熊本縣副知事竹內信義合體訪美

高雄市長陳其邁率團赴美參加輝達GTC大會，除市府團隊外，此次也會同日本熊本縣副知事竹內信義合體赴美。高市府表示，首度由高雄市政府與日本熊本縣廳組成「台日城市聯合訪美團」，攜手強化橫跨太平洋的半導體先進製程戰略連結，落實台美日三方在半導體供應鏈的韌性布局。

機械業復甦 出口拚年增10%

台灣機械公會理事長莊大立昨（11）日表示，截至今年2月，台灣機械產業出口已連13個月正成長，從去年底開始，部分機械廠商和供應商已浮現正面消息；他強調，今年台灣機械產業出口值和產值拚增10%。

天然氣供應無虞？賴正鎰：存量僅11.5天「根本命懸一線」

經濟部宣布因應中東戰事，將吸收原油漲幅六成，並強調3、4月天然氣供應無虞，對此，鄉林集團（5531）董事長、全國商總榮譽理事長賴正鎰11日指出，政府雖然宣稱目前天然氣存量符合法定存量，但實情是「天然氣安全存量僅約11.5天」，這無疑是產業的緊箍咒，對比石油的150天，簡直是天壤之別。

「你養龍蝦了嗎？」2026代理式AI狂潮：省下1千工時、創造2.4億效益…揭開企業成功祕訣

「你養龍蝦了嗎？」 2026年一開年軟體圈的密語，不再是「你用哪個大模型？」而是悄悄在社群名稱旁掛上一隻「龍蝦」符號。同時間，商場上的蘋果小型主機（Mac Mini）竟爆發「賣到缺貨」的奇特現象，只因為工程師們都需要一台24小時開機的本地設備，來迎接這個劃時代的科技爆點。

荷莫茲海峽封鎖！台灣電子大廠「貨卡海上怎辦？」海運停擺…誰是物流大贏家？

「我的貨都卡在海上，要怎麼辦？」電話那頭，是萬分焦慮的台灣電子大廠。當美國與伊朗戰火爆發、伊朗革命衛隊宣布封鎖全球能源咽喉──荷莫茲海峽的那一天，國際貨運承攬商的電話響個不停。

