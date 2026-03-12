美啟動301調查 經貿辦：未來調查結果基本上會反應已達成協訂內容

美國政府提出要啟動301調查，對此，行政院經貿辦指出，美方主要是希望與各國維持清楚且明確的協定關係，若各國也能依照既有協定維持相關規範，未來調查結果基本上也會反映各國與美方已經達成的協定內容。

行政院發言人李慧芝表示，美方啟動301調查著件事，有事先知會我方，因此我方已充分掌握，後續我方也會持續與美方密切溝通，也已召開過多次視訊會議，我方仍是以維持先前所簽訂的台美對等貿易協定（ART）為基礎，確保我國所取得的相對優勢和最佳待遇結果不打折扣。

經貿辦表示，美國貿易代表署（USTR）也提到希望與各國維持清楚且明確的協定關係，如果各國也能依照既有協定維持相關規範，未來調查結果基本上也會反映各國與美方已經達成的協定內容，如果最終調查結果仍與台美原先談定的協定內容一致，相關協定對台灣經濟所帶來的正面或其他影響，而這部分政府先前已經做過相當完整的評估與說明，現階段仍會持續關注調查進程，並與美方保持溝通，以掌握後續發展。

至於301調查後續的公聽會等等程序，經貿辦說明，台灣方面無法代替美方發言，但需要再次強調，美方之所以啟動301調查，是因為在最高法院判決之後，美方曾提到需要重建關稅措施的法律基礎，因此，美方進行相關調查，是為了建立或補強這項法律基礎，至於如果沒有進行調查，是否仍能重建相關法律基礎，這部分仍須由美方自行決定。

經貿辦說，舉行公聽會等程序，都是美國在發動301調查時的正常程序，依台灣方面判斷，美方之所以遵循完整的程序，主要是為了確保其關稅措施具備穩固的法律基礎，避免未來相關結果再度受到利害關係人挑戰，甚至一路訴訟到最高法院。

因此，在整個調查過程中，美方對於程序性的規定會相當嚴格並確實遵守。至於台灣方面會採取哪些回應或作法，目前仍持續與美方保持聯繫。如果有新的進展，也會適時對外說明。