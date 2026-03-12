經濟部：電價審議會3月底召開 希望物價平穩

快訊

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
經濟部表示，電價審議會3月底召開，希望物價平穩。圖／本報系資料照片
中東戰爭已引起能源價格動盪，即將召開的電價費率審議會備受關注，外傳審議會將於20日召開，經濟部今日澄清，3月份「電價費率審議委員會」會議時間預定3月底召開，目前正與委員洽詢時間。

經濟部表示，「電價費率審議委員會」定期在每年3月及9月召開，今年至今未曾討論6月加開臨時會的議程。

2022年3月的電價審議會曾因俄烏戰爭因素，暫時未對電價是否調漲做出決議，而是延至6月召開臨時會，當時台電前5月的虧損已達500億元，最後拍板調漲用電大戶電價。

國際油價大漲，但政府新創第三道緩漲機制，壓低國內油價漲幅，中油吸收6成價差，迄今發電成本還沒被漲到電價，調整方案受矚目。經濟部長龔明鑫日前表示，經濟部態度是平穩物價為主，會表達給審議會委員，希望委員支持。

