伊朗事件強化新興市場吸引力 持續吸引資金流入
今年以來，新興市場股票再度受到關注，且投資人情緒轉趨樂觀，這可從資金流入與情緒改善中清楚看出。法人指出，相較於成熟市場，新興市場的相對吸引力正在提升，同時也能掌握內需與外部成長機會。
中東戰事持續，富蘭克林投顧指出，對金融市場而言，衝突升級及能源與物流基礎設施受干擾，正推升股票風險溢酬。如果荷莫茲海峽封鎖狀態持續，將進一步推高通貨膨脹風險。在部分新興市場指數已創歷史新高的情況下，回檔無可避免，但是否修正超過10%，仍取決於後續事態發展。
但中長線而言，富蘭克林投顧指出，多項總體經濟因素正在支撐新興市場的正向展望。其中，市場預期美國進一步降息尤為關鍵，因為歷史經驗顯示，新興市場資產通常受惠於較寬鬆的全球金融環境與美元疲弱。此外，新興市場部分地區的企業獲利動能也正在改善。
瑞士百達資產管理指出，新興國家仍維持快速擴張，今年經濟成長率仍可望大幅超越成熟市場。商品價格穩健、區域內貿易具韌性、實質利率較高，都有利持續吸引資金流入新興市場。
就結構性因素來說，富蘭克林投顧指出，近年來，新興市場國內基本面已逐步轉強，使各國經濟體具備放鬆政策以支撐消費的空間。亞洲以科技為主的新興市場，正受惠於全球AI與半導體投資循環，帶動出口需求與企業獲利能力提升。同時，中國大陸工業企業也受惠於美國以外市場的出口需求強勁，有助緩衝國內需求較疲弱的衝擊。
