伊朗事件強化新興市場吸引力 持續吸引資金流入

「你養龍蝦了嗎？」 2026年一開年軟體圈的密語，不再是「你用哪個大模型？」而是悄悄在社群名稱旁掛上一隻「龍蝦」符號。同時間，商場上的蘋果小型主機（Mac Mini）竟爆發「賣到缺貨」的奇特現象，只因為工程師們都需要一台24小時開機的本地設備，來迎接這個劃時代的科技爆點。

2026-03-12 07:34