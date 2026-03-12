確保能源供應穩定 經濟部啟動三階段方案因應

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

確保能源供應穩定為強化國家安全之重要一環，經濟部因應中東情勢變化，持續關注相關情勢發展，確實掌握國內能源庫存情況，並滾動式調整應變機制，持續強化能源安全韌性，全力確保國內能源供應穩定，請民眾安心。

經濟部已啟動能源應變小組，確保我國能源供應「量足、價穩」。目前國內能源存量日數高於法規，其中石油至少90天、天然氣現行至少11天、煤炭至少30天，惟為預防國內能源供應可能受到荷姆茲海峽遭封鎖的影響，經濟部已請石油公司持續提高國內油氣存量水準，並每日提報存量與進口油氣船隻情形，以有效掌握進口能源動態資訊，國內油氣供應無虞。

面臨伊朗長期封鎖等極端情境，經濟部已責成中油公司啟動三階段方案因應，緊急調度並增購多艘天然氣船，3-4月份的22艘船的天然氣量已調度到位，目前國內天然氣源充足，台電公司將依既定發電排程操作，並強化機組運轉維護、合理調度水力機組及需求面管理措施等因應方案，確保國內供電穩定，絕對讓民眾放心。

政府目標始終不變，將以穩定物價作為重中之重的考量，目前除依亞鄰最低價外，並視國際原油價格變動情形，啟動專案平穩機制由中油公司吸收至少6成，另早先政府已宣布擴大汽、柴油貨物稅減徵幅度至50%，將汽油貨物稅降至每公升3.415元、柴油貨物稅降至每公升1.995元，努力減緩國際油氣價格衝擊，確保民生物價穩定。

