美國對台灣等301調查 業界估半導體成熟製程影響較大

美國貿易代表署（USTR）發布最新新聞稿宣布啟動新一輪301條款調查，將對台灣、中國大陸、歐盟、韓國、日本等貿易夥伴啟動301調查，按照美國官方資訊，業界估計，此波調查重點在產能過剩及生產相關的做法、政策等，若就半導體部分預期成熟製程影響較大，先進製程仍在供不應求且海外投資初期階段。

回顧先前中國大陸被美國301調查，美方已在 2025 年底判定大陸官方對廠商補貼行為屬於不公平貿易，隨即對該區域晶片施加高達 50% 的關稅，後續調查範圍甚至延伸到第三代半導體（如碳化矽 SiC），也加速美系供應鏈去中化，隨著區域供應鏈趨勢已成型，此次美方再度啟動調查並包含台灣，業界持續追蹤後續發展。

依據美方說明，此次調查將揭露多種與產能過剩及生產相關的不公平貿易行為，業界認為，目前半導體先進製程正供不應求且積極在美國、台灣同步推進投資，較無疑慮，成熟製程部分台廠也積極在新加坡等地布局，不過因成熟製程仍屬於供過於求、廠商稼動率甫回升，相對調查有時間落差，後續發展有待觀察。

從先前中國大陸被301開鍘來看，業界分析，美方近期已對大陸兩波調查，2018 年調查結果公布後，當時美中貿易戰剛開打加速去中化，第二階段鎖定「成熟製程」與「傳統晶片」在2024-2025調查並在 2025 年底判定大陸官方對於廠商補貼行為屬於不公平貿易，根據數據推估美方第二波對中國大陸301前次調查與關稅導致中國 GDP 增長率下降了約 0.3% 至 0.5%，嚴重影響其 2025 年的經濟目標。

從大陸案例來看，產業界也觀察，對中國大陸而言被指控的是「國家補貼」與「非市場行為」，至於台灣此次被納入調查，預期關注點在「產能過剩」導致的貿易逆差，預期先進製程無產能過剩疑慮，非先進的成熟製程將是攻防焦點，將考驗各廠商調度布局的智慧。