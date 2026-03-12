快訊

翹班駕車闖平交道遭列車撞…台鐵新埔站副站長移送法辦 最高罰9萬+吊扣駕照1年

「遠洋合作」發威？ 傳李洋邀彭政閔、李智凱進入公視董事候選名單

日職／經典賽表現被看到了！林家正加盟日本火腿隊 將與古林睿煬、孫易磊當隊友

聽新聞
0:00 / 0:00

美國對台灣等301調查 業界估半導體成熟製程影響較大

經濟日報／ 記者尹慧中/台北報導

美國貿易代表署（USTR）發布最新新聞稿宣布啟動新一輪301條款調查，將對台灣、中國大陸、歐盟、韓國、日本等貿易夥伴啟動301調查，按照美國官方資訊，業界估計，此波調查重點在產能過剩及生產相關的做法、政策等，若就半導體部分預期成熟製程影響較大，先進製程仍在供不應求且海外投資初期階段。

回顧先前中國大陸被美國301調查，美方已在 2025 年底判定大陸官方對廠商補貼行為屬於不公平貿易，隨即對該區域晶片施加高達 50% 的關稅，後續調查範圍甚至延伸到第三代半導體（如碳化矽 SiC），也加速美系供應鏈去中化，隨著區域供應鏈趨勢已成型，此次美方再度啟動調查並包含台灣，業界持續追蹤後續發展。

依據美方說明，此次調查將揭露多種與產能過剩及生產相關的不公平貿易行為，業界認為，目前半導體先進製程正供不應求且積極在美國、台灣同步推進投資，較無疑慮，成熟製程部分台廠也積極在新加坡等地布局，不過因成熟製程仍屬於供過於求、廠商稼動率甫回升，相對調查有時間落差，後續發展有待觀察。

從先前中國大陸被301開鍘來看，業界分析，美方近期已對大陸兩波調查，2018 年調查結果公布後，當時美中貿易戰剛開打加速去中化，第二階段鎖定「成熟製程」與「傳統晶片」在2024-2025調查並在 2025 年底判定大陸官方對於廠商補貼行為屬於不公平貿易，根據數據推估美方第二波對中國大陸301前次調查與關稅導致中國 GDP 增長率下降了約 0.3% 至 0.5%，嚴重影響其 2025 年的經濟目標。

從大陸案例來看，產業界也觀察，對中國大陸而言被指控的是「國家補貼」與「非市場行為」，至於台灣此次被納入調查，預期關注點在「產能過剩」導致的貿易逆差，預期先進製程無產能過剩疑慮，非先進的成熟製程將是攻防焦點，將考驗各廠商調度布局的智慧。

先進製程 美方 美國 製程 台灣 半導體

延伸閱讀

美對台灣等國啟動301調查　政院：ART待遇不打折

美祭301調查台灣有底氣？政院：美方事前知會我方早有掌握

美啟動301調查 政院：確保相對優勢、最佳待遇不打折

美301調查鎖定台灣2領域！這國暫躲過 預告再查60國強迫勞動

相關新聞

經濟部：電價審議會3月底召開 希望物價平穩

中東戰爭已引起能源價格動盪，即將召開的電價費率審議會備受關注，外傳審議會將於20日召開，經濟部今日澄清，3月份「電價費率審議委員會」會議時間預定3月底召開，目前正與委員洽詢時間。

台日半導體聚落組聯合陣線 陳其邁與熊本縣副知事竹內信義合體訪美

高雄市長陳其邁率團赴美參加輝達GTC大會，除市府團隊外，此次也會同日本熊本縣副知事竹內信義合體赴美。高市府表示，首度由高雄市政府與日本熊本縣廳組成「台日城市聯合訪美團」，攜手強化橫跨太平洋的半導體先進製程戰略連結，落實台美日三方在半導體供應鏈的韌性布局。

機械業復甦 出口拚年增10%

台灣機械公會理事長莊大立昨（11）日表示，截至今年2月，台灣機械產業出口已連13個月正成長，從去年底開始，部分機械廠商和供應商已浮現正面消息；他強調，今年台灣機械產業出口值和產值拚增10%。

天然氣供應無虞？賴正鎰：存量僅11.5天「根本命懸一線」

經濟部宣布因應中東戰事，將吸收原油漲幅六成，並強調3、4月天然氣供應無虞，對此，鄉林集團（5531）董事長、全國商總榮譽理事長賴正鎰11日指出，政府雖然宣稱目前天然氣存量符合法定存量，但實情是「天然氣安全存量僅約11.5天」，這無疑是產業的緊箍咒，對比石油的150天，簡直是天壤之別。

「你養龍蝦了嗎？」2026代理式AI狂潮：省下1千工時、創造2.4億效益…揭開企業成功祕訣

「你養龍蝦了嗎？」 2026年一開年軟體圈的密語，不再是「你用哪個大模型？」而是悄悄在社群名稱旁掛上一隻「龍蝦」符號。同時間，商場上的蘋果小型主機（Mac Mini）竟爆發「賣到缺貨」的奇特現象，只因為工程師們都需要一台24小時開機的本地設備，來迎接這個劃時代的科技爆點。

荷莫茲海峽封鎖！台灣電子大廠「貨卡海上怎辦？」海運停擺…誰是物流大贏家？

「我的貨都卡在海上，要怎麼辦？」電話那頭，是萬分焦慮的台灣電子大廠。當美國與伊朗戰火爆發、伊朗革命衛隊宣布封鎖全球能源咽喉──荷莫茲海峽的那一天，國際貨運承攬商的電話響個不停。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。