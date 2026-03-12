延後退休也沒用？近9成中高齡族憂勞退不夠用

快訊

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

台灣正式邁入超高齡社會，勞動力結構的轉型已成為企業與政府不得不面對的課題。根據1111人力銀行最新調查顯示，中高齡族群規劃退休年齡平均為59歲，不僅較去年大幅提早4歲，更有高達74.2%的受訪者打算「退而不休」，主因在於物價通膨壓力與對退休金缺口的焦慮。

調查指出，中高齡族群預估退休後每月生活費平均需要44,165元。面對未來的保障，高達89.2%的受訪者坦言擔心勞保與勞退金不夠使用，其中更有53.6%表示「非常擔心」。 為此，不少人已展開多元財務規劃，54%的受訪者選擇勞退自提6%，其餘則透過定期定額投資股票基金（33.3%）、銀行定存（22.3%）及儲蓄險（20.7%）來因應。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，平均壽命延長與生活成本攀升，使中高齡族群「退而不休」逐漸成為常態。在打算繼續工作的受訪者中，59%青睞計時領薪的工作，55.9%傾向從事正職，另外也有人考慮創業（22.4%）或接案（19.3%），顯示在維持收入的同時，中高齡者也希望透過工作保持社會連結。

即便有心投入職場，中高齡者面臨的環境依然嚴峻。調查顯示，45歲以上勞工最擔心的職場問題首推「年齡歧視找不到工作」（40.2%），其次為「職務被年輕人取代」（29.3%）與「職能不足」（24.4%）。

事實上，已有59.2%的中高齡上班族表示曾遭遇年齡歧視，具體情況包括：因年齡不符而不錄取（62.6%）、遭同事或主管貼標籤（34.9%），甚至成為公司優先裁員的對象（26.5%）。 這種社會偏見導致73.8%的人認為重返職場壓力沉重，整體壓力指數平均高達71分。

曾仲葳強調，中高齡人才具備豐富經驗與高穩定度，是企業的重要資產。企業若能主動進行職務再設計、提供彈性工時或在職訓練，將有助於緩解人力荒，並讓具備實戰經驗的老將重新發揮價值，達成勞資雙贏的局面。

