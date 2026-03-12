台日半導體聚落組聯合陣線 陳其邁與熊本縣副知事竹內信義合體訪美

高雄市長陳其邁率團赴美參加輝達GTC大會，除市府團隊外，此次也會同日本熊本縣副知事竹內信義合體赴美。高市府表示，首度由高雄市政府與日本熊本縣廳組成「台日城市聯合訪美團」，攜手強化橫跨太平洋的半導體先進製程戰略連結，落實台美日三方在半導體供應鏈的韌性布局。

高雄市長陳其邁於台灣時間11日下午啟程赴美，出發前與日本熊本縣廳訪美團於桃園國際機場會合，陳其邁與熊本縣副知事竹內信義針對半導體、智慧城市發展及跨國專業人才等議題交換意見。

市長陳其邁指出，台積電分別於高雄、美國亞利桑那州鳳凰城及日本熊本縣設立先進製程晶圓廠，在全球半導體產業鏈中形成緊密連結，也確立了不可替代的戰略地位，市府將持續深化與熊本縣的交流合作，推動台美日三方實質合作，打造更具韌性與競爭力的國際產業夥伴關係。

熊本縣副知事竹內信義表示，此次行程有助於強化企業間的半導體合作，特別是面對當前全球產業競爭，人才培育已成為三方共同的核心課題。透過此次與亞利桑那產官學界的對話，將為三地在高科技產業的人才儲備與技術對接注入新量能。

高市府行國處長張硯卿說明，高雄與熊本在2013年簽署合作備忘錄、2017年締結友好城市，雙方在觀光、教育及文化領域交流密切。高雄與熊本直航航線復飛，兩地人員往來更加頻繁。因應城市半導體產業發展，雙方對產業轉型帶來的挑戰，高雄與熊本之間密切互訪，針對城市治理、基礎建設需求及產業轉型深入交換意見。

高雄市長陳其邁（右）與日本熊本縣副知事竹內信義（左）一起赴美，兩人再出發前進行會晤。圖／高市府提供