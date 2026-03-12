快訊

台日半導體聚落組聯合陣線 陳其邁與熊本縣副知事竹內信義合體訪美

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
高雄市長陳其邁（右）與日本熊本縣副知事竹內信義（左）一起赴美，兩人再出發前進行會晤。圖／高市府提供
高雄市長陳其邁（右）與日本熊本縣副知事竹內信義（左）一起赴美，兩人再出發前進行會晤。圖／高市府提供

高雄市長陳其邁率團赴美參加輝達GTC大會，除市府團隊外，此次也會同日本熊本縣副知事竹內信義合體赴美。高市府表示，首度由高雄市政府與日本熊本縣廳組成「台日城市聯合訪美團」，攜手強化橫跨太平洋的半導體先進製程戰略連結，落實台美日三方在半導體供應鏈的韌性布局。

高雄市長陳其邁於台灣時間11日下午啟程赴美，出發前與日本熊本縣廳訪美團於桃園國際機場會合，陳其邁與熊本縣副知事竹內信義針對半導體、智慧城市發展及跨國專業人才等議題交換意見。

市長陳其邁指出，台積電分別於高雄、美國亞利桑那州鳳凰城及日本熊本縣設立先進製程晶圓廠，在全球半導體產業鏈中形成緊密連結，也確立了不可替代的戰略地位，市府將持續深化與熊本縣的交流合作，推動台美日三方實質合作，打造更具韌性與競爭力的國際產業夥伴關係。

熊本縣副知事竹內信義表示，此次行程有助於強化企業間的半導體合作，特別是面對當前全球產業競爭，人才培育已成為三方共同的核心課題。透過此次與亞利桑那產官學界的對話，將為三地在高科技產業的人才儲備與技術對接注入新量能。

高市府行國處長張硯卿說明，高雄與熊本在2013年簽署合作備忘錄、2017年締結友好城市，雙方在觀光、教育及文化領域交流密切。高雄與熊本直航航線復飛，兩地人員往來更加頻繁。因應城市半導體產業發展，雙方對產業轉型帶來的挑戰，高雄與熊本之間密切互訪，針對城市治理、基礎建設需求及產業轉型深入交換意見。

高雄市長陳其邁（右）與日本熊本縣副知事竹內信義（左）一起赴美，兩人再出發前進行會晤。圖／高市府提供
高雄市長陳其邁（右）與日本熊本縣副知事竹內信義（左）一起赴美，兩人再出發前進行會晤。圖／高市府提供

高雄市長陳其邁（右三）與日本熊本縣副知事竹內信義（左二）組「台日城市聯合訪美團」，雙方11日於桃園國際機場會合。圖／高市府提供
高雄市長陳其邁（右三）與日本熊本縣副知事竹內信義（左二）組「台日城市聯合訪美團」，雙方11日於桃園國際機場會合。圖／高市府提供

機械業復甦 出口拚年增10%

台灣機械公會理事長莊大立昨（11）日表示，截至今年2月，台灣機械產業出口已連13個月正成長，從去年底開始，部分機械廠商和供應商已浮現正面消息；他強調，今年台灣機械產業出口值和產值拚增10%。

天然氣供應無虞？賴正鎰：存量僅11.5天「根本命懸一線」

經濟部宣布因應中東戰事，將吸收原油漲幅六成，並強調3、4月天然氣供應無虞，對此，鄉林集團（5531）董事長、全國商總榮譽理事長賴正鎰11日指出，政府雖然宣稱目前天然氣存量符合法定存量，但實情是「天然氣安全存量僅約11.5天」，這無疑是產業的緊箍咒，對比石油的150天，簡直是天壤之別。

「你養龍蝦了嗎？」2026代理式AI狂潮：省下1千工時、創造2.4億效益…揭開企業成功祕訣

「你養龍蝦了嗎？」 2026年一開年軟體圈的密語，不再是「你用哪個大模型？」而是悄悄在社群名稱旁掛上一隻「龍蝦」符號。同時間，商場上的蘋果小型主機（Mac Mini）竟爆發「賣到缺貨」的奇特現象，只因為工程師們都需要一台24小時開機的本地設備，來迎接這個劃時代的科技爆點。

荷莫茲海峽封鎖！台灣電子大廠「貨卡海上怎辦？」海運停擺…誰是物流大贏家？

「我的貨都卡在海上，要怎麼辦？」電話那頭，是萬分焦慮的台灣電子大廠。當美國與伊朗戰火爆發、伊朗革命衛隊宣布封鎖全球能源咽喉──荷莫茲海峽的那一天，國際貨運承攬商的電話響個不停。

獨／離岸風電國家融資保證金不夠用 財長請八大行庫協力增資

財政部長莊翠雲今日召集九大公股行庫董事長、總經理召開例行業務會報，相關人士指出，對於中東情勢，財長特別點名油價飆高接下來將造成通膨現象，使物價升高，也會對經濟民生產生影響，因此要各大行庫注意油價引發的諸多變化，尤其要注意投資與放款的風險。此外，據透露，由於離岸風電的國家融資保證機制的資本金已不夠用，因此，財長已在會中爭取各大行庫支持下一波的增資計畫。

