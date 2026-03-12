快訊

告別死板字體！LINE再推全新免費字體 3款選擇、設定方式懶人包一次看

美帶頭釋1.72億桶石油 川普2小時立場急轉彎內幕曝光

傳遭不明攻擊！波灣伊拉克油輪陷火海畫面曝光 25名船員撤離

聽新聞
0:00 / 0:00

供應鏈「短板之戰」成關鍵 AI估值修正後回歸獲利驗證

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台股近年受惠AI資本支出、股東權益報酬率（ROE）在亞股居前，惟產業集中度高、估值較亞太同儕，波動亦增，在美股對2026年每股稅後盈餘（EPS）成長約14%的共識下，資金正觀察獲利上修能否延續；野村投信表示，台股因高ROE特性與估值溢價而受外資青睞，但地緣風險仍可能壓抑本益比擴張。 台灣AI出口動能強、內需在關稅不確定性緩解與財政措施下回溫。在高基期下，出口年增率年中可能放緩，投資操作需回到個股獲利確定性，仍看好AI帶動的半導體、傳輸與散熱需求。

根據IEA最新報告顯示，2026年初以來供給仍偏寬鬆、油價維持在60美元上下區間，中東緊張尚未演變為持續性的油價壓力；野村投信投資策略部副總樓克望分析表示，若荷莫茲一個月全封、即使動用部分管線與戰略儲油，油價風險溢價仍可達每桶10–12美元。因此，若荷莫茲海峽（承載約20%全球石油與LNG運輸）出現實質性封鎖，短線油價風險溢價抬升恐壓抑風險資產評價。

樓克望表示，AI龍頭在財報與法說持續強調資料中心／網路營收與Blackwell／Rubin等新平台導入，推動供應鏈拉貨節奏不墜；同時，超大規模雲端（Hyper scalers）2026年資本支出被多家機構上修至6,000億美元以上規模，AI硬體成長動能延續，顯示，美股財報與雲端Capex上修支持台灣AI供應鏈。在AI的製造端方面，國際研究機構報告指出，台積電指出AI加速器營收未來五年年複合成長率高逾40%、整體營收長期年複合成長率上看約20–25%，N3／N2與先進封裝持續擴產，確認AI已成晶圓代工長期成長驅動。

野村優質基金經理人陳茹婷進一步表示，2026年的勝負手在「誰掌握關鍵資源」，包括：

1.先進封裝／CoWoS、HBM供應緊俏：帶動載板（ABF）、CCL、高階PCB與CPO/高速光連結價值上修。

2.機櫃功耗上升：高功耗AI平台推升PSU/PDU、匯流排、BBU與液冷散熱需求。

3.雲端擴產：隨AI推理端擴大，交換器、光模組與高速連接器鏈條受惠。

陳茹婷指出，今（2026）年以來，市場情緒由「對AI的期待」轉為對現金流與邊際貢獻的審視，部分次產業即使獲利未下修、股價先行回檔，反映資金自單純的估值擴張，轉向驗證AI應用變現與企業營運韌性；這也意味著，超級循環高峰後的投資操作策略，將更重基本面與現金流品質，持續看好光通訊／高速傳輸，光收發模組前景亮眼、外延產能長期偏緊，對上游磊晶與關鍵零組件形成支撐，此外，IT硬體／伺服器：2026年AI Capex續增，受惠族群包含組裝、機殼、電源、散熱與測試設備。

陳茹婷指出，當前台股估值高於亞太，但在高ROE／獲利上修支撐下仍具吸引力；策略上以「基本面+稀缺資源」為核心，逢回布局先進封裝、高速傳輸、散熱與電力等確定性較高的次產業；同時留意地緣擾動導致油價跳升、雲端Capex節奏及產業集中度帶來的波動。

展望第2季，陳茹婷表示，在「估值轉向獲利」的前提下，台股進入由基本面主導的第二階段多頭，AI供應鏈的缺貨之戰將決定訂單與毛利的分配；把握具產能與技術門檻的關鍵環節，才是2026年台股的勝出之道。

樓克望表示，在評價波動與產業分化並存的環境下，投資人不妨透過定期定額分散進場點，降低一次性投入遇到短期回檔的風險，避開情緒影響與「追高殺低」，布局基本面確定性較高的次產業（如先進封裝、高速傳輸、散熱電力等），兼顧長期參與度與短期風險承受。

供應鏈 ROE 荷莫茲

延伸閱讀

中東升溫擠壓美科技股評價 雲端四雄擴產與AI加速落地

台股收盤上漲1342點創紀錄 台積電收高90元

GTC 前布局 AI 供應鏈勝率高 布局這檔 ETF 掌握鐵三角行情

首選這些潛力族群 凱基投顧預估 AI 驅動多頭再啟

相關新聞

機械業復甦 出口拚年增10%

台灣機械公會理事長莊大立昨（11）日表示，截至今年2月，台灣機械產業出口已連13個月正成長，從去年底開始，部分機械廠商和供應商已浮現正面消息；他強調，今年台灣機械產業出口值和產值拚增10%。

天然氣供應無虞？賴正鎰：存量僅11.5天「根本命懸一線」

經濟部宣布因應中東戰事，將吸收原油漲幅六成，並強調3、4月天然氣供應無虞，對此，鄉林集團（5531）董事長、全國商總榮譽理事長賴正鎰11日指出，政府雖然宣稱目前天然氣存量符合法定存量，但實情是「天然氣安全存量僅約11.5天」，這無疑是產業的緊箍咒，對比石油的150天，簡直是天壤之別。

「你養龍蝦了嗎？」2026代理式AI狂潮：省下1千工時、創造2.4億效益…揭開企業成功祕訣

「你養龍蝦了嗎？」 2026年一開年軟體圈的密語，不再是「你用哪個大模型？」而是悄悄在社群名稱旁掛上一隻「龍蝦」符號。同時間，商場上的蘋果小型主機（Mac Mini）竟爆發「賣到缺貨」的奇特現象，只因為工程師們都需要一台24小時開機的本地設備，來迎接這個劃時代的科技爆點。

荷莫茲海峽封鎖！台灣電子大廠「貨卡海上怎辦？」海運停擺…誰是物流大贏家？

「我的貨都卡在海上，要怎麼辦？」電話那頭，是萬分焦慮的台灣電子大廠。當美國與伊朗戰火爆發、伊朗革命衛隊宣布封鎖全球能源咽喉──荷莫茲海峽的那一天，國際貨運承攬商的電話響個不停。

獨／離岸風電國家融資保證金不夠用 財長請八大行庫協力增資

財政部長莊翠雲今日召集九大公股行庫董事長、總經理召開例行業務會報，相關人士指出，對於中東情勢，財長特別點名油價飆高接下來將造成通膨現象，使物價升高，也會對經濟民生產生影響，因此要各大行庫注意油價引發的諸多變化，尤其要注意投資與放款的風險。此外，據透露，由於離岸風電的國家融資保證機制的資本金已不夠用，因此，財長已在會中爭取各大行庫支持下一波的增資計畫。

台灣經濟自由度全球第五、亞洲第二！這幾項指標更超過90分

美國智庫傳統基金會（Heritage Foundation）10日發布《2026經濟自由度指數》，台灣在184個經濟體中脫穎而出，全球排名第五名，雖然較2025年的第四名小降一名，但整體得分微增，且在亞洲地區穩居第二，僅次於新加坡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。