聽新聞
0:00 / 0:00

三星醞釀罷工…市場看法：確保貨源 黃仁勳不會坐視

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導

三星電子工會醞釀集體罷工，由於三星記憶體全球市占第一，且目前全球正處於記憶體因ＡＩ發展爆發供應吃緊關鍵時刻，產業界人士說，對於急著要貨的買方，抵抗原廠漲價難度更高了。與三星關係深厚、全球第二大記憶體模組廠威剛董事長陳立白認為，罷工影響層面太太，勞資雙方最後應會各退一步，達成協議而落幕。

至於三星罷工對晶圓代工的影響，業界指出，三星市占低，且有其他代工廠來源，估計影響有限。

全球記憶體市場受到ＡＩ雲端伺服器耗用大量高頻寬記憶體（ＨＢＭ），去年下半年演出史詩級暴漲戲碼，帶動包括DDR4／DDR5 DRAM及儲存型快閃記憶體（NAND Flash）和硬碟三大記憶體產品價格罕見同步飆漲，其中DDR4 DRAM更因三大原廠資源集中ＨＢＭ，價格飆升逾九到十倍。

目前是主要DRAM廠與各大科技產品組裝廠、品牌廠議定第二季DRAM、NAND Flash價格時刻，南亞科總經理李培瑛日前預告第一季因給主要客戶有緩衝的空間，合約價漲幅並沒那麼高，但第二季在各方全力搶貨、需求遠大過供給數倍下，肯定會有「 跳躍式漲幅」。

根據研調機構集邦最新統計，三星的記憶體（DRAM+Flash）目前全球市占百分之卅六點九，去年第四季再度拉下ＳＫ海力士重回龍頭。今年初，三星甚至主動發展在新一代ＨＢＭ產品取得領先地位，率先量產並出貨第六代高頻寬記憶體，主要供應給輝達的下一代Vera Rubin AI加速器。市場認為這是三星在ＨＢＭ領域拉下龍頭ＳＫ海力士，並鞏固其DRAM市場霸主地位的重要一役，如果工會發動罷工，恐怕黃仁勳也不會坐視。

DRAM報價近日並未受這起事件影響，不過投資市場反應敏感，投資機構擔心此變數恐大幅拉高第二季記憶體合約價漲幅，現貨價格也將劇烈上漲。台廠記憶體族群股價連兩日大漲，南亞科更連兩天漲停，外資則乘機倒貨賣超逾一點五萬張 。

罷工 晶圓代工 記憶體族群 三星電子 AI 威剛 勞資 李培瑛 黃仁勳

延伸閱讀

三星驚爆罷工！記憶體掀漲停潮 宜鼎鎖漲停995元搶當族群「第二千金」

三星大罷工…記憶體更缺了 群聯、威剛等台廠受惠

華強北最新報價出爐 DDR4大漲 南亞科、華邦樂

三星要鬧罷工 ！華強北 DDR4 報價又大漲 南亞科、華邦、鈺創成大贏家

相關新聞

獨／離岸風電國家融資保證金不夠用 財長請八大行庫協力增資

財政部長莊翠雲今日召集九大公股行庫董事長、總經理召開例行業務會報，相關人士指出，對於中東情勢，財長特別點名油價飆高接下來將造成通膨現象，使物價升高，也會對經濟民生產生影響，因此要各大行庫注意油價引發的諸多變化，尤其要注意投資與放款的風險。此外，據透露，由於離岸風電的國家融資保證機制的資本金已不夠用，因此，財長已在會中爭取各大行庫支持下一波的增資計畫。

台灣經濟自由度全球第五、亞洲第二！這幾項指標更超過90分

美國智庫傳統基金會（Heritage Foundation）10日發布《2026經濟自由度指數》，台灣在184個經濟體中脫穎而出，全球排名第五名，雖然較2025年的第四名小降一名，但整體得分微增，且在亞洲地區穩居第二，僅次於新加坡。

天然氣供應無虞？賴正鎰：存量僅11.5天「根本命懸一線」

經濟部宣布因應中東戰事，將吸收原油漲幅六成，並強調3、4月天然氣供應無虞，對此，鄉林集團（5531）董事長、全國商總榮譽理事長賴正鎰11日指出，政府雖然宣稱目前天然氣存量符合法定存量，但實情是「天然氣安全存量僅約11.5天」，這無疑是產業的緊箍咒，對比石油的150天，簡直是天壤之別。

三星醞釀罷工…市場看法：確保貨源 黃仁勳不會坐視

三星電子工會醞釀集體罷工，由於三星記憶體全球市占第一，且目前全球正處於記憶體因ＡＩ發展爆發供應吃緊關鍵時刻，產業界人士說，對於急著要貨的買方，抵抗原廠漲價難度更高了。與三星關係深厚、全球第二大記憶體模組廠威剛董事長陳立白認為，罷工影響層面太太，勞資雙方最後應會各退一步，達成協議而落幕。

勞資緊張再升溫！三星電子罷工投票 記憶體吃緊

南韓三星電子工會九日起啟動罷工授權投票，外界憂心，若投票結果觸發全面罷工，將對半導體生產排程構成潛在影響，衝擊全球記憶體與高頻寬記憶體（ＨＢＭ）晶片產量。由於有利罷工權的南韓工會法修正條文十日生效，三星工會態度強硬升高抗爭手段，勞資緊張再度升溫。

中東戰事未歇 鄭麗君：調度5月後天然氣、加大對美澳採購

中東戰局影響全球天然氣與石油供應情勢，對此，行政院副院長鄭麗君11日在民進黨中常會表示，目前原油、煤、天然氣庫存均高於法定安全標準，供應無虞。天然氣已完成至4月份的調度，5月之後貨源正在調度中，將向美國、澳洲加大採購規模。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。