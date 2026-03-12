三星醞釀罷工…市場看法：確保貨源 黃仁勳不會坐視

三星電子工會醞釀集體罷工，由於三星記憶體全球市占第一，且目前全球正處於記憶體因ＡＩ發展爆發供應吃緊關鍵時刻，產業界人士說，對於急著要貨的買方，抵抗原廠漲價難度更高了。與三星關係深厚、全球第二大記憶體模組廠威剛董事長陳立白認為，罷工影響層面太太，勞資雙方最後應會各退一步，達成協議而落幕。

至於三星罷工對晶圓代工的影響，業界指出，三星市占低，且有其他代工廠來源，估計影響有限。

全球記憶體市場受到ＡＩ雲端伺服器耗用大量高頻寬記憶體（ＨＢＭ），去年下半年演出史詩級暴漲戲碼，帶動包括DDR4／DDR5 DRAM及儲存型快閃記憶體（NAND Flash）和硬碟三大記憶體產品價格罕見同步飆漲，其中DDR4 DRAM更因三大原廠資源集中ＨＢＭ，價格飆升逾九到十倍。

目前是主要DRAM廠與各大科技產品組裝廠、品牌廠議定第二季DRAM、NAND Flash價格時刻，南亞科總經理李培瑛日前預告第一季因給主要客戶有緩衝的空間，合約價漲幅並沒那麼高，但第二季在各方全力搶貨、需求遠大過供給數倍下，肯定會有「 跳躍式漲幅」。

根據研調機構集邦最新統計，三星的記憶體（DRAM+Flash）目前全球市占百分之卅六點九，去年第四季再度拉下ＳＫ海力士重回龍頭。今年初，三星甚至主動發展在新一代ＨＢＭ產品取得領先地位，率先量產並出貨第六代高頻寬記憶體，主要供應給輝達的下一代Vera Rubin AI加速器。市場認為這是三星在ＨＢＭ領域拉下龍頭ＳＫ海力士，並鞏固其DRAM市場霸主地位的重要一役，如果工會發動罷工，恐怕黃仁勳也不會坐視。

DRAM報價近日並未受這起事件影響，不過投資市場反應敏感，投資機構擔心此變數恐大幅拉高第二季記憶體合約價漲幅，現貨價格也將劇烈上漲。台廠記憶體族群股價連兩日大漲，南亞科更連兩天漲停，外資則乘機倒貨賣超逾一點五萬張 。