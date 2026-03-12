聽新聞
勞資緊張再升溫！三星電子罷工投票 記憶體吃緊

聯合報／ 編譯吳孟真／綜合報導
南韓三星電子工會啟動罷工授權投票，市場憂心若全面罷工，將衝擊全球記憶體與高頻寬記憶體晶片產量。路透
南韓三星電子工會啟動罷工授權投票，市場憂心若全面罷工，將衝擊全球記憶體與高頻寬記憶體晶片產量。路透

南韓三星電子工會九日起啟動罷工授權投票，外界憂心，若投票結果觸發全面罷工，將對半導體生產排程構成潛在影響，衝擊全球記憶體與高頻寬記憶體（ＨＢＭ）晶片產量。由於有利罷工權的南韓工會法修正條文十日生效，三星工會態度強硬升高抗爭手段，勞資緊張再度升溫。

全球記憶體晶片生產龍頭三星電子的三大工會，將在九日至十八日進行全體會員罷工授權投票。若投票獲半數通過並取得罷工權，將於四月廿三日在平澤廠舉行集會抗議，推動從五月廿一日至六月七日全面罷工十八天。

在三星電子約十三萬名員工中，這三大工會共代表約八點九萬人，若罷工成真，將是三星創立以來第二次。

三星勞資對二○二六年的薪資談判破局，勞方要求公開超額獲利績效獎金（ＯＰＩ）計算方式並取消上限，且提出調整後的底薪調升方案。資方則提出改善ＯＰＩ計算方式以及加薪、發放庫藏股、提供特別獎勵等方案，但談判三個月後，雙方在核心議題始終無法縮小分歧。

「韓國商業」網站報導，隨著工會法修正案十日生效，緊張情勢正在上升。該法限制企業對參與罷工的勞工提出巨額損害賠償，對於三星電子出現工會強硬抗爭具有重要影響。三星工會不再擔心遭求償，因此開始喊出占領辦公室或將不參與罷工的勞工納入黑名單等更激烈抗爭方式。

部分法界人士認為，以不利處分強迫他人參與罷工，可能構成不當勞動行為，甚至涉及刑法的恐嚇與強制行為。工會則解釋說，喊出將處分不參加罷工者，才能讓成員免於因上級施壓繼續工作。

觀察人士表示，三星工會可能全面罷工，股東不安情緒持續升高。外界也擔心，三星生產中斷，可能拖累股價，因為即便是短暫的生產干擾，也可能衝擊產量並打擊投資人信心，業界尤其關注對ＨＢＭ生產的影響。

時值中東地緣政治緊張，市場對相關負面消息格外敏感。部分投資人也批評工會此舉時機不當；也有觀點認為，即使最終未真的爆發罷工，光是罷工可能發生的預期，就可能為股價增添波動。

中東戰事未歇 鄭麗君：調度5月後天然氣、加大對美澳採購

中東戰局影響全球天然氣與石油供應情勢，對此，行政院副院長鄭麗君11日在民進黨中常會表示，目前原油、煤、天然氣庫存均高於法定安全標準，供應無虞。天然氣已完成至4月份的調度，5月之後貨源正在調度中，將向美國、澳洲加大採購規模。

