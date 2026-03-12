快訊

富比世全球富豪榜 郭台銘重登台灣首富

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電

在富比世（Forbes）2026年全球億萬富豪榜上，鴻海（2317）集團創辦人郭台銘以153億美元身價，擠下廣達集團創辦人林百里，重登台灣首富。總計今年台灣共有66人擠進這份榜單，也就是他們的資產淨值都高於10億美元，比去年多12人。

郭台銘以153億美元的資產淨值稱霸台灣，全球排名第190，林百里以142億美元身價，居台灣第二（全球第204），國巨集團董事長陳泰銘資產淨值105億美元，台灣排名第三（全球第308），台達電子創辦人鄭崇華身價101億美元，為台灣第四（全球第332），台積電創辦人張忠謀以84億美元的資產淨值，在台灣名列第五，在全球排名則為442。

今年台灣有十人新進富豪榜，四人重回榜上。最年輕者為58歲的中租控股董事辜仲立，身價55億美元。新進榜的包括川湖集團創辦人林聰吉（資產淨值51億美元）、鴻勁精密董事長謝旼達（身價46億美元）、金像電子創辦人楊長基（43億美元）、致茂電子董事長黃欽明（15億美元）、信驊科技董事長林鴻明（13億美元）、彩富電子創辦人陳春生（13億美元）、台玻董事林伯淳（12億美元）、台玻董事長林伯豐（12億美元）、台玻工業總裁林伯實（11億美元）、國泰金控董事蔡鎮球（11億美元）。

機械業復甦 出口拚年增10%

台灣機械公會理事長莊大立昨（11）日表示，截至今年2月，台灣機械產業出口已連13個月正成長，從去年底開始，部分機械廠商和供應商已浮現正面消息；他強調，今年台灣機械產業出口值和產值拚增10%。

天然氣供應無虞？賴正鎰：存量僅11.5天「根本命懸一線」

經濟部宣布因應中東戰事，將吸收原油漲幅六成，並強調3、4月天然氣供應無虞，對此，鄉林集團（5531）董事長、全國商總榮譽理事長賴正鎰11日指出，政府雖然宣稱目前天然氣存量符合法定存量，但實情是「天然氣安全存量僅約11.5天」，這無疑是產業的緊箍咒，對比石油的150天，簡直是天壤之別。

獨／離岸風電國家融資保證金不夠用 財長請八大行庫協力增資

財政部長莊翠雲今日召集九大公股行庫董事長、總經理召開例行業務會報，相關人士指出，對於中東情勢，財長特別點名油價飆高接下來將造成通膨現象，使物價升高，也會對經濟民生產生影響，因此要各大行庫注意油價引發的諸多變化，尤其要注意投資與放款的風險。此外，據透露，由於離岸風電的國家融資保證機制的資本金已不夠用，因此，財長已在會中爭取各大行庫支持下一波的增資計畫。

台灣經濟自由度全球第五、亞洲第二！這幾項指標更超過90分

美國智庫傳統基金會（Heritage Foundation）10日發布《2026經濟自由度指數》，台灣在184個經濟體中脫穎而出，全球排名第五名，雖然較2025年的第四名小降一名，但整體得分微增，且在亞洲地區穩居第二，僅次於新加坡。

機械公會理事長莊大立談匯率…不要暴起暴落

台灣機械公會理事長莊大立昨（11）日表示，中東局勢緊繃，可能對出口當地和歐洲市場的機械廠商有部分影響，但對整體機械產業影響不大，產業持續關注海運價變化，他也期盼匯率不要「暴起暴落」。

