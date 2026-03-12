富比世全球富豪榜 郭台銘重登台灣首富

在富比世（Forbes）2026年全球億萬富豪榜上，鴻海（2317）集團創辦人郭台銘以153億美元身價，擠下廣達集團創辦人林百里，重登台灣首富。總計今年台灣共有66人擠進這份榜單，也就是他們的資產淨值都高於10億美元，比去年多12人。

郭台銘以153億美元的資產淨值稱霸台灣，全球排名第190，林百里以142億美元身價，居台灣第二（全球第204），國巨集團董事長陳泰銘資產淨值105億美元，台灣排名第三（全球第308），台達電子創辦人鄭崇華身價101億美元，為台灣第四（全球第332），台積電創辦人張忠謀以84億美元的資產淨值，在台灣名列第五，在全球排名則為442。

今年台灣有十人新進富豪榜，四人重回榜上。最年輕者為58歲的中租控股董事辜仲立，身價55億美元。新進榜的包括川湖集團創辦人林聰吉（資產淨值51億美元）、鴻勁精密董事長謝旼達（身價46億美元）、金像電子創辦人楊長基（43億美元）、致茂電子董事長黃欽明（15億美元）、信驊科技董事長林鴻明（13億美元）、彩富電子創辦人陳春生（13億美元）、台玻董事林伯淳（12億美元）、台玻董事長林伯豐（12億美元）、台玻工業總裁林伯實（11億美元）、國泰金控董事蔡鎮球（11億美元）。