機械公會理事長莊大立談匯率…不要暴起暴落

台灣機械公會理事長莊大立昨（11）日表示，中東局勢緊繃，可能對出口當地和歐洲市場的機械廠商有部分影響，但對整體機械產業影響不大，產業持續關注海運價變化，他也期盼匯率不要「暴起暴落」。

近期能源成本、匯率波動及中東地緣政治情勢引發市場關注，莊大立指出，電價確實是重要成本項目之一，但機械業用電量並不算特別高，多數企業仍以組裝與加工為主，因此電價調整對成本影響有限。

不過機械產業包括搬運、自動化設備及機械加工等環節還是需要用電，因此企業本身能採取的應對策略有限，整體而言，仍屬於「被動因應」。莊大立期許，政府能透過相關配套措施協助企業降低衝擊。

針對近期中東戰事升溫，莊大立認為，最大的潛在影響仍在能源與航運成本。若國際油價上漲帶動運費攀升，出口成本可能增加，尤其是運往歐洲的產品，由於航程較長，運費上升將更為明顯，恐削弱台灣產品相對於歐洲本地設備的價格優勢。

至於航運市場，莊大立表示，目前尚未看到運費實際上漲，但市場已有「蠢蠢欲動」的跡象，產業界仍保持高度關注。

匯率方面，莊大立認為，近期波動相對穩定，與主要競爭對手如日本、韓國及歐洲相比差距不大，因此對產業影響暫時有限。不過企業仍擔心匯率「暴起暴落」，因機械產業生產週期長，訂單往往需提前數月甚至半年確定，匯率劇烈變動將增加成本與報價風險。