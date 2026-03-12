聽新聞
機械公會理事長莊大立談匯率…不要暴起暴落

經濟日報／ 記者宋健生╱台北報導

台灣機械公會理事長莊大立昨（11）日表示，中東局勢緊繃，可能對出口當地和歐洲市場的機械廠商有部分影響，但對整體機械產業影響不大，產業持續關注海運價變化，他也期盼匯率不要「暴起暴落」。

近期能源成本、匯率波動及中東地緣政治情勢引發市場關注，莊大立指出，電價確實是重要成本項目之一，但機械業用電量並不算特別高，多數企業仍以組裝與加工為主，因此電價調整對成本影響有限。

不過機械產業包括搬運、自動化設備及機械加工等環節還是需要用電，因此企業本身能採取的應對策略有限，整體而言，仍屬於「被動因應」。莊大立期許，政府能透過相關配套措施協助企業降低衝擊。

針對近期中東戰事升溫，莊大立認為，最大的潛在影響仍在能源與航運成本。若國際油價上漲帶動運費攀升，出口成本可能增加，尤其是運往歐洲的產品，由於航程較長，運費上升將更為明顯，恐削弱台灣產品相對於歐洲本地設備的價格優勢。

至於航運市場，莊大立表示，目前尚未看到運費實際上漲，但市場已有「蠢蠢欲動」的跡象，產業界仍保持高度關注。

匯率方面，莊大立認為，近期波動相對穩定，與主要競爭對手如日本、韓國及歐洲相比差距不大，因此對產業影響暫時有限。不過企業仍擔心匯率「暴起暴落」，因機械產業生產週期長，訂單往往需提前數月甚至半年確定，匯率劇烈變動將增加成本與報價風險。

機械業復甦 出口拚年增10%

台灣機械公會理事長莊大立昨（11）日表示，截至今年2月，台灣機械產業出口已連13個月正成長，從去年底開始，部分機械廠商和供應商已浮現正面消息；他強調，今年台灣機械產業出口值和產值拚增10%。

天然氣供應無虞？賴正鎰：存量僅11.5天「根本命懸一線」

經濟部宣布因應中東戰事，將吸收原油漲幅六成，並強調3、4月天然氣供應無虞，對此，鄉林集團（5531）董事長、全國商總榮譽理事長賴正鎰11日指出，政府雖然宣稱目前天然氣存量符合法定存量，但實情是「天然氣安全存量僅約11.5天」，這無疑是產業的緊箍咒，對比石油的150天，簡直是天壤之別。

獨／離岸風電國家融資保證金不夠用 財長請八大行庫協力增資

財政部長莊翠雲今日召集九大公股行庫董事長、總經理召開例行業務會報，相關人士指出，對於中東情勢，財長特別點名油價飆高接下來將造成通膨現象，使物價升高，也會對經濟民生產生影響，因此要各大行庫注意油價引發的諸多變化，尤其要注意投資與放款的風險。此外，據透露，由於離岸風電的國家融資保證機制的資本金已不夠用，因此，財長已在會中爭取各大行庫支持下一波的增資計畫。

台灣經濟自由度全球第五、亞洲第二！這幾項指標更超過90分

美國智庫傳統基金會（Heritage Foundation）10日發布《2026經濟自由度指數》，台灣在184個經濟體中脫穎而出，全球排名第五名，雖然較2025年的第四名小降一名，但整體得分微增，且在亞洲地區穩居第二，僅次於新加坡。

美337調查鎖定台系車鏈

美國國際貿易委員會（USITC）10日宣布，已根據通用汽車（GM）提出的侵權訴訟，對美國、台灣及中國大陸共約20家進口汽車零組件，展開新的《337條款》貿易調查，其中遭到調查的台灣企業有十家，另有九家美國公司以及一家中國大陸業者。

