機械業復甦 出口拚年增10%

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
機械公會理事長莊大立。
台灣機械公會理事長莊大立昨（11）日表示，截至今年2月，台灣機械產業出口已連13個月正成長，從去年底開始，部分機械廠商和供應商已浮現正面消息；他強調，今年台灣機械產業出口值和產值拚增10%。

機械公會昨天舉行春酒活動，莊大立在會中作了以上表示。莊大立透露，近期陸續接獲會員廠商接單的好消息，而前二月機械出口皆為正成長，年增幅甚至達20.6%，顯示整體機械產業景氣已復甦且穩定增長中。

莊大立談話重點
工具機大廠程泰集團會長楊德華指出，程泰（1583）近期來自國內及歐洲、中國大陸的電子、航太客戶訂單逐步回升，累計在手訂單金額逾6.5億元，亞崴在手訂單也有11億元，合計近18億元，他預期，最快第2季末、第3季初景氣就會明朗。

協易機械總經理李丞偉表示，客戶庫存調節已告一段落，近期包括中國大陸、美國、日本及東南亞市場都不錯，訂單主要來自新能源車、燃油車、AI伺服器及高級3C家電等設備產業，能見度看到今年底。

上銀科技董事長卓文恒也說，1月起接單與出貨明顯增溫，罕見打破過往3月才回溫的慣例，景氣出現正向訊號。目前，核心產品滾珠螺桿訂單能見度較先前多出半個月，農曆年後工具機下單也增溫，樂觀預期第1季營運應可優於去年同期。

展望2026年，莊大立指出，國際政經情勢仍是影響台灣機械出口的關鍵因素，匯率與關稅影響持續存在，以高性價比優勢來爭取訂單的策略已不適用。

在內需部分，因應國防安全與自主防衛能力需求，預期軍工產業將為台灣機械產業帶來新的國內商機。另外，AI產業相關應用需求強勁，半導體等相關設備也是機械廠商可以積極切入的市場。

美國目前已成為台灣機械第一大出口市場，占比約24%至25%，重要性無庸置疑。但在高關稅與「美國製造優先」政策背景下，市場集中風險確實升高。對此，莊大立表示，公會今年將籌組近40個海外展團，布局方向不再只鎖定固定市場，而是全面強化新興製造基地。

