聽新聞
0:00 / 0:00
美337侵權調查 經貿辦：不影響台美對等關稅協定
美國國際貿易委員會（USITC）宣布將針對通用汽車（GM）提出的專利侵權申訴對來自台灣與中國達20家汽車零組件廠啟動《337條款》貿易調查，對此，行政院經貿辦表示，337條款調查案是由USITC負責，針對企業個案進行調查，本案僅是個案調查，我政府一向將智慧財產權保護視為國家競爭力的核心，並長期致力於完善相關法規與執行機制，以建構公平競爭環境，因此也不會影響台美之間的協定。
經貿辦表示，針對此案是由通用汽車（General Motors）就來自美國本土、我國及中國等20家汽車零組件廠商，依據《1930年關稅法》第337條款，向美國國際貿易委員會（USITC）提出申訴的設計專利侵權調查案，是美國企業尋求保護其智慧財產權的法律途徑之一。
經貿辦說明，337條款調查案是由USITC負責，針對企業個案進行調查，會在啟動調查後的45天內決定完成本案調查的日期。在此之前，USITC可依控訴方之申請採取臨時性救濟措施，暫時暫停貨品輸入及銷售。
至於是否影響台美對等協定，經貿辦強調，本案僅是個案調查，我政府一向將智慧財產權保護視為國家競爭力的核心，並長期致力於完善相關法規與執行機制，以建構公平競爭環境，不會影響台美之間的協定。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。