美337侵權調查 經貿辦：不影響台美對等關稅協定

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

美國國際貿易委員會（USITC）宣布將針對通用汽車（GM）提出的專利侵權申訴對來自台灣與中國達20家汽車零組件廠啟動《337條款》貿易調查，對此，行政院經貿辦表示，337條款調查案是由USITC負責，針對企業個案進行調查，本案僅是個案調查，我政府一向將智慧財產權保護視為國家競爭力的核心，並長期致力於完善相關法規與執行機制，以建構公平競爭環境，因此也不會影響台美之間的協定。

經貿辦表示，針對此案是由通用汽車（General Motors）就來自美國本土、我國及中國等20家汽車零組件廠商，依據《1930年關稅法》第337條款，向美國國際貿易委員會（USITC）提出申訴的設計專利侵權調查案，是美國企業尋求保護其智慧財產權的法律途徑之一。

經貿辦說明，337條款調查案是由USITC負責，針對企業個案進行調查，會在啟動調查後的45天內決定完成本案調查的日期。在此之前，USITC可依控訴方之申請採取臨時性救濟措施，暫時暫停貨品輸入及銷售。

至於是否影響台美對等協定，經貿辦強調，本案僅是個案調查，我政府一向將智慧財產權保護視為國家競爭力的核心，並長期致力於完善相關法規與執行機制，以建構公平競爭環境，不會影響台美之間的協定。

對等關稅 經貿 汽車零組件

