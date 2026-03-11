快訊

中東戰事未歇 鄭麗君：調度5月後天然氣、加大對美澳採購

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
行政院副院長鄭麗君。圖／行政院提供
行政院副院長鄭麗君。圖／行政院提供

中東戰局影響全球天然氣與石油供應情勢，對此，行政院副院長鄭麗君11日在民進黨中常會表示，目前原油、煤、天然氣庫存均高於法定安全標準，供應無虞。天然氣已完成至4月份的調度，5月之後貨源正在調度中，將向美國、澳洲加大採購規模。

據了解，鄭麗君在中常會表示，明天行政院會將持續針對中東情勢提出報告，包括僑民與旅客安全情況，目前有1,695名遊客從中東地區返抵台灣。政府提醒民眾，避免前往相關衝突地區，遊客非必要儘量不要前往，若真的要去就利用登錄機制，讓外館可以即時掌握位置狀況。

鄭麗君提到，政府正持續觀察國際情勢對金融市場的影響，對於股市波動及穩定與否，已事先提出相關因應方案，目前仍持續監測中。

能源供應方面，鄭麗君指出，原油、煤、天然氣目前都供應無虞；原油跟煤的存量都超過法定相關規定。天然氣已完成3、4月所有船隻相關調度，5月之後也在調度中，將加大向美國、澳洲的採購規模，以確保台灣能源供應穩定。

油價方面，鄭麗君說明，按照公式機制，原本汽油價格預計每公升調整新台幣5.4元，但台灣中油已吸收部分成本，調整為1.5元，桶裝瓦斯3月暫不漲價，以維持民生物價穩定。明天行政院會會提出報告，政府持續穩定整體局勢。

另外，鄭麗君也說，行政院正在盤點各項法案並送交立法院審議，包括與美方的關稅合作備忘錄（MOU）及台美對等貿易協定（ART）相關談判成果，我方會持續與美方保持聯繫，即使美方政策或法律基礎有所變化，也將維持先前談判取得的最優成果。

獨／離岸風電國家融資保證金不夠用 財長請八大行庫協力增資

財政部長莊翠雲今日召集九大公股行庫董事長、總經理召開例行業務會報，相關人士指出，對於中東情勢，財長特別點名油價飆高接下來將造成通膨現象，使物價升高，也會對經濟民生產生影響，因此要各大行庫注意油價引發的諸多變化，尤其要注意投資與放款的風險。此外，據透露，由於離岸風電的國家融資保證機制的資本金已不夠用，因此，財長已在會中爭取各大行庫支持下一波的增資計畫。

台灣經濟自由度全球第五、亞洲第二！這幾項指標更超過90分

美國智庫傳統基金會（Heritage Foundation）10日發布《2026經濟自由度指數》，台灣在184個經濟體中脫穎而出，全球排名第五名，雖然較2025年的第四名小降一名，但整體得分微增，且在亞洲地區穩居第二，僅次於新加坡。

天然氣供應無虞？賴正鎰：存量僅11.5天「根本命懸一線」

經濟部宣布因應中東戰事，將吸收原油漲幅六成，並強調3、4月天然氣供應無虞，對此，鄉林集團（5531）董事長、全國商總榮譽理事長賴正鎰11日指出，政府雖然宣稱目前天然氣存量符合法定存量，但實情是「天然氣安全存量僅約11.5天」，這無疑是產業的緊箍咒，對比石油的150天，簡直是天壤之別。

無懼2026全球動盪 安永：9成CEO看好獲利提升、加碼AI轉型與併購

安永今天發布「CEO展望脈動調查」，顯示受訪CEO對自家公司的前景比對全球經濟更有信心。調查CEO信心指數從 2025年第三季的83，下滑至2025年第四季78.5，反映出企業正在面對愈來愈不確定的經營環境：地緣政治緊張升高、波動持續、全球經濟展望低迷、供應鏈中斷、成本壓力上升，以及主要市場活動放緩。

美祭337侵權調查 經貿辦：個案調查不影響台美協定

汽車製造商通用汽車（General Motors）向美國國際貿易委員會（USITC）提出專利侵權申訴，對台灣與中國進口廠商啟動汽車零件337條款調查。行政院經貿談判辦公室今天指出，本案僅是個案調查，我政府一向將智慧財產權保護視為國家競爭力的核心，並長期致力於完善相關法規與執行機制，以建構公平競爭環境。

