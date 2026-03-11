中東戰事未歇 鄭麗君：調度5月後天然氣、加大對美澳採購

中東戰局影響全球天然氣與石油供應情勢，對此，行政院副院長鄭麗君11日在民進黨中常會表示，目前原油、煤、天然氣庫存均高於法定安全標準，供應無虞。天然氣已完成至4月份的調度，5月之後貨源正在調度中，將向美國、澳洲加大採購規模。

據了解，鄭麗君在中常會表示，明天行政院會將持續針對中東情勢提出報告，包括僑民與旅客安全情況，目前有1,695名遊客從中東地區返抵台灣。政府提醒民眾，避免前往相關衝突地區，遊客非必要儘量不要前往，若真的要去就利用登錄機制，讓外館可以即時掌握位置狀況。

鄭麗君提到，政府正持續觀察國際情勢對金融市場的影響，對於股市波動及穩定與否，已事先提出相關因應方案，目前仍持續監測中。

能源供應方面，鄭麗君指出，原油、煤、天然氣目前都供應無虞；原油跟煤的存量都超過法定相關規定。天然氣已完成3、4月所有船隻相關調度，5月之後也在調度中，將加大向美國、澳洲的採購規模，以確保台灣能源供應穩定。

油價方面，鄭麗君說明，按照公式機制，原本汽油價格預計每公升調整新台幣5.4元，但台灣中油已吸收部分成本，調整為1.5元，桶裝瓦斯3月暫不漲價，以維持民生物價穩定。明天行政院會會提出報告，政府持續穩定整體局勢。

另外，鄭麗君也說，行政院正在盤點各項法案並送交立法院審議，包括與美方的關稅合作備忘錄（MOU）及台美對等貿易協定（ART）相關談判成果，我方會持續與美方保持聯繫，即使美方政策或法律基礎有所變化，也將維持先前談判取得的最優成果。