無懼2026全球動盪 安永：9成CEO看好獲利提升、加碼AI轉型與併購

安永今天發布「CEO展望脈動調查」，顯示受訪CEO對自家公司的前景比對全球經濟更有信心。調查CEO信心指數從 2025年第三季的83，下滑至2025年第四季78.5，反映出企業正在面對愈來愈不確定的經營環境：地緣政治緊張升高、波動持續、全球經濟展望低迷、供應鏈中斷、成本壓力上升，以及主要市場活動放緩。

儘管外部逆風不斷，受訪 CEO 對強化公司內部績效仍具信心。即使有 61% CEO預期營運成本將上升，但有高達9成CEO看好2026年在營收、獲利與生產力都能實現成長，其信心來自於對人才與科技轉型的投資，他們認為必須推動前瞻性變革來維持成長。

調查顯示，CEO在不確定環境下更願意採取行動。因應地緣政治或貿易政策變化時，40% CEO表示會加速投資，高於選擇延後（31%）或停止（10%）投資的比率。43% CEO 指出最佳化營運與提升生產力（包含 AI 與數位化）是因應經濟環境變化的首要任務。

安永財務管理諮詢服務公司何淑芬總經理表示：「川普關稅政策上路後，雖然使不少企業在併購策略上轉為觀望，但許多CEO已開始以更平常的心態面對不確定性。近期也可明顯觀察到併購市場逐漸回溫、活動趨於熱絡，顯示整體併購情勢正穩步復甦。未來一年，領導者需展現果斷執行力、擴大創新布局並投資人才，並透過跨部門與跨產業的合作，共同創造新價值。」

2026年被視為AI投資的轉捩點。CEO將從小規模測試AI轉向企業級導入，以加速轉型。AI正從「附加工具」演變成企業營運模式的核心基礎：58% 受訪領導者預期 AI 將在未來兩年成為主要成長引擎，32% 認為 AI 在全面導入後將徹底重塑營運。受訪CEO大多在今年已啟動（52%）或計畫啟動（45%）重大轉型計畫，以創造價值與成長，然而，只有20% CEO表示 AI在過去一年「大幅超出預期」。

在全球勞動力模式快速變動下，79% CEO對吸引與留住關鍵人才抱持樂觀態度。人才將在AI轉型中扮演核心角色，包括培養能夠面對外部經濟與地緣政治壓力的團隊。69% 認為AI投資將使他們維持或擴大聘僱人才，認為AI將導致裁員的CEO比率從2025年1月的46%大幅下降至12月的24%。

併購預計在 2026 年持續扮演關鍵角色，許多 CEO 將透過收購來加速轉型、生產力提升、數位化與成長。雖然地緣政治審查影響交易策略，投資需求依然強勁，但更偏好國內與區域交易。CEO 更重視能快速提供科技、人才與能力的交易，同時在高度不確定的地緣政治與監管環境中平衡擴張與務實。