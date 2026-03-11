勞金局辦理全球被動債券型委託案 徵求4受託機構

勞動基金運用局於今公告，將辦理新制勞退基金、國保基金115年度國外投資「全球被動債券型」委託經營公開徵求受託機構，預計擇優徵選4家受託機構，新制勞退基金每家受託金額為3億美元，國保基金每家受託金額為1億美元，總委託金額共16億美元，委任期間5年。

勞金局表示，本次委託採被動型投資策略，投資於全球債券市場，並以Bloomberg Global Aggregate Index ex CNY為參考指標，透過分散投資於不同國家、產業及信用評等的債券，掌握全球固定收益市場投資機會。藉由被動型投資方式，期以相對較低成本參與全球債券市場，並強化基金整體資產配置的穩定性與風險分散效果，確保基金長期穩健收益。

勞動基金運用局說，本次委託案為例行資金配置，依年度資產配置規畫資金運用，收件截止日期為4月9日，歡迎符合資格的國內、國外業者參與，也期待受託機構在提供專業投資管理服務同時，持續深化對台灣市場的投入，兼顧提升基金長期投資效益，也能為台灣引進更多國際資產管理業務與資源。

勞動基金及國民年金保險基金以保障民眾退休與經濟生活為宗旨，並以獲取長期穩健收益為目標；因此，勞動基金運用局將持續秉持審慎投資原則，專業管理基金資產，致力提升基金長期投資效益，守護國人退休後的經濟安全。