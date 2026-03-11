快訊

台南永康惡火延燒7鐵皮屋…傳民眾受困 尋獲1人已無生命跡象

獨／離岸風電國家融資保證金不夠用 財長請八大行庫協力增資

聽新聞
0:00 / 0:00

勞金局辦理全球被動債券型委託案 徵求4受託機構

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

勞動基金運用局於今公告，將辦理新制勞退基金、國保基金115年度國外投資「全球被動債券型」委託經營公開徵求受託機構，預計擇優徵選4家受託機構，新制勞退基金每家受託金額為3億美元，國保基金每家受託金額為1億美元，總委託金額共16億美元，委任期間5年。

勞金局表示，本次委託採被動型投資策略，投資於全球債券市場，並以Bloomberg Global Aggregate Index ex CNY為參考指標，透過分散投資於不同國家、產業及信用評等的債券，掌握全球固定收益市場投資機會。藉由被動型投資方式，期以相對較低成本參與全球債券市場，並強化基金整體資產配置的穩定性與風險分散效果，確保基金長期穩健收益。

勞動基金運用局說，本次委託案為例行資金配置，依年度資產配置規畫資金運用，收件截止日期為4月9日，歡迎符合資格的國內、國外業者參與，也期待受託機構在提供專業投資管理服務同時，持續深化對台灣市場的投入，兼顧提升基金長期投資效益，也能為台灣引進更多國際資產管理業務與資源。

勞動基金及國民年金保險基金以保障民眾退休與經濟生活為宗旨，並以獲取長期穩健收益為目標；因此，勞動基金運用局將持續秉持審慎投資原則，專業管理基金資產，致力提升基金長期投資效益，守護國人退休後的經濟安全。

延伸閱讀

景順首檔創業家主題基金強勢登台 掌握跨產業成長引擎

股債平衡基金 不怕亂流

全球利率循環邁向轉折 債券投資必須兼顧防禦、潛力與收益

不用富貴險中求 投等債現「近十年甜蜜買點」

相關新聞

獨／離岸風電國家融資保證金不夠用 財長請八大行庫協力增資

財政部長莊翠雲今日召集九大公股行庫董事長、總經理召開例行業務會報，相關人士指出，對於中東情勢，財長特別點名油價飆高接下來將造成通膨現象，使物價升高，也會對經濟民生產生影響，因此要各大行庫注意油價引發的諸多變化，尤其要注意投資與放款的風險。此外，據透露，由於離岸風電的國家融資保證機制的資本金已不夠用，因此，財長已在會中爭取各大行庫支持下一波的增資計畫。

台灣經濟自由度全球第五、亞洲第二！這幾項指標更超過90分

美國智庫傳統基金會（Heritage Foundation）10日發布《2026經濟自由度指數》，台灣在184個經濟體中脫穎而出，全球排名第五名，雖然較2025年的第四名小降一名，但整體得分微增，且在亞洲地區穩居第二，僅次於新加坡。

天然氣供應無虞？賴正鎰：存量僅11.5天「根本命懸一線」

經濟部宣布因應中東戰事，將吸收原油漲幅六成，並強調3、4月天然氣供應無虞，對此，鄉林集團（5531）董事長、全國商總榮譽理事長賴正鎰11日指出，政府雖然宣稱目前天然氣存量符合法定存量，但實情是「天然氣安全存量僅約11.5天」，這無疑是產業的緊箍咒，對比石油的150天，簡直是天壤之別。

台水賣1度水賠3元 董座：調漲水價「沒有時間表」

不論30年來物價漲多少，自來水價維持凍漲將近32年，台水公司去年已提報合理水價調整報告給經濟部，但至今沒有下文，台水董事長李嘉榮表示，現在台水賣1度水虧3元，但水價調整會涉及整體民生穩定，「短期間我們是沒有時間表」，台水已把檢討送至經濟部審酌，等待適當時機，由水價審議會來決定。

機械公會：中東局勢目前影響不大 盼匯率別暴起暴落

能源成本、匯率波動及中東地緣政治情勢引發產業界關注，台灣機械公會理事長莊大立11日表示，國際油價上漲帶動運費攀升，出口成本可能增加，尤其是運往歐洲的產品，不過目前尚未接獲會員廠商反映出貨受到明顯影響，整體來看，機械產業今年出口可望成長5%到10%，產值成長更可達10%以上。

反核團體311座談觀點 擁核派逐一反駁

針對全國廢核平台11日舉行的311反核座談會，並邀請前核能工程師現身說法反核，核能流言終結者創辦人黃士修受訪時回應說，美國90%核電廠延役60年，還與多國簽署《三倍核能宣言》，日本支持開發新世代反應爐

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。