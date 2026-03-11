獨／離岸風電國家融資保證金不夠用 財長請八大行庫協力增資

快訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
財政部長莊翠雲。圖／本報資料照片
財政部莊翠雲今日召集九大公股行庫董事長、總經理召開例行業務會報，相關人士指出，對於中東情勢，財長特別點名油價飆高接下來將造成通膨現象，使物價升高，也會對經濟民生產生影響，因此要各大行庫注意油價引發的諸多變化，尤其要注意投資與放款的風險。此外，據透露，由於離岸風電的國家融資保證機制的資本金已不夠用，因此，財長已在會中爭取各大行庫支持下一波的增資計畫。

此外，財部也要求各大行庫盤點目前在中東各國的投資部位，儘管目前尚未有中東國家被調降評等或展望，但財部已要求盤點在各國的曝險部位，並且要予以風險分散。

財政部今日在會中邀請台經院研究一所代理主任許中駿，演講「國際複合式海域能源發展趨勢及開創無碳電力新經濟」，知情人士指出，由於國發會的離岸風電融資保證機制，現有的100億資本金已不夠用，因此財部已在會中請各大行庫支持後續的增資，另外還有赴美投資的融資保證機制，也請各大行庫在保證資本金參予募資。

據悉，財部在會中以台積電為例指出，台積電要買的風能等綠電，目前的國內供給量遠遠不夠，尚需更多的風能出來奧援，因此國家融資保證機制已經啟動最新的增資計畫，盼各大行庫予以支持。

對於新青安2.0，財政部在會中也指示，新青安7月底到期，2.0版正與政院研議中，各大行庫目前仍要配合政策承作新青安，不能斷炊，另外，也要同步追討先前違規使用新青安當包租公之類的銀行欠款。

台灣經濟自由度全球第五、亞洲第二！這幾項指標更超過90分

美國智庫傳統基金會（Heritage Foundation）10日發布《2026經濟自由度指數》，台灣在184個經濟體中脫穎而出，全球排名第五名，雖然較2025年的第四名小降一名，但整體得分微增，且在亞洲地區穩居第二，僅次於新加坡。

天然氣供應無虞？賴正鎰：存量僅11.5天「根本命懸一線」

經濟部宣布因應中東戰事，將吸收原油漲幅六成，並強調3、4月天然氣供應無虞，對此，鄉林集團（5531）董事長、全國商總榮譽理事長賴正鎰11日指出，政府雖然宣稱目前天然氣存量符合法定存量，但實情是「天然氣安全存量僅約11.5天」，這無疑是產業的緊箍咒，對比石油的150天，簡直是天壤之別。

台水賣1度水賠3元 董座：調漲水價「沒有時間表」

不論30年來物價漲多少，自來水價維持凍漲將近32年，台水公司去年已提報合理水價調整報告給經濟部，但至今沒有下文，台水董事長李嘉榮表示，現在台水賣1度水虧3元，但水價調整會涉及整體民生穩定，「短期間我們是沒有時間表」，台水已把檢討送至經濟部審酌，等待適當時機，由水價審議會來決定。

機械公會：中東局勢目前影響不大 盼匯率別暴起暴落

能源成本、匯率波動及中東地緣政治情勢引發產業界關注，台灣機械公會理事長莊大立11日表示，國際油價上漲帶動運費攀升，出口成本可能增加，尤其是運往歐洲的產品，不過目前尚未接獲會員廠商反映出貨受到明顯影響，整體來看，機械產業今年出口可望成長5%到10%，產值成長更可達10%以上。

反核團體311座談觀點 擁核派逐一反駁

針對全國廢核平台11日舉行的311反核座談會，並邀請前核能工程師現身說法反核，核能流言終結者創辦人黃士修受訪時回應說，美國90%核電廠延役60年，還與多國簽署《三倍核能宣言》，日本支持開發新世代反應爐

