獨／離岸風電國家融資保證金不夠用 財長請八大行庫協力增資

財政部長莊翠雲今日召集九大公股行庫董事長、總經理召開例行業務會報，相關人士指出，對於中東情勢，財長特別點名油價飆高接下來將造成通膨現象，使物價升高，也會對經濟民生產生影響，因此要各大行庫注意油價引發的諸多變化，尤其要注意投資與放款的風險。此外，據透露，由於離岸風電的國家融資保證機制的資本金已不夠用，因此，財長已在會中爭取各大行庫支持下一波的增資計畫。

此外，財部也要求各大行庫盤點目前在中東各國的投資部位，儘管目前尚未有中東國家被調降評等或展望，但財部已要求盤點在各國的曝險部位，並且要予以風險分散。

財政部今日在會中邀請台經院研究一所代理主任許中駿，演講「國際複合式海域能源發展趨勢及開創無碳電力新經濟」，知情人士指出，由於國發會的離岸風電融資保證機制，現有的100億資本金已不夠用，因此財部已在會中請各大行庫支持後續的增資，另外還有赴美投資的融資保證機制，也請各大行庫在保證資本金參予募資。

據悉，財部在會中以台積電為例指出，台積電要買的風能等綠電，目前的國內供給量遠遠不夠，尚需更多的風能出來奧援，因此國家融資保證機制已經啟動最新的增資計畫，盼各大行庫予以支持。

對於新青安2.0，財政部在會中也指示，新青安7月底到期，2.0版正與政院研議中，各大行庫目前仍要配合政策承作新青安，不能斷炊，另外，也要同步追討先前違規使用新青安當包租公之類的銀行欠款。