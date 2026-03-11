快訊

台水拚121年漏水率降至9.77% 去年4成檢漏借助科技

中央社／ 記者曾智怡台北11日電

台水近年來持續推動老舊管線汰換工程，並導入AI科技檢漏，有效鎖定漏水熱區，以提升管線修復效率與供水穩定性。台水指出，去年共檢出4003件地下漏水，其中近40%是透過輔助檢漏技術成功發現。

台水今天舉行「看不見的漏水，怎麼找？台水用科技一步步追蹤到底」記者會，根據統計，台水自102年至113年推動降低漏水率計畫，漏水率已由19.55%降至11.99%，後續推動808億規模降低漏水率計畫（114至121年）將更進一步將漏水率降至9.77%，以達先進國家水準。

台水董事長李嘉榮表示，台水一年投入管網更新降低漏水經費約新台幣80億元，以工程為主，意即既有管線汰換工程，會影響交通，需向路權管理機關申請，才能辦理工程；但部分管網不需要全部更新，透過傳統檢漏、AI檢漏技術找出漏水點修復即可，可大幅減少所需經費，開發AI系統也是為更精準找到漏水點。

根據統計，去年漏水率已降至11.52%，目前漏水率較高地區依序為基隆、屏東、東部花蓮地區，但李嘉榮不諱言，後續要再降低漏水率會越來越困難，因此需善用科技設備，管材也同步強化更新。

台水漏水防治處處長蔡博淵補充，101年每公里破管件數0.379件，去年已降至0.18件，邊際效益確實越來越低。

針對科技檢漏細節，台水說明，自93年起積極建置分區計量管網（DMA），已將全台管網劃分出約4000餘個可獨立監測的小區管網，在「面」的策略部分，透過自行研發的大數據漏水偵測分析系統（WaterAdvanced Data Analysis, WADA），結合供水監測平台分析流量、水壓等數據，快速找出供水異常區域。

在「線」的策略部分，運用噪音記錄器、多點相關儀，以及發展中的生成式AI技術，快速縮小漏水管段可能範圍。

在「點」的策略部分，採用與工研院共同研發的AI輔助檢漏技術，搭配透地雷達等科技檢漏儀器設備，將漏水點精準定位至約1公尺範圍，有效降低誤判與誤挖，後續預計115年底前完成互動式檢漏技術功能擴充，進一步提升檢漏效率。



獨／離岸風電國家融資保證金不夠用 財長請八大行庫協力增資

財政部長莊翠雲今日召集九大公股行庫董事長、總經理召開例行業務會報，相關人士指出，對於中東情勢，財長特別點名油價飆高接下來將造成通膨現象，使物價升高，也會對經濟民生產生影響，因此要各大行庫注意油價引發的諸多變化，尤其要注意投資與放款的風險。此外，據透露，由於離岸風電的國家融資保證機制的資本金已不夠用，因此，財長已在會中爭取各大行庫支持下一波的增資計畫。

台灣經濟自由度全球第五、亞洲第二！這幾項指標更超過90分

美國智庫傳統基金會（Heritage Foundation）10日發布《2026經濟自由度指數》，台灣在184個經濟體中脫穎而出，全球排名第五名，雖然較2025年的第四名小降一名，但整體得分微增，且在亞洲地區穩居第二，僅次於新加坡。

天然氣供應無虞？賴正鎰：存量僅11.5天「根本命懸一線」

經濟部宣布因應中東戰事，將吸收原油漲幅六成，並強調3、4月天然氣供應無虞，對此，鄉林集團（5531）董事長、全國商總榮譽理事長賴正鎰11日指出，政府雖然宣稱目前天然氣存量符合法定存量，但實情是「天然氣安全存量僅約11.5天」，這無疑是產業的緊箍咒，對比石油的150天，簡直是天壤之別。

台水賣1度水賠3元 董座：調漲水價「沒有時間表」

不論30年來物價漲多少，自來水價維持凍漲將近32年，台水公司去年已提報合理水價調整報告給經濟部，但至今沒有下文，台水董事長李嘉榮表示，現在台水賣1度水虧3元，但水價調整會涉及整體民生穩定，「短期間我們是沒有時間表」，台水已把檢討送至經濟部審酌，等待適當時機，由水價審議會來決定。

機械公會：中東局勢目前影響不大 盼匯率別暴起暴落

能源成本、匯率波動及中東地緣政治情勢引發產業界關注，台灣機械公會理事長莊大立11日表示，國際油價上漲帶動運費攀升，出口成本可能增加，尤其是運往歐洲的產品，不過目前尚未接獲會員廠商反映出貨受到明顯影響，整體來看，機械產業今年出口可望成長5%到10%，產值成長更可達10%以上。

反核團體311座談觀點 擁核派逐一反駁

針對全國廢核平台11日舉行的311反核座談會，並邀請前核能工程師現身說法反核，核能流言終結者創辦人黃士修受訪時回應說，美國90%核電廠延役60年，還與多國簽署《三倍核能宣言》，日本支持開發新世代反應爐

