台水拚121年漏水率降至9.77% 去年4成檢漏借助科技

台水近年來持續推動老舊管線汰換工程，並導入AI科技檢漏，有效鎖定漏水熱區，以提升管線修復效率與供水穩定性。台水指出，去年共檢出4003件地下漏水，其中近40%是透過輔助檢漏技術成功發現。

台水今天舉行「看不見的漏水，怎麼找？台水用科技一步步追蹤到底」記者會，根據統計，台水自102年至113年推動降低漏水率計畫，漏水率已由19.55%降至11.99%，後續推動808億規模降低漏水率計畫（114至121年）將更進一步將漏水率降至9.77%，以達先進國家水準。

台水董事長李嘉榮表示，台水一年投入管網更新降低漏水經費約新台幣80億元，以工程為主，意即既有管線汰換工程，會影響交通，需向路權管理機關申請，才能辦理工程；但部分管網不需要全部更新，透過傳統檢漏、AI檢漏技術找出漏水點修復即可，可大幅減少所需經費，開發AI系統也是為更精準找到漏水點。

根據統計，去年漏水率已降至11.52%，目前漏水率較高地區依序為基隆、屏東、東部花蓮地區，但李嘉榮不諱言，後續要再降低漏水率會越來越困難，因此需善用科技設備，管材也同步強化更新。

台水漏水防治處處長蔡博淵補充，101年每公里破管件數0.379件，去年已降至0.18件，邊際效益確實越來越低。

針對科技檢漏細節，台水說明，自93年起積極建置分區計量管網（DMA），已將全台管網劃分出約4000餘個可獨立監測的小區管網，在「面」的策略部分，透過自行研發的大數據漏水偵測分析系統（WaterAdvanced Data Analysis, WADA），結合供水監測平台分析流量、水壓等數據，快速找出供水異常區域。

在「線」的策略部分，運用噪音記錄器、多點相關儀，以及發展中的生成式AI技術，快速縮小漏水管段可能範圍。

在「點」的策略部分，採用與工研院共同研發的AI輔助檢漏技術，搭配透地雷達等科技檢漏儀器設備，將漏水點精準定位至約1公尺範圍，有效降低誤判與誤挖，後續預計115年底前完成互動式檢漏技術功能擴充，進一步提升檢漏效率。