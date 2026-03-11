美337侵權調查 經貿辦：視智財權保護為競爭力核心

美國國際貿易委員會（USITC）宣布，對自台灣與中國進口的汽車零件廠商發起337條款調查。行政院經貿談判辦公室表示，此案僅為個案調查，為建構公平競爭環境，台灣政府一向將智慧財產權保護視為國家競爭力的核心，並長期致力於完善相關法規與執行機制。

底特律汽車製造商通用汽車（General Motors）提出專利侵權申訴，美國國際貿易委員會宣布，已對自台灣與中國進口的汽車零件發起337條款調查，台灣主要零件製造商維輪實業股份有限公司與耿鼎企業股份有限公司，以及中國汽車照明產品製造商江蘇尚通汽車配件公司等都被列為答辯人。

台美對等貿易協定（ART）在2月中完成簽署，確立台灣對等關稅為15%不疊加及232最惠國待遇、且有逾2000項輸美產品豁免對等關稅，外界憂慮，337調查是否影響台美間協定內容。

經貿辦透過文字說明表示，此案僅為個案調查，為建構公平競爭環境，台灣政府一向將智慧財產權保護視為國家競爭力的核心，並長期致力於完善相關法規與執行機制。

經貿辦表示，通用汽車是針對自美國本土、台灣及中國等20家汽車零組件廠商，依據「1930年關稅法」第337條款，向美國國際貿易委員會（USITC）提出申訴的設計專利侵權調查案，這是美國企業尋求保護其智慧財產權的法律途徑之一。

經貿辦說明，337條款調查案是由USITC負責，針對企業個案進行調查，會在啟動調查後的45天內決定完成本案調查的日期。