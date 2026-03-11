鄭麗君：5月之後天然氣調度中 加大對美澳採購規模

中東戰事未歇，行政院副院長鄭麗君今天在民進黨中常會表示，目前原油、煤、天然氣供應無虞；天然氣方面，3、4月的部分已經完成所有船隻調度，5月之後也在調度中，且會加大跟美國、澳洲購買規模，目前穩定供應無虞。

與會人士轉述，鄭麗君向中常委提到，明天行政院會將持續針對中東情勢提出報告，目前有1695名遊客從中東地區返抵台灣；遊客非必要儘量不要前往，若真的要去就利用登錄機制，讓外館可以即時掌握位置狀況。

據轉述，鄭麗君指出，股市穩定有持續觀測，也有事先討論出幾個因應方案；原油、煤、天然氣目前都供應無虞；原油跟煤的存量都超過法定相關規定；至於天然氣，3、4月的部分已經完成所有船隻相關調度，5月之後也在調度中，並會加大跟美國、澳洲購買規模，所以目前是穩定供應無虞。

汽油部分，據轉述，鄭麗君說，按照公式機制，原本要調漲新台幣5.4元，因為中油吸收大部分成本，所以目前調漲1.5元，桶裝瓦斯3月不漲價，明天行政院會會提出報告，政府持續穩定整體局勢。

至於台美關稅，鄭麗君說，有關台美投資合作備忘錄（MOU）、台美對等貿易協定（ART），持續跟美方保持聯繫，目標是爭取維持談判的最優成果。

另外，行政院會1月間拍板老農津貼每月從8110元提高至1萬元，草案送立法院審議。據轉述，中常會臨時提案時，民進黨團幹事長莊瑞雄提醒，國民黨提出老農津貼「加碼版」1.5萬元，民進黨要小心因應。