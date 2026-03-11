快訊

鄭麗君：5月之後天然氣調度中 加大對美澳採購規模

中央社／ 台北11日電
行政院副院長鄭麗君。圖／聯合報系資料照片

中東戰事未歇，行政院副院長鄭麗君今天在民進黨中常會表示，目前原油、煤、天然氣供應無虞；天然氣方面，3、4月的部分已經完成所有船隻調度，5月之後也在調度中，且會加大跟美國、澳洲購買規模，目前穩定供應無虞。

與會人士轉述，鄭麗君向中常委提到，明天行政院會將持續針對中東情勢提出報告，目前有1695名遊客從中東地區返抵台灣；遊客非必要儘量不要前往，若真的要去就利用登錄機制，讓外館可以即時掌握位置狀況。

據轉述，鄭麗君指出，股市穩定有持續觀測，也有事先討論出幾個因應方案；原油、煤、天然氣目前都供應無虞；原油跟煤的存量都超過法定相關規定；至於天然氣，3、4月的部分已經完成所有船隻相關調度，5月之後也在調度中，並會加大跟美國、澳洲購買規模，所以目前是穩定供應無虞。

汽油部分，據轉述，鄭麗君說，按照公式機制，原本要調漲新台幣5.4元，因為中油吸收大部分成本，所以目前調漲1.5元，桶裝瓦斯3月不漲價，明天行政院會會提出報告，政府持續穩定整體局勢。

至於台美關稅，鄭麗君說，有關台美投資合作備忘錄（MOU）、台美對等貿易協定（ART），持續跟美方保持聯繫，目標是爭取維持談判的最優成果。

另外，行政院會1月間拍板老農津貼每月從8110元提高至1萬元，草案送立法院審議。據轉述，中常會臨時提案時，民進黨團幹事長莊瑞雄提醒，國民黨提出老農津貼「加碼版」1.5萬元，民進黨要小心因應。

中東情勢造成國際油價波動 政院五招穩物價、擴大減稅

平穩物價…油價啟動緊急緩漲機制 中油再吸收6成漲幅

3、4月天然氣存量天數出爐 經濟部繼續調度5、6月氣源

卓揆：油價啟動緊急緩漲機制 汽柴油貨物稅減徵提高至50%

獨／離岸風電國家融資保證金不夠用 財長請八大行庫協力增資

財政部長莊翠雲今日召集九大公股行庫董事長、總經理召開例行業務會報，相關人士指出，對於中東情勢，財長特別點名油價飆高接下來將造成通膨現象，使物價升高，也會對經濟民生產生影響，因此要各大行庫注意油價引發的諸多變化，尤其要注意投資與放款的風險。此外，據透露，由於離岸風電的國家融資保證機制的資本金已不夠用，因此，財長已在會中爭取各大行庫支持下一波的增資計畫。

台灣經濟自由度全球第五、亞洲第二！這幾項指標更超過90分

美國智庫傳統基金會（Heritage Foundation）10日發布《2026經濟自由度指數》，台灣在184個經濟體中脫穎而出，全球排名第五名，雖然較2025年的第四名小降一名，但整體得分微增，且在亞洲地區穩居第二，僅次於新加坡。

天然氣供應無虞？賴正鎰：存量僅11.5天「根本命懸一線」

經濟部宣布因應中東戰事，將吸收原油漲幅六成，並強調3、4月天然氣供應無虞，對此，鄉林集團（5531）董事長、全國商總榮譽理事長賴正鎰11日指出，政府雖然宣稱目前天然氣存量符合法定存量，但實情是「天然氣安全存量僅約11.5天」，這無疑是產業的緊箍咒，對比石油的150天，簡直是天壤之別。

台水賣1度水賠3元 董座：調漲水價「沒有時間表」

不論30年來物價漲多少，自來水價維持凍漲將近32年，台水公司去年已提報合理水價調整報告給經濟部，但至今沒有下文，台水董事長李嘉榮表示，現在台水賣1度水虧3元，但水價調整會涉及整體民生穩定，「短期間我們是沒有時間表」，台水已把檢討送至經濟部審酌，等待適當時機，由水價審議會來決定。

機械公會：中東局勢目前影響不大 盼匯率別暴起暴落

能源成本、匯率波動及中東地緣政治情勢引發產業界關注，台灣機械公會理事長莊大立11日表示，國際油價上漲帶動運費攀升，出口成本可能增加，尤其是運往歐洲的產品，不過目前尚未接獲會員廠商反映出貨受到明顯影響，整體來看，機械產業今年出口可望成長5%到10%，產值成長更可達10%以上。

反核團體311座談觀點 擁核派逐一反駁

針對全國廢核平台11日舉行的311反核座談會，並邀請前核能工程師現身說法反核，核能流言終結者創辦人黃士修受訪時回應說，美國90%核電廠延役60年，還與多國簽署《三倍核能宣言》，日本支持開發新世代反應爐

