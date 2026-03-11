台灣經濟自由度全球第五、亞洲第二！這幾項指標更超過90分

快訊

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
台灣示意圖。圖／AI生成
台灣示意圖。圖／AI生成

美國智庫傳統基金會（Heritage Foundation）10日發布《2026經濟自由度指數》，台灣在184個經濟體中脫穎而出，全球排名第五名，雖然較2025年的第四名小降一名，但整體得分微增，且在亞洲地區穩居第二，僅次於新加坡。

平均總分比去年進步0.1分 這幾項指標更超過90分

根據最新報告，台灣今年平均總分為79.8分，較去年79.7分增加0.1分。在全球排名中，台灣僅次於第一名的新加坡，第二名的瑞士，第三名的愛爾蘭及第四名的澳洲；且領先第十名的荷蘭、第14名加拿大，第19名南韓，第22名美國及第30名日本。

觀察台灣在12項評比指標的表現，共有六項指標列為「自由」等級（80分以上）。其中，「司法效能」拿下94.3分最高，「健全財政」92.9分次之，「政府支出」也有90分的高標；此外，「貿易自由」、「財產權」及「貨幣自由」亦表現優異。

值得注意的是，台灣有四項指標擠進全球前20名。其中「勞動自由」排名由去年第17名大幅躍升至第13名，是進步最顯著的項目；其餘包括「貿易自由」位居全球第八、「司法效能」第15名及「貨幣自由」第16名。

國發會：多項法治改革展現努力

國發會分析，台灣排名維持高檔主要歸功於2024至2025年間推動的多項法制改革。政府透過修正《中小企業發展條例》協助改善經商環境，並藉由《電子簽章法》施行細則進一步推動電子簽章普及；在人才引進方面，修正《國籍法》施行細則放寬高級專業人才歸化居留年限，並推出數位游牧簽證，積極打造台灣成為人才基地。

針對能源與產業轉型，政府修正《電業法》放寬綠電交易限制，並透過修正《產業創新條例》租稅優惠條文，鼓勵企業投入人工智慧（AI）、節能減碳及獎勵投資新創。這些改革均展現政府致力改善我國經濟自由度的努力。

AI 將成為生產力競逐核心 不確定性帶來轉型關鍵時刻

國發會指出，全球經濟預期仍受AI發展、美國關稅政策、中國大陸產能過剩及地緣政治等因素影響。雖然多變局勢帶來不確定性，但也是推動台灣數位轉型與永續發展的關鍵時刻。

國發會強調，政府將持續秉持經濟自由化理念，減少不必要管制，並在公私部門加速導入智慧化發展。預期AI將成為全球生產力競逐的核心，政府除了引領產業升級，也將持續協助企業前瞻規劃，以累積競爭優勢，驅動具韌性且可持續的成長動能。

經濟發展 人工智慧 國發會

