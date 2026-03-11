台水賣1度水賠3元 董座：調漲水價「沒有時間表」

不論30年來物價漲多少，自來水價維持凍漲將近32年，台水公司去年已提報合理水價調整報告給經濟部，但至今沒有下文，台水董事長李嘉榮表示，現在台水賣1度水虧3元，但水價調整會涉及整體民生穩定，「短期間我們是沒有時間表」，台水已把檢討送至經濟部審酌，等待適當時機，由水價審議會來決定。

李嘉榮表示，去年台水虧損擴大至50億元，主要是因為台電多次調漲電價，而台水公司是用電大戶，導致成本大增，且工程折舊費用很高，每年上百億元，經過多方開源節流，預估全年虧損將再擴大至69億元，這還得仰賴今年電價沒有再調漲。

總經理李丁來指出，去年平均每度水價11.12元，但成本是14.13元，等於每賣1度自來水，倒賠3.01元，公司透過開源節流方式，儘量增加收入，彌補虧損，包括閒置土地的出租、小水力發電、現有場域提供太陽能開發以收取回饋金等等，1年大約可增加2億多元的收入。