天然氣供應無虞？賴正鎰：存量僅11.5天「根本命懸一線」

經濟部宣布因應中東戰事，將吸收原油漲幅六成，並強調3、4月天然氣供應無虞，對此，鄉林集團（5531）董事長、全國商總榮譽理事長賴正鎰11日指出，政府雖然宣稱目前天然氣存量符合法定存量，但實情是「天然氣安全存量僅約11.5天」，這無疑是產業的緊箍咒，對比石油的150天，簡直是天壤之別。

他直言，在全球地緣政治動盪與AI算力需求爆發的時代，台灣如此脆弱的能源配比形同「命懸一線」，補貼油價只是暫時的止痛藥，無法掩蓋結構性的能源國安危機。

不過他肯定行政院近期對外釋出「不排除讓核能回歸能源配比」及「對新一代核能技術持開放態度」的最新態度。他認為這是政府「回歸科學、務實覺醒」，產業界等這一天已經等了很久。

賴正鎰引述經濟部數據表示，3、4月份天然氣存量預計分別為11.9天與11.5天，剛好壓在法定安全存量的11天標準之上，但五、六月的天然氣則還在調度中。他表示，儘管政府規劃於2027年將安全存量天數提高至14天，但還是緩不濟急，產業界不怕競爭，最怕的是斷電與斷氣。天然氣受限於氣候與地緣政治封鎖，只要有一艘船進不來，台灣的供電立刻會出現災難性斷層。

賴正鎰認為，長期以來政府為了補足「非核家園」的缺口，將發電配比押寶在占比達52%的天然氣與不穩定的再生能源12%。然而，天然氣不僅價格受制於國際戰事，其儲存特性更導致其無法像石油或煤炭一樣擁有長期備援。他強調：「11天的天然氣存量，在面對海上封鎖或戰爭衝突時，根本沒有緩衝空間，這叫產業界如何敢加碼投資台灣？」

賴正鎰指出，台灣正處於AI產業發展的黃金轉折點，無論是輝達（NVIDIA）落腳北士科，還是各類大型資料中心的建置，背後都需要極度穩定且廉價的「基載電力」。而AI是吃電怪獸，且是24小時不能停的。如果繼續依賴昂貴且不穩定的天然氣，或是風力與太陽能，台灣的AI競爭力將會被高電價與斷電風險吃掉。

對於政府近日提出將重啟核電評估、推動核二與核三延役法案的轉向，賴正鎰表示認同。他指出，這是「遲到的正義」，也是解開台灣能源枷鎖的唯一鑰匙。

賴正鎰表示，國際上包括美、日、歐盟都已重新定義核能為綠能的一環，台灣不應自絕於國際趨勢之外。他呼籲，政府應在零碳排的目標下，加速核能延役的安全性鑑定，並積極引進如小型模組化反應爐（SMR）等最新科技。這不僅能大幅降低對天然氣的過度依賴，更能提供產業界所需的「全時段穩定電力」。

他認為政府有意要解決能源配比的危機並表態對核能開放，就不要再受限於過去的政治框架，腳步「必須再加快、再快一點」。能源是經濟的血液，血液如果不順，再強大的AI科技也無法落地。他強調，既然方向對了，就請政府與立法院放下對立，為台灣未來的三十年，奠定一個安全、穩定、低碳的能源基礎。