天然氣供應無虞？賴正鎰：存量僅11.5天「根本命懸一線」

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
鄉林集團董事長、全國商總榮譽理事長賴正鎰。記者游智文／攝影
經濟部宣布因應中東戰事，將吸收原油漲幅六成，並強調3、4月天然氣供應無虞，對此，鄉林集團（5531）董事長、全國商總榮譽理事長賴正鎰11日指出，政府雖然宣稱目前天然氣存量符合法定存量，但實情是「天然氣安全存量僅約11.5天」，這無疑是產業的緊箍咒，對比石油的150天，簡直是天壤之別。

他直言，在全球地緣政治動盪與AI算力需求爆發的時代，台灣如此脆弱的能源配比形同「命懸一線」，補貼油價只是暫時的止痛藥，無法掩蓋結構性的能源國安危機。

不過他肯定行政院近期對外釋出「不排除讓核能回歸能源配比」及「對新一代核能技術持開放態度」的最新態度。他認為這是政府「回歸科學、務實覺醒」，產業界等這一天已經等了很久。

賴正鎰引述經濟部數據表示，3、4月份天然氣存量預計分別為11.9天與11.5天，剛好壓在法定安全存量的11天標準之上，但五、六月的天然氣則還在調度中。他表示，儘管政府規劃於2027年將安全存量天數提高至14天，但還是緩不濟急，產業界不怕競爭，最怕的是斷電與斷氣。天然氣受限於氣候與地緣政治封鎖，只要有一艘船進不來，台灣的供電立刻會出現災難性斷層。

賴正鎰認為，長期以來政府為了補足「非核家園」的缺口，將發電配比押寶在占比達52%的天然氣與不穩定的再生能源12%。然而，天然氣不僅價格受制於國際戰事，其儲存特性更導致其無法像石油或煤炭一樣擁有長期備援。他強調：「11天的天然氣存量，在面對海上封鎖或戰爭衝突時，根本沒有緩衝空間，這叫產業界如何敢加碼投資台灣？」

賴正鎰指出，台灣正處於AI產業發展的黃金轉折點，無論是輝達（NVIDIA）落腳北士科，還是各類大型資料中心的建置，背後都需要極度穩定且廉價的「基載電力」。而AI是吃電怪獸，且是24小時不能停的。如果繼續依賴昂貴且不穩定的天然氣，或是風力與太陽能，台灣的AI競爭力將會被高電價與斷電風險吃掉。

對於政府近日提出將重啟核電評估、推動核二與核三延役法案的轉向，賴正鎰表示認同。他指出，這是「遲到的正義」，也是解開台灣能源枷鎖的唯一鑰匙。

賴正鎰表示，國際上包括美、日、歐盟都已重新定義核能為綠能的一環，台灣不應自絕於國際趨勢之外。他呼籲，政府應在零碳排的目標下，加速核能延役的安全性鑑定，並積極引進如小型模組化反應爐（SMR）等最新科技。這不僅能大幅降低對天然氣的過度依賴，更能提供產業界所需的「全時段穩定電力」。

他認為政府有意要解決能源配比的危機並表態對核能開放，就不要再受限於過去的政治框架，腳步「必須再加快、再快一點」。能源是經濟的血液，血液如果不順，再強大的AI科技也無法落地。他強調，既然方向對了，就請政府與立法院放下對立，為台灣未來的三十年，奠定一個安全、穩定、低碳的能源基礎。

經濟部 賴正鎰 天然氣 美伊開戰

相關新聞

AI、春節雙效應發威 1月製造業景氣轉亮綠燈

台經院11日發布1月製造業景氣信號值為13.81分，較上月增加1.32分，燈號由代表景氣「低迷」的黃藍燈轉為代表「持平」的綠燈。台經院分析，國內受惠AI、高效能運算等應用需求不墜，加上去年同期適逢春節長假、工作天數較少，基期偏低，使得1月進出口及外銷訂單年增率均飆破60%，生產指數增速也達3成，有力支撐原物料投入與需求面指標。

機械公會：中東局勢目前影響不大 盼匯率別暴起暴落

能源成本、匯率波動及中東地緣政治情勢引發產業界關注，台灣機械公會理事長莊大立11日表示，國際油價上漲帶動運費攀升，出口成本可能增加，尤其是運往歐洲的產品，不過目前尚未接獲會員廠商反映出貨受到明顯影響，整體來看，機械產業今年出口可望成長5%到10%，產值成長更可達10%以上。

反核團體311座談觀點 擁核派逐一反駁

針對全國廢核平台11日舉行的311反核座談會，並邀請前核能工程師現身說法反核，核能流言終結者創辦人黃士修受訪時回應說，美國90%核電廠延役60年，還與多國簽署《三倍核能宣言》，日本支持開發新世代反應爐

日本工程師現身反核 認核電廠太危險

「福島核災至今還在排放廢料，恐產生難以預期的影響，全球應該廢核！」日本前核工程師後藤政志11日在環團座談會上強調，雖然日本也要重返核能，但事故風險依舊極高，且還有審查資料造假、沸水反應爐，若遇到地震或

AI與高效能運算火熱 1月台經院製造業景氣轉綠燈

台經院今天發布1月製造業景氣燈號，受惠於AI與高效能運算等應用需求持續強勁，加上去年同期適逢春節工作天數減少，1月整體製造業景氣信號值增加1.32分至13.81分，燈號由代表景氣低迷的黃藍燈轉為持平的綠燈。

