機械公會：中東局勢目前影響不大 盼匯率別暴起暴落

能源成本、匯率波動及中東地緣政治情勢引發產業界關注，台灣機械公會理事長莊大立11日表示，國際油價上漲帶動運費攀升，出口成本可能增加，尤其是運往歐洲的產品，不過目前尚未接獲會員廠商反映出貨受到明顯影響，整體來看，機械產業今年出口可望成長5%到10%，產值成長更可達10%以上。

台灣機械公會今天舉辦春酒活動，莊大立在會中作了以上表示。

展望2026年，莊大立不諱言，國際政經情勢仍是影響台灣機械出口的關鍵因素，匯率與關稅的影響持續存在，以高性價比優勢來爭取訂單的策略已不適用。雖全球預期俄烏戰爭可望結束，其戰後的重建市場規模龐大，可為台灣機械產業帶來許多市場與商機，但台灣機械產業仍需積極找尋突破契機，重新擬定發展策略，尋找自身之利基市場與機會，以因應市場上的激烈競爭。

內需部分，因應國防安全與自主防衛能力的需求，預期軍工產業也將為台灣機械產業帶來新的國內商機。

近期能源成本、匯率波動及中東地緣政治情勢引發市場關注，莊大立表示，電價確實是重要成本項目之一，但機械業用電量並不算特別高，多數企業仍以組裝與加工為主，因此電價調整對成本影響有限。

不過機械產業包括搬運、自動化設備及機械加工等環節還是需要用電，因此企業本身能採取的應對策略有限，整體而言，仍屬於「被動因應」。莊大立認為，政府在能源政策與電價調整上應重視產業需求，並透過相關配套措施協助企業降低衝擊。

針對近期中東戰事升溫，莊大立認為，最大的潛在影響仍在能源與航運成本。若國際油價上漲帶動運費攀升，出口成本可能增加，尤其是運往歐洲的產品，由於航程較長，運費上升將更為明顯，恐削弱台灣產品相對於歐洲本地設備的價格優勢。

莊大立強調，目前尚未接獲會員廠商反映出貨受到明顯影響。整體而言，中東與非洲市場在台灣機械出口中占比仍不算高，若有影響，多半集中於特定專攻該市場的企業。

至於航運市場，莊大立表示，目前尚未看到運費實際上漲，但市場已有「蠢蠢欲動」的跡象，產業界仍保持高度關注。

針對近期美國關稅政策變化，莊大立指出，關稅政策不確定性將影響市場買氣，目前美國關稅政策的不確定性，將使原本有意採購的美國客戶處於觀望，由於機械設備是屬於資本財的投入，所受影響更為嚴重，不利於整體經濟發展。

過往日韓因與美國有自由貿易協定等優惠，因此在出口關稅上較台灣更具優勢，但隨「台美對等貿易協定」簽署，台灣廠商與日、韓的競爭落差明顯縮小，將有助台灣機械業者對美出口，使台灣與日本、韓國及歐盟的機械產品在同一起跑線上競爭。

對此，莊大立建議，政府應以台美關稅為基礎，擴大與機械產業重要出口國家簽訂自由貿易協定(FTA)，協助機械廠商擴大及分散海外市場。

匯率方面，莊大立認為，近期波動相對穩定，與主要競爭對手如日本、韓國及歐洲相比差距不大，因此對產業影響暫時有限。不過企業仍擔心匯率「暴起暴落」，因機械產業生產周期長，訂單往往需提前數月甚至半年確定，匯率劇烈變動將增加成本與報價風險。

根據統計，台灣機械產業2025年出口318.6億美元，年增9.1%，台灣機械整體產值較2024年成長、達1.27兆元。其中，前三大出口產品中，檢量測設備出口成長15%，電子設備出口成長10.2%，工具機受到地緣政治與匯率影響較大，出口減少9.6%，全年出口值僅20.04億美元，寫下2009年全球金融危機以來出口新低。

展望2026年機械產業景氣，莊大立仍維持正向看法，預期機械設備今年出口將可望成長5%到10%，產值成長更可達10%以上。