AI與高效能運算火熱 1月台經院製造業景氣轉綠燈

台經院今天發布1月製造業景氣燈號，受惠於AI與高效能運算等應用需求持續強勁，加上去年同期適逢春節工作天數減少，1月整體製造業景氣信號值增加1.32分至13.81分，燈號由代表景氣低迷的黃藍燈轉為持平的綠燈。

台經院指出，1月全球製造業PMI表現，中國PMI雖較上月略為惡化，所幸美國及日本PMI皆出現改善並站上榮枯線之上，反映全球製造業動能已有回升跡象。國內受惠於AI與高效能運算等應用需求持續強勁，以及去年同期適逢農曆春節，工作天數減少，出口及外銷訂單年增率漲幅較上月增加逾15個百分點，進口年增率亦由上月14.9%大幅擴大至63.6%，生產指數增速達三成，帶動原物料投入及需求等面向指標表現。

此外，國內股市則因AI科技應用前景樂觀及台美達成關稅協議，帶動傳統產業類股走升，呈現價量齊揚態勢。不過製造業廠商對當月及未來半年景氣看好比重較上月減少，整體製造業景氣信號值由114年12月之12.49分，增加1.32分至115年1月13.81分，燈號由代表景氣低迷的黃藍燈轉為持平的綠燈。

整體而言，1月製造業景氣信號值較上月明顯增加，主因AI與高效能運算需求持續強勁，加上去年1月適逢農曆春節基期較低，出口、外銷訂單與生產指數年增率均明顯提升，帶動需求面及原物料投入面指標表現，推升整體製造業景氣燈號由代表低迷黃藍燈轉為持平的綠燈。但部分製造業廠商對當月及未來半年景氣樂觀看法較上月轉趨審慎，加上非AI相關產業復甦步調仍較為溫和，抵銷部分景氣回升幅度。

展望未來，台經院認為，美國製造業PMI已重回榮枯線以上，反映企業補庫存需求及AI相關投資仍支撐美國製造業成長動能；日本在出口與產出逐步回溫帶動下，製造業PMI已連續2個月站上榮枯線，惟受內需動能偏弱影響，整體復甦力道仍屬溫和。中國方面，在內需疲弱、房地產市場調整及產業競爭加劇等影響下，製造業仍面臨壓力，官方亦加強「反內捲」治理，以抑制產業過度競爭與產能擴張，此外，在2025年貿易順差創新高之下，為因應多數國家對中國採取貿易制裁與貿易限制措施，未來可能加大進口採購，亦可能對部分製造業形成進一步調整壓力。

此外，2月底美國與以色列對伊朗發動軍事行動，使中東局勢升溫，恐推升國際能源價格並增加全球航運與供應鏈不確定性。對台灣而言，AI、高效能運算及雲端資料服務需求仍將持續支撐半導體與資通訊供應鏈表現；惟全球貿易政策變化、中東地緣政治風險，以及中國內需復甦與產業調整情形，均可能影響外部需求與廠商投資動能，後續仍需持續觀察上述因素對台灣製造業景氣的影響。