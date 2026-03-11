戰事波動成進場契機 凱基投顧預估 AI 驅動多頭再啟

美伊衝突引發短線波動，市場亦在事件爆發後出現恐慌性拋售，凱基投顧表示，從歷史規律來看，預期本波最大幅度的賣壓已然過去。相較於短期地緣政治變數，真正主導股市長期趨勢的仍是企業獲利，從目前企業財報與產業趨勢來看，AI需求持續強勁正帶動新一輪的獲利上修循環，建議投資人可於本輪戰事回檔逢低布局。

凱基投顧報告指出，回顧1940年以來重大國際戰爭與恐攻事件，凡未演變為全球性戰爭或直接波及美國本土者，市場通常於事件爆發後一周內出現低點，並在三周左右便可收復失土，即便在近年中東地區的多起軍事衝突中，市場反應也大致符合這樣的節奏。從目前市場表現觀察，本次美伊衝突所帶來的恐慌性拋售已相當程度反映於股價之中，只要衝突未再擴大，本波市場最劇烈的拋售壓力可能已經過去。

市場目前最關注的風險，在於戰事是否會推升能源價格並重新點燃全球通膨，關鍵在於能源供應是否受到實質干擾。其中，荷姆茲海峽作為全球最重要的石油運輸要道之一，其安全狀況將是觀察焦點。歷史經驗顯示，每當該區域緊張升高時，市場往往會先行反映供應中斷風險而推升油價，但若運輸未實際受阻，油價上漲通常難以長期維持。除非布蘭特原油價格突破每桶100美元並持續數月以上，否則本次衝突對全球通膨的影響可能仍相對有限。

此外，凱基投顧估算，台股2026年整體企業盈餘年增率已由原先預估的20%大幅上修至30%以上，顯示產業景氣的實際動能明顯優於先前預期，主要來自AI相關需求的爆發式成長。因此投資建議方面，在AI與低軌衛星軍備競賽持續加速的大背景下，相關供應鏈仍是布局的核心主軸，首選受惠輝達（NVIDIA）下一代 AI 加速器Vera Rubin規格升級的散熱、電源供應器、光通訊、銅箔基板、連接器及交換器族群；次選為供需吃緊的ABF基板與PCB。