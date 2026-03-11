快訊

「馬維拉」又登板了 民進黨：馬英九私人追悼李光耀政府埋單

海巡高官變內鬼！金馬澎勤務指揮主任收賄洩密 遭重判14年

松機軍民區隔早有飛航指南規範 卓揆包機政治操作恐鬧笑話

戰事波動成進場契機 凱基投顧預估 AI 驅動多頭再啟

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
資料來源：凱基投顧
資料來源：凱基投顧

美伊衝突引發短線波動，市場亦在事件爆發後出現恐慌性拋售，凱基投顧表示，從歷史規律來看，預期本波最大幅度的賣壓已然過去。相較於短期地緣政治變數，真正主導股市長期趨勢的仍是企業獲利，從目前企業財報與產業趨勢來看，AI需求持續強勁正帶動新一輪的獲利上修循環，建議投資人可於本輪戰事回檔逢低布局。

凱基投顧報告指出，回顧1940年以來重大國際戰爭與恐攻事件，凡未演變為全球性戰爭或直接波及美國本土者，市場通常於事件爆發後一周內出現低點，並在三周左右便可收復失土，即便在近年中東地區的多起軍事衝突中，市場反應也大致符合這樣的節奏。從目前市場表現觀察，本次美伊衝突所帶來的恐慌性拋售已相當程度反映於股價之中，只要衝突未再擴大，本波市場最劇烈的拋售壓力可能已經過去。

市場目前最關注的風險，在於戰事是否會推升能源價格並重新點燃全球通膨，關鍵在於能源供應是否受到實質干擾。其中，荷姆茲海峽作為全球最重要的石油運輸要道之一，其安全狀況將是觀察焦點。歷史經驗顯示，每當該區域緊張升高時，市場往往會先行反映供應中斷風險而推升油價，但若運輸未實際受阻，油價上漲通常難以長期維持。除非布蘭特原油價格突破每桶100美元並持續數月以上，否則本次衝突對全球通膨的影響可能仍相對有限。

此外，凱基投顧估算，台股2026年整體企業盈餘年增率已由原先預估的20%大幅上修至30%以上，顯示產業景氣的實際動能明顯優於先前預期，主要來自AI相關需求的爆發式成長。因此投資建議方面，在AI與低軌衛星軍備競賽持續加速的大背景下，相關供應鏈仍是布局的核心主軸，首選受惠輝達（NVIDIA）下一代 AI 加速器Vera Rubin規格升級的散熱、電源供應器、光通訊、銅箔基板、連接器及交換器族群；次選為供需吃緊的ABF基板與PCB。

低軌衛星 市場 地緣政治

延伸閱讀

台股收盤上漲1342點創紀錄 台積電收高90元

瑞銀解析美伊衝突：全球化工鏈剉咧等 哪些台廠恐受衝擊？

台股長線多頭趨勢未變 主動統一台股增長 ETF 獲買盤青睞

台股震盪拉回就是機會 分批布局ETF掌握台股長線潛力

相關新聞

AI、春節雙效應發威 1月製造業景氣轉亮綠燈

台經院11日發布1月製造業景氣信號值為13.81分，較上月增加1.32分，燈號由代表景氣「低迷」的黃藍燈轉為代表「持平」的綠燈。台經院分析，國內受惠AI、高效能運算等應用需求不墜，加上去年同期適逢春節長假、工作天數較少，基期偏低，使得1月進出口及外銷訂單年增率均飆破60%，生產指數增速也達3成，有力支撐原物料投入與需求面指標。

日本工程師現身反核 認核電廠太危險

「福島核災至今還在排放廢料，恐產生難以預期的影響，全球應該廢核！」日本前核工程師後藤政志11日在環團座談會上強調，雖然日本也要重返核能，但事故風險依舊極高，且還有審查資料造假、沸水反應爐，若遇到地震或

AI與高效能運算火熱 1月台經院製造業景氣轉綠燈

台經院今天發布1月製造業景氣燈號，受惠於AI與高效能運算等應用需求持續強勁，加上去年同期適逢春節工作天數減少，1月整體製造業景氣信號值增加1.32分至13.81分，燈號由代表景氣低迷的黃藍燈轉為持平的綠燈。

嘉義馬稠後D/S變電所動土 台電投資13億預計2029年完工

嘉義縣馬稠後產業園區用地售出，未來將有逾百家廠商進駐，用電需求持續增加，台電公司投資約13億元，在園區內興建屋內式馬稠D/S變電所，強化供電與備援能力，縣長翁章梁今天參加動土典禮，預計2029年底完工，預計最大容量可達200MVA，支援產業發展與用電需求。

屋頂發電與綠電憑證 屏東家戶屋頂光電補助最高200萬 搶搭ESG商機

屏東縣政府推動家戶屋頂設太陽光電加速計畫，鼓勵民眾自家屋頂「創能」與防災韌性，針對頂層面積1000平方公尺以下私有建物提供設置補助，鼓勵用電自發自用，加裝自動電源切換開關，每瓩補助金額高達2萬元，單一棟建物最高有200萬元補助。

行政院力推優先法案及預算案 50項橫跨財政改革等五大領域

立法院新會期開議，行政院盤點優先推動的議案，包括「財政一法」、「預算二案」、「住宅三法」、「環境四法」、「社福五法」、「組織六法」、「產經七法」、「國安十三法」，再加上其他重要法案，總共超過50項優先法案及預算案，橫跨財政改革、國防韌性、社會福利、民生經濟到環境永續等領域。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。