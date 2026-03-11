面對極端氣候複合挑戰 環境部與消防署強化廢棄物堆置場防災韌性

為因應極端氣候引發的複合型災變，環境部在行政院災害防救辦公室的指導下，於11日與內政部消防署共同舉辦「面對極端氣候：廢棄物堆置場火災預防與緊急應變研討會」，並正式對外發布「災害廢棄物管理指引」。研討會聚焦於「風險預防」、「火災搶救」及「環境管理」三大核心議題，邀請地方政府環保與消防第一線人員、中央機關及學者專家互相交流，透過臺南烏樹林暫置場火災等實務案例，深入探討風險辨識、管理指引、空污監測及現場環境偵測策略，期能提升地方堆置場與掩埋場火災的預防及應變能力。

行政院政務委員季連成受邀致詞時，感性回顧去年花蓮馬太鞍溪堰塞湖事件，超過 50 萬人次的「鏟子超人」志工與國軍投入救災，令人敬佩。他強調，天災導致的大量廢棄物若無妥適處理，將造成嚴重的社會環境污染，而淤土清出後亦須妥善處置，避免二次災害。季政委肯定環境部發布之指引，落實源頭管理，使救援快且處理有步驟，將民眾傷害降到最低。他更進一步指出，因應複合式災害與環境變遷，行政院正致力於《災害防救法》修法，目標是建立中央到地方一條鞭的災防機制，由傳統任務編組轉向「專業化、專職化與標準化」，行政院也將全力支持環境部的災後廢棄物專業管理。

環境部彭啓明部長則指出，面對氣候變遷的挑戰，災後瞬間產生的巨量廢棄物處理，已成為國家防災核心課題。災後廢棄物若未能妥善進行風險辨識與分類，極易成為威脅環境安全的隱患。因此，管理思維必須從傳統的「末端清除」轉型為「源頭預防」，進而建構具前瞻性的「韌性管理」體系 。

在火災搶救實務方面，消防署蕭煥章署長指出前線救災的挑戰。他表示，垃圾暫置場若發生深層火警，常因熱能蓄積且水線難以深入核心，大幅增加撲滅難度 。對此，消防單位採取「分堆隔離、局部開挖、逐點滅火」的戰術因應，並於現場運用移動式砲塔、消防機器人及無人機空拍監控，配合重機具開挖與水線防護同步作業 。同時，也持續加強橫向聯繫相關單位協力搶救，以有效降溫並嚴防復燃。

環境部補充說明，本次跨界交流所累積的寶貴實務經驗與建議，將成為後續研擬「垃圾掩埋場及暫置場火災預防與搶救指引」的重要基礎，整合今日發表的「災害廢棄物管理指引」，加入火災搶救部分，成為完整的預防及應變技術指導原則，提供地方政府在日常管理、查核、訓練及搶救時參考，把對民眾及環境的影響降至最低。

環境部未來將持續在行政院的指導下，透過跨機關的緊密合作來精進各項防災機制，全面提升臺灣面對極端氣候時的整體防災韌性，守護民眾健康與環境安全。