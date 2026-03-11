日本工程師現身反核 認核電廠太危險

「福島核災至今還在排放廢料，恐產生難以預期的影響，全球應該廢核！」日本前核工程師後藤政志11日在環團座談會上強調，雖然日本也要重返核能，但事故風險依舊極高，且還有審查資料造假、沸水反應爐，若遇到地震或海嘯容易產生複合性災害，因此呼籲台灣要堅定「非核家園」的道路。

衍生難以想像問題

全國廢核行動平台11日舉行「311福島核災十五週年省思座談會」，邀請後藤政志現身說法。他說自己曾參與過福島第一核電廠圍阻體設計，而福島至今還將核污水排放到海洋，且恐持續30年，也會衍生許多已前沒有想過的問題。他強調，福島當初爆發核災，他以專業來評估就知道規模恐超過美國三哩島核災。

後藤政志指出，2024年日本能登半島地震造成道路中斷，且地面隆起高達4公尺，而原定要興建核電廠的區域也有這種狀況，這是核電廠無法承受的強度，且東京電力公司在福島核災有長達2個月的時間否認爐心熔毀，光是這樣的認知就沒有資格在日本境內運轉核電廠。

核電恐成不定時炸彈

「核電廠對攻擊十分脆弱！」後藤政志表示，若遭受飛機與導彈攻擊，圍阻體可能被破壞，內部也會發生火災，使用過的燃料貯存池也十分脆弱。另外，他在參與核電廠設計時，電力公司對研究論文施加壓力、且不進行破壞試驗，為了避免外界對核電安全性產生疑慮，雖然日本也要恢復核能，但他反對，並希望台灣繼續朝往「非核家園」邁進。

民進黨立委郭昱晴、張雅琳也都到場響應。張雅琳強調，核能有三原則：核安、核廢料有解，還有社會共識，相關議題應該要理性科學討論，藍白雖以發展經濟與AI為由想要推廣核電，但許多核電廠都是威權時期設立，環評等檢驗都沒有做好，高階核廢也沒有最終處置場，核電廠恐成不定時炸彈。

不買帳新核能

不過由於近日行政院長卓榮泰表態「當新核能達到核安無疑慮、核廢可處理，並取得高度共識，就可討論是否要接受」，記者也詢問在場環團相關看法。對此，綠色公民行動聯盟祕書長表示，新式核能是因為過去福島核災緣故，各界希望能用較小反應爐，但這同樣會產生輻射外洩問題，對水與土壤都會有輻射汙染，盼不要重蹈覆轍。

