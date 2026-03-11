快訊

「馬維拉」又登板了 民進黨：馬英九私人追悼李光耀政府埋單

經典賽／不只龍貓教練、陳冠宇 蔡其昌：我也要從中職會長畢業了

海巡高官變內鬼！金馬澎勤務指揮主任收賄洩密 遭重判14年

反核團體311座談觀點 擁核派逐一反駁

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
針對廢核團體311福島核災的座談會，擁核派大將黃士修列舉多項事蹟反批，擁核才是世界潮流。（中央社示意圖）
針對廢核團體311福島核災的座談會，擁核派大將黃士修列舉多項事蹟反批，擁核才是世界潮流。（中央社示意圖）

針對全國廢核平台11日舉行的311反核座談會，並邀請前核能工程師現身說法反核，核能流言終結者創辦人黃士修受訪時回應說，美國90%核電廠延役60年，還與多國簽署《三倍核能宣言》，日本支持開發新世代反應爐，高盛等金融機構支持核能融資，亞馬遜、谷歌與微軟都要投資核能，擁核才是世界潮流。

90%反應爐延役60年

核能流言終結者創辦人黃士修指出，311大地震的15周年，全廢台繼續消費福島核災。它們請來日本人後藤政志，退休多年的工程師，長期參與反核活動，跟現實嚴重脫節。他強調，包括安全韌性與核廢處理，所有的工程技術都在進化，全球先進國家已將核能視為綠能。

「全廢台稱台灣的美規核電廠老舊而危險，這叫反美廢台。」黃士修列舉說，美國有94座反應爐，NRC基於科學實證，批准90%（88座以上）延役至60年，甚至80年；日本通過《實現GX之基本方針》，綠色轉型的重點，便是「最大限度活用核能」。核能不再是過渡能源，是與再生能源並列的主要電源。

多國核能要發展3倍

針對原有反應爐，日本維持「40年+20年延役」框架，但排除安全檢查導致的停機期間，實際上允許核電廠運轉超過60年，且政府明確要求加速NRA審查，強化地方溝通，確保機組盡早投入運轉。同時，支持開發新世代反應爐，例如SMR或先進輕水堆。

「全廢台違背日本國家層級的法律與方針，這叫反日廢台。」黃士修批評，後藤先生雖說「核能末期論」，但聯合國氣候大會COP28，多國簽署《三倍核能宣言》，包括創始的美國、法國、日本、韓國、加拿大、英國，最新加入有南非，以及哈薩克、土耳其、奈及利亞等能源大國。

科技公司紛擁核能

後藤先生說「核能不經濟」，但IAEA主導「Atoms4NetZero」倡議，協助各國達成三倍目標。摩根士丹利、摩根大通、美銀、花旗、高盛等14家跨國金融機構，公開支持將全球核能發電量增加三倍，承諾提供融資；全球最聰明的錢都投向了核能：Google簽署SMR購電協議，Microsoft重啟三哩島核電廠。

「Amazon收購Susquehanna核電廠旁的園區，數據中心直接由核電廠供電。」黃士修持續舉例說，Oracle獲得三座SMR建設許可，將用於驅動AI數據中心。Meta公開尋求核能合作夥伴，以支持其零碳數據中心。歐盟將核能列入綠能分類，美國全力投資核能AI產業，日本綠色轉型關鍵靠核能。

「環保界、科技界、金融界，都用實際行動站在核能這一邊。」黃士修指出，反核團體請來早已退休、立場偏激的日本工程師，不聽全球數萬名現役核能科學家的共識，還在311這天刻意邀請日本人來恐嚇台灣，反核團體果然廢台、毀台與賣台。

【更多精采內容，詳見

反應爐 金融機構 美國

延伸閱讀

今福島核災15周年 反核團體：反對經濟部月底提交核二、三再運轉計畫

311地震15週年 日本走出福島核災創傷轉為擁抱核能

啟動自主安全檢查 核三將送再運轉計畫

核三廠何時重啟？龔明鑫：已啟動安檢 如果汰換設備不多可縮短時間

相關新聞

AI、春節雙效應發威 1月製造業景氣轉亮綠燈

台經院11日發布1月製造業景氣信號值為13.81分，較上月增加1.32分，燈號由代表景氣「低迷」的黃藍燈轉為代表「持平」的綠燈。台經院分析，國內受惠AI、高效能運算等應用需求不墜，加上去年同期適逢春節長假、工作天數較少，基期偏低，使得1月進出口及外銷訂單年增率均飆破60%，生產指數增速也達3成，有力支撐原物料投入與需求面指標。

反核團體311座談觀點 擁核派逐一反駁

針對全國廢核平台11日舉行的311反核座談會，並邀請前核能工程師現身說法反核，核能流言終結者創辦人黃士修受訪時回應說，美國90%核電廠延役60年，還與多國簽署《三倍核能宣言》，日本支持開發新世代反應爐

日本工程師現身反核 認核電廠太危險

「福島核災至今還在排放廢料，恐產生難以預期的影響，全球應該廢核！」日本前核工程師後藤政志11日在環團座談會上強調，雖然日本也要重返核能，但事故風險依舊極高，且還有審查資料造假、沸水反應爐，若遇到地震或

AI與高效能運算火熱 1月台經院製造業景氣轉綠燈

台經院今天發布1月製造業景氣燈號，受惠於AI與高效能運算等應用需求持續強勁，加上去年同期適逢春節工作天數減少，1月整體製造業景氣信號值增加1.32分至13.81分，燈號由代表景氣低迷的黃藍燈轉為持平的綠燈。

嘉義馬稠後D/S變電所動土 台電投資13億預計2029年完工

嘉義縣馬稠後產業園區用地售出，未來將有逾百家廠商進駐，用電需求持續增加，台電公司投資約13億元，在園區內興建屋內式馬稠D/S變電所，強化供電與備援能力，縣長翁章梁今天參加動土典禮，預計2029年底完工，預計最大容量可達200MVA，支援產業發展與用電需求。

屋頂發電與綠電憑證 屏東家戶屋頂光電補助最高200萬 搶搭ESG商機

屏東縣政府推動家戶屋頂設太陽光電加速計畫，鼓勵民眾自家屋頂「創能」與防災韌性，針對頂層面積1000平方公尺以下私有建物提供設置補助，鼓勵用電自發自用，加裝自動電源切換開關，每瓩補助金額高達2萬元，單一棟建物最高有200萬元補助。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。