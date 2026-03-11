反核團體311座談觀點 擁核派逐一反駁

針對全國廢核平台11日舉行的311反核座談會，並邀請前核能工程師現身說法反核，核能流言終結者創辦人黃士修受訪時回應說，美國90%核電廠延役60年，還與多國簽署《三倍核能宣言》，日本支持開發新世代反應爐，高盛等金融機構支持核能融資，亞馬遜、谷歌與微軟都要投資核能，擁核才是世界潮流。

90%反應爐延役60年

核能流言終結者創辦人黃士修指出，311大地震的15周年，全廢台繼續消費福島核災。它們請來日本人後藤政志，退休多年的工程師，長期參與反核活動，跟現實嚴重脫節。他強調，包括安全韌性與核廢處理，所有的工程技術都在進化，全球先進國家已將核能視為綠能。

「全廢台稱台灣的美規核電廠老舊而危險，這叫反美廢台。」黃士修列舉說，美國有94座反應爐，NRC基於科學實證，批准90%（88座以上）延役至60年，甚至80年；日本通過《實現GX之基本方針》，綠色轉型的重點，便是「最大限度活用核能」。核能不再是過渡能源，是與再生能源並列的主要電源。

多國核能要發展3倍

針對原有反應爐，日本維持「40年+20年延役」框架，但排除安全檢查導致的停機期間，實際上允許核電廠運轉超過60年，且政府明確要求加速NRA審查，強化地方溝通，確保機組盡早投入運轉。同時，支持開發新世代反應爐，例如SMR或先進輕水堆。

「全廢台違背日本國家層級的法律與方針，這叫反日廢台。」黃士修批評，後藤先生雖說「核能末期論」，但聯合國氣候大會COP28，多國簽署《三倍核能宣言》，包括創始的美國、法國、日本、韓國、加拿大、英國，最新加入有南非，以及哈薩克、土耳其、奈及利亞等能源大國。

科技公司紛擁核能

後藤先生說「核能不經濟」，但IAEA主導「Atoms4NetZero」倡議，協助各國達成三倍目標。摩根士丹利、摩根大通、美銀、花旗、高盛等14家跨國金融機構，公開支持將全球核能發電量增加三倍，承諾提供融資；全球最聰明的錢都投向了核能：Google簽署SMR購電協議，Microsoft重啟三哩島核電廠。

「Amazon收購Susquehanna核電廠旁的園區，數據中心直接由核電廠供電。」黃士修持續舉例說，Oracle獲得三座SMR建設許可，將用於驅動AI數據中心。Meta公開尋求核能合作夥伴，以支持其零碳數據中心。歐盟將核能列入綠能分類，美國全力投資核能AI產業，日本綠色轉型關鍵靠核能。

「環保界、科技界、金融界，都用實際行動站在核能這一邊。」黃士修指出，反核團體請來早已退休、立場偏激的日本工程師，不聽全球數萬名現役核能科學家的共識，還在311這天刻意邀請日本人來恐嚇台灣，反核團體果然廢台、毀台與賣台。

