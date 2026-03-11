嘉義馬稠後D/S變電所動土 台電投資13億預計2029年完工

嘉義縣馬稠後產業園區用地售出，未來將有逾百家廠商進駐，用電需求持續增加，台電公司投資約13億元，在園區內興建屋內式馬稠D/S變電所，強化供電與備援能力，縣長翁章梁今天參加動土典禮，預計2029年底完工，預計最大容量可達200MVA，支援產業發展與用電需求。

翁章梁說，縣府持有馬稠後園區112公頃土地全數售出，將有96家廠商進駐，目前已有4家營運生產，其逾尚在請領建使照，將陸續成立；另台糖分回馬稠後園區100公頃土地，以租代售，其中45公頃開放半導體供應鏈進駐，45公頃供農地違章工廠合法化，電力供應十分重要。

翁章梁指出，台電公司投資13億元，興建1棟地上4層、地下1層之屋內式馬稠D/S變電所，在園區內就近供電，減少電力傳輸損耗，未來將有許多廠商陸續進駐，所有工廠都仰賴電力供應，馬稠後園區是台灣第一個智慧產業園區，園區工廠陸續建立，希望未來完整穩定用電。

台電公司指出，馬稠變電所規畫設置「兩部主變壓器、雙系統」架構，並搭配環狀供電設計，提升供電穩定度與備援能力，初期會先建置2台容量各60MVA的主變壓器，共設置約10條配電饋線，每條饋線供電容量約20MVA，後續再依負載成長情形，逐步擴充設備。

台電公司表示，馬稠變電所主要供應馬稠後園區廠商用電，主要來源為新營至太鐵輸電線路，也匯流布袋、義竹等太陽能光電，採集中式電網轉向分散式的重要節點，可避免雷擊、鳥獸外力干擾，預計2029年底前完工；另在嘉義科學園區二期也規畫設立變電所，預計2034年完工。

台電公司斥資13億元在嘉義縣馬稠後產業園區新建變電所，縣長翁章梁（左四）今天參加動土典禮。記者黃于凡／攝影