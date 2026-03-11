快訊

屋頂發電與綠電憑證 屏東家戶屋頂光電補助最高200萬 搶搭ESG商機

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東縣政府城鄉發展處長倪國鈞說明推動家戶屋頂設太陽光電加速計畫。記者劉星君／攝影
屏東縣政府城鄉發展處長倪國鈞說明推動家戶屋頂設太陽光電加速計畫。記者劉星君／攝影

屏東縣政府推動家戶屋頂設太陽光電加速計畫，鼓勵民眾自家屋頂「創能」與防災韌性，針對頂層面積1000平方公尺以下私有建物提供設置補助，鼓勵用電自發自用，加裝自動電源切換開關，每瓩補助金額高達2萬元，單一棟建物最高有200萬元補助。

城鄉處指出，透過此計畫產生再生能源，家戶也可評估申請再生能源憑證，取得官方核發綠電證明，提升建築物價值與資產附加效益，市場與企業ESG趨勢下更具競爭力。

城鄉處表示，綠電憑證是證明電力來自太陽能等再生能源，具備「環境效益」及「減碳貢獻」，自發自用，每產生1000度綠電，經由第三方查核後可取得1張憑證，取得憑證可透過國家再生能源憑證中心憑證媒合平台，賣給有綠電需求企業，平台上1張憑證均價為3000元。

以屏東西市場屋頂的綠電面積1154.95平方公尺，截至今年2月，屏東西市場就已取得205張綠色憑證。

城鄉處指出，此次計畫以「能源自主、供電韌性、全民參與」為理念，補助新設置者，家戶若採取全數更換太陽光電發電設備，也納入補助範圍，每瓩補助3000元，最高30萬元。用電方式若採自發自用並加裝自動電源切換開關（ATS），每瓩補助金額高達2萬元，單一棟建築物最高可獲200萬元補助。

城鄉處表示，從去年9月開跑，去年79件申請，累積1.466ＭW（百萬瓦）。今年至3月已有20多件申請。今年受理申請到2026年11月20日，或經費用罄，今年經費3150萬元。

城鄉處指出，屏東具備得天獨厚綠能條件，獎勵機制讓不同類型家戶受惠，自住住宅、透天厝或小型建築，都能依自身需求選擇適合方案。申請可向縣府城鄉發展處工商科，08-7320415轉分機3314洽詢。

屏東縣政府城鄉發展處今明推動家戶屋頂設太陽光電加速計畫。記者劉星君／攝影
屏東縣政府城鄉發展處今明推動家戶屋頂設太陽光電加速計畫。記者劉星君／攝影

屏東縣政府推動家戶屋頂設太陽光電加速計畫，鼓勵民眾自家屋頂「創能」與防災韌性。圖／屏東縣政府城鄉發展處提供
屏東縣政府推動家戶屋頂設太陽光電加速計畫，鼓勵民眾自家屋頂「創能」與防災韌性。圖／屏東縣政府城鄉發展處提供

綠色憑證，以屏東西市場屋頂的綠電面積1154.95平方公尺，截至今年2月，屏東西市場就已取得205張綠色憑證。記者劉星君／攝影
綠色憑證，以屏東西市場屋頂的綠電面積1154.95平方公尺，截至今年2月，屏東西市場就已取得205張綠色憑證。記者劉星君／攝影

屏東縣政府推動家戶屋頂設太陽光電加速計畫，鼓勵民眾自家屋頂「創能」與防災韌性。圖／屏東縣政府城鄉發展處提供
屏東縣政府推動家戶屋頂設太陽光電加速計畫，鼓勵民眾自家屋頂「創能」與防災韌性。圖／屏東縣政府城鄉發展處提供

