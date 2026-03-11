屋頂發電與綠電憑證 屏東家戶屋頂光電補助最高200萬 搶搭ESG商機

屏東縣政府推動家戶屋頂設太陽光電加速計畫，鼓勵民眾自家屋頂「創能」與防災韌性，針對頂層面積1000平方公尺以下私有建物提供設置補助，鼓勵用電自發自用，加裝自動電源切換開關，每瓩補助金額高達2萬元，單一棟建物最高有200萬元補助。

城鄉處指出，透過此計畫產生再生能源，家戶也可評估申請再生能源憑證，取得官方核發綠電證明，提升建築物價值與資產附加效益，市場與企業ESG趨勢下更具競爭力。

城鄉處表示，綠電憑證是證明電力來自太陽能等再生能源，具備「環境效益」及「減碳貢獻」，自發自用，每產生1000度綠電，經由第三方查核後可取得1張憑證，取得憑證可透過國家再生能源憑證中心憑證媒合平台，賣給有綠電需求企業，平台上1張憑證均價為3000元。

以屏東西市場屋頂的綠電面積1154.95平方公尺，截至今年2月，屏東西市場就已取得205張綠色憑證。

城鄉處指出，此次計畫以「能源自主、供電韌性、全民參與」為理念，補助新設置者，家戶若採取全數更換太陽光電發電設備，也納入補助範圍，每瓩補助3000元，最高30萬元。用電方式若採自發自用並加裝自動電源切換開關（ATS），每瓩補助金額高達2萬元，單一棟建築物最高可獲200萬元補助。

城鄉處表示，從去年9月開跑，去年79件申請，累積1.466ＭW（百萬瓦）。今年至3月已有20多件申請。今年受理申請到2026年11月20日，或經費用罄，今年經費3150萬元。

城鄉處指出，屏東具備得天獨厚綠能條件，獎勵機制讓不同類型家戶受惠，自住住宅、透天厝或小型建築，都能依自身需求選擇適合方案。申請可向縣府城鄉發展處工商科，08-7320415轉分機3314洽詢。

屏東縣政府城鄉發展處今明推動家戶屋頂設太陽光電加速計畫。記者劉星君／攝影

屏東縣政府推動家戶屋頂設太陽光電加速計畫，鼓勵民眾自家屋頂「創能」與防災韌性。圖／屏東縣政府城鄉發展處提供

綠色憑證，以屏東西市場屋頂的綠電面積1154.95平方公尺，截至今年2月，屏東西市場就已取得205張綠色憑證。記者劉星君／攝影