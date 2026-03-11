快訊

四生肖富貴在後頭！牛中年得意 他貴人帶財

LINE免費貼圖4款！它能自訂文字爽用到9月、「又沒錢了」日常哏圖超好用

經典賽／遭義大利8：6爆冷擊敗！ 美國「豪華艦隊」陷淘汰危機

行政院力推優先法案及預算案 50項橫跨財政改革等五大領域

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

立法院新會期開議，行政院盤點優先推動的議案，包括「財政一法」、「預算二案」、「住宅三法」、「環境四法」、「社福五法」、「組織六法」、「產經七法」、「國安十三法」，再加上其他重要法案，總共超過50項優先法案及預算案，橫跨財政改革、國防韌性、社會福利、民生經濟到環境永續等領域。

行政院發言人李慧芝說明，「財政一法」是《財政收支劃分法》部分條文修正草案，行政院已於去（114）年11月20日送立法院審議，透過修法調整中央統籌分配稅款規模，滿足地方基本財政需求並兼顧中央財政韌性。「預算二案」為115年度中央政府總預算案、強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別預算案，其中總預算案已於去年8月29日按法規期限內送至立法院，至今尚未付委實質審查。

李慧芝表示，「住宅三法」有《都市危險及老舊建築物加速重建條例》、《租賃住宅市場發展及管理條例》、《都市更新條例》三項法案修正，為推動老宅延壽，保障房客短期租屋權益、限制續約租金漲幅等。「環境四法」是《廢棄物清理法》、《資源回收再利用法》、《森林法》、《土石採取法》，其中廢清法修正為擴大新興廢棄物責任業者範圍，並遏止非法棄置，建立營建剩餘土石方全流向管理；土石採取法針對未經許可採取土石者、未依限完成整復及清除設施者提高罰鍰，落實環境正義。

此外，李慧芝也提到，「社福五法」包含《老年農民福利津貼暫行條例》調升老農津貼發放金額，《國民年金法》調升給付額度；《兒童托育服務法》草案確立以「兒童最佳利益為優先」核心原則，強化托育機構的設立與管理；《身心障礙者權益保障法》將「禁止騷擾」、「合理調整」及「通用設計」等進步措施入法，全方位營造身障者尊嚴而無障礙的生活環境；《社會救助法》則是研議因應就業不利處境者，放寬工作能力及工作收入認定，並加強脫貧機制。

李慧芝表示，關於「組織六法」中，衛生福利部相關組織法（衛福部組織法、兒少及家庭支持署組織法、長期照顧及社會發展署組織法、中央健康保險署組織法）進一步整合兒少保護、托育、家庭支持，以及婦女、長照、老人、身心障礙與國民年金等業務，讓整體社福政策更完整。《國家中醫研究院設置條例》草案將國家中醫藥研究所改制行政法人，執行國家中醫藥科學研究政策及計畫；《國家語言研究發展中心設置條例》草案為促進語言文化之傳承、復振及發展等。

李慧芝表示，「產經七法」有《證券投資信託及顧問法》新增不動產投資信託事業得發行管理不動產投資信託基金(REIT)；《企業併購法》增訂企業得成立產業控股公司；《虛擬資產服務法》草案明訂虛擬資產服務商之共通管理規範、虛擬資產交易及服務之管理與監督事項；《促進資料創新利用發展條例》草案期盼建立資料創新利用相關機制，以因應人工智慧或新興科技發展之需求。

李慧芝進一步指出，「國安十三法」包含《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案、《陸海空軍刑法》、《國家安全法》等，整體強化防衛韌性，以因應敵對勢力滲透、間諜活動、認知作戰等威脅，逐步盤點各項策略，完善法制化。而其他包括《不義遺址保存條例》草案規範保護及審議不義遺址調查方式及程序以及《災害防救法》增列堰塞湖災害等，總計超過50項優先法案及預算案，都是攸關國家未來長遠發展的福國利民議案，期盼行政立法兩院攜手合作，在新會期優先審議通過，讓國家更富強、社會更溫暖、人民更幸福。

延伸閱讀

優先審議法案 政院列出51案清單 財經11案聚焦

立法院今決定院會議程…中選會委員定13日表決 院版財劃法再遭擱置

卓榮泰：優先法案均屬民生與國安 盼立院優先審議

政院「不覆議」反制在野修法？卓揆：優先法案沒爭議盼先通過

相關新聞

AI、春節雙效應發威 1月製造業景氣轉亮綠燈

台經院11日發布1月製造業景氣信號值為13.81分，較上月增加1.32分，燈號由代表景氣「低迷」的黃藍燈轉為代表「持平」的綠燈。台經院分析，國內受惠AI、高效能運算等應用需求不墜，加上去年同期適逢春節長假、工作天數較少，基期偏低，使得1月進出口及外銷訂單年增率均飆破60%，生產指數增速也達3成，有力支撐原物料投入與需求面指標。

行政院力推優先法案及預算案 50項橫跨財政改革等五大領域

立法院新會期開議，行政院盤點優先推動的議案，包括「財政一法」、「預算二案」、「住宅三法」、「環境四法」、「社福五法」、「組織六法」、「產經七法」、「國安十三法」，再加上其他重要法案，總共超過50項優先法案及預算案，橫跨財政改革、國防韌性、社會福利、民生經濟到環境永續等領域。

新制勞退、國民年金委託代操16億美元 遴選四家機構

勞動基金運用局於11日公告，將辦理新制勞工退休基金及國民年金保險基金2026年度國外投資「全球被動債券型」委託經營公開徵求受託機構。

砸5億邀泰勒絲 賺回百億觀光產值！新加坡怎麼做演唱會戰略？北高能比輸贏？

AAA再登高雄！新加坡從商務中心，轉型全球娛樂樞紐；高雄散場指引，做到讓海外也來考察。亞太演唱會大戰背後，不只場館競賽還是城市軟硬實力總驗收。

AI新時代／AI衝擊金融業 徵才與決策重點仍在「人」

3月7日台大校園舉行徵才博覽會，金融業是徵才主力，共開出數萬名職缺，其中，理工背景、與AI相關的人力需求暴增，讓銀行員更加心慌。與此同時AI取代人力的效應已在金融重鎮華爾街發生，摩根士丹利在以全年營收706億美元新高的同時，日前卻宣布大舉裁員2500名員工，而且遍及投行、財管、投資交易等多個領域。儘管台灣銀行業者2025年獲利再創歷年新高，從業人員也擔心是否金飯碗不保？金融業者又如何因應這波AI浪潮？

兆豐金董事長談油價 影響物價5月浮現

美伊衝突情勢未解，導致國際原油飆漲，牽動後續美國聯準會的降息步伐。兆豐金控暨銀行董事長董瑞斌昨（10）日表示，油價上漲連動到一般消費者物價，傳遞時間約三個月，換句話說，對於物價影響5月就會顯現，聯準會新任主席華許（Kevin Warsh）上任後將面臨物價上升的難題，牽動利率決策；董瑞斌對於美伊戰爭的看法則認為不會是中長期，頂多半年就會逐漸落幕。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。