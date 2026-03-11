快訊

AI、春節雙效應發威 1月製造業景氣轉亮綠燈

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
台經院製造業景氣燈號。台經院／提供
台經院11日發布1月製造業景氣信號值為13.81分，較上月增加1.32分，燈號由代表景氣「低迷」的黃藍燈轉為代表「持平」的綠燈。台經院分析，國內受惠AI、高效能運算等應用需求不墜，加上去年同期適逢春節長假、工作天數較少，基期偏低，使得1月進出口及外銷訂單年增率均飆破60%，生產指數增速也達3成，有力支撐原物料投入與需求面指標。

觀察信號組成項目，原物料投入面增加1.13分最多，需求面亦增加0.66分。台經院指出，台股因AI前景樂觀及台美達成關稅協議，帶動傳產與科技股價量齊揚；然而，製造業廠商對當月及未來半年景氣看好比重較上月減少，拖累經營環境面指標下滑0.36分，成本面與售價面也分別微幅減少0.07分與0.05分。

在產業類別方面，台經院表示，電子零組件業雖受惠AI需求，但進口成長高於出口，加上廠商對未來景氣看法轉趨保守，燈號由代表「繁榮」的紅燈轉為「揚升」的黃紅燈。電腦、電子產品及光學製品業則表現最為亮眼，受惠伺服器、網通設備需求旺盛，出口、外銷訂單與生產指數年增率逾百分之百，燈號續亮紅燈。

傳統產業則呈現冷熱互見。台經院指出，食品業受惠春節採買、年後演唱會及縣市長初選民調造勢活動增加；化學製品與機械設備業也在半導體擴產帶動下，燈號雙雙由低迷黃藍燈轉為持平的綠燈。相對而言，紡織品業受高基期影響，基本金屬業則因下游用鋼需求回溫緩慢，兩者均維持衰退的藍燈。

值得注意的是，汽車及其零件業景氣依舊低迷。台經院表示，雖然北美拉貨需求帶動生產，但國內消費者預期進口車關稅可能調降，產生延後購車的心理，使得1月新車領牌數僅3.51萬輛，與去年持平，導致產業燈號續亮藍燈。

台經院指出，2月底美國與以色列對伊朗發動軍事行動，使中東局勢升溫，恐推升國際能源價格並增加全球航運與供應鏈不確定性。對台灣而言，AI、高效能運算及雲端資料服務需求仍將持續支撐半導體與資通訊供應鏈表現；惟全球貿易政策變化、中東地緣政治風險，以及中國內需復甦與產業調整情形，均可能影響外部需求與廠商投資動能，後續仍需持續觀察上述因素對台灣製造業景氣的影響。

