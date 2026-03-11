新制勞退、國民年金委託代操16億美元 遴選四家機構

勞動基金運用局於11日公告，將辦理新制勞工退休基金及國民年金保險基金2026年度國外投資「全球被動債券型」委託經營公開徵求受託機構。

勞金局說明，此次預計擇優徵選四家受託機構，新制勞工退休基金每家受託金額為3億美元，國民年金保險基金每家受託金額為1億美元，總委託金額共16億美元，委任期間5年。

此次委託採被動型投資策略，投資於全球債券市場，並以Bloomberg Global Aggregate Index ex CNY為參考指標，透過分散投資於不同國家、不同產業及不同信用評等之債券，以掌握全球固定收益市場投資機會。

勞金局表示，藉由被動型投資方式，期以相對較低成本參與全球債券市場，並強化基金整體資產配置之穩定性與風險分散效果，確保基金長期穩健收益。

勞金局指出，勞動基金資金及國民年金保險基金運用一向秉持長期穩健收益原則，配合基金規模成長，在既定的年度資產配置計畫下，規劃辦理各項基金投資，持續分散布局國內外股票、債券，以及股票、債券以外的另類資產。

此次委託案為例行之資金配置，係依年度資產配置規劃之資金運用，收件截止日期為2026年4月9日。

勞金局歡迎符合資格之國內、國外業者積極參與，此案亦期待受託機構在提供專業投資管理服務之同時，持續深化對台灣市場之投入，兼顧提升基金長期投資效益，亦能為台灣引進更多國際資產管理業務與資源。

勞動基金及國民年金保險基金以保障民眾退休與經濟生活為宗旨，並以獲取長期穩健收益為目標；因此，勞動基金運用局將持續秉持審慎投資原則，專業管理基金資產，致力提升基金之長期投資效益，守護國人退休後的經濟安全。